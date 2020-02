FOTO Drama familiei cu cinci copii care trăieşte într-un grajd: „De 7 ani stăm aici. Nu avem nici acte. Iarna e crunt“

Copiii familiei Mocanu - Mara (4 ani), Andra (9 ani) şi Cătălina (13 ani) şi cei doi nepoţi - Iza (6 ani) şi Paraschiva (2 ani) locuiesc împreună într-o singură cameră, într-un fost grajd, din comuna dâmboviţeană Finta, satul Gheboaia.

Bărbatul a lucrat la Oţelărie, în Târgovişte, iar când combinatul a intrat în insolvenţă, în 2004, familia s-a mutat la părinţii Auricăi, în satul Gheboaia.







„Nu am mai avut unde să stăm. Fostul viceprimar ne-a lăsat aici. Nu am avut niciodată casă. Soţul e din Bacău şi a lucrat la Sonde, în Bucşani. De 7 ani stăm aici. Nu avem nici acte, nimic, pentru că e grajd. Iarna e crunt. Am avut noroc cu iarna asta, că a fost mai blândă. Copiii toţi se duc la şcoală”, spune Gheorghe Aurica, mama copiilor.









Aurel e din Bacău, iar Aurica din Gheboaia şi au împreună şase fete, două la casele lor şi alte trei fete minore. O perioadă au locuit la părinţii ei, dar acum locuiesc într-un grajd. Principalele surse de venit sunt alocaţiile copiilor, dar şi dintr-un ajutor social.

Au încercat să-şi construiască o căsuţă, pe un teren dat de primărie, lângă acel grajd, însă din lipsa banilor, nu au putut termina construcţia.

O altă problemă e că niciunul dintre cei doi părinţi nu mai munceşte. Tatăl este bolnav, iar mama, care lucra până de curând la o firmă de sortare de peturi în Bucureşti, a fost dată afară.

Cazul a intrat şi în atenţia Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa, care, împreună cu filiala de Cruce Roşie Dâmboviţa, va încerca să îi ajute. De asemenea, două asociaţii umanitare vor să le construiască o casă.

„Trebuie să facem o igienizare şi să găsim soluţii pentru a crea condiţii normale de trai, atât cu încălzirea, iluminatul şi igiena în locuinţă. Începând de sâmbătă am luat legătura cu Crucea Roşie şi alte cunoştinţe şi avem sprijinul de a putea cumpăra ceea ce este util aici şi să ajutăm”, a declarat Critiana Bucur, directorul DGASPC Dâmboviţa.