Un şofer băut a intrat cu maşina în gardul unei case din Târgovişte. O cameră de supravegere a surprins momentul VIDEO

Accidentul a avut loc, luni, pe Calea Domnească, din Târgovişte.

Bărbatul de 62 de ani era singur în maşină şi, cel mai probabil, a pierdut controlul volanului, a pătruns pe trotuar şi a izbit violent gardul unei case.

În imagini se vede cum şoferul intră cu viteză într-o intersecţie, evită la muscată o altă maşină care circula regulamentar şi se opreşte direct în gard.

Când au ajuns la faţa locului, poliţiştii l-au testat pe şofer, iar aparatul a indicat o alcoolemie de 0.91 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Acesta nu a dorit să comenteze cele întâmplate.

Acum, va fi cercetat penal pentru conducere sub influenţa băuturilor aloolice, dar şi pentru distrugere.

Un accident aproape identic a avut loc, sâmbătă, în Pucioasa. Un şofer a scăpat maşina de sub control şi a intrat cu ea în gardul unei gospodării, unde a accidentat grav o persoană.

Anchetatorii spun că un şofer, în vârstă de 65 ani, a părăsit partea carosabilă şi a fi pătruns în curtea unui imobil unde a lovit un bărbat. De asemenea, a mai lovit o maşină aflată în curte şi s-a oprit direct în pereţii casei.

„Tocmai în momentul acela am plecat de lângă maşină şi a rămas fratele meu pe care l-a lovit. Am auzit doar o buşitură. Şoferul a pierdut controlul volanului. Am înţeles că un participant la trafic a pus frână, să intre pe variantă şi el nu a fost atent, nu a avut unde să se ducă şi a intrat în curte”, a povestit fratele victimei.