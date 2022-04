Amănunte teribile despre criminalul din Găeşti, care şi-a ucis cu sânge rece soacra: „I-a smuls părul din cap“

Sora iubitei agresorului povesteşte că bărbatul este extrem de gelos şi de agresiv, mai ales atunci când consumă alcool.

Pentru că iubita sa l-a anunţat că nu mai vrea să audă de el, acesta a intrat peste soacra sa în casă şi a înjunghiat-o. I-a căzut pradă furiei şi concubinul soacrei, care se afla şi el în apartament. El se află acum în stare gravă la spital.

„S-au certat în nenumărate rânduri, s-au împăcat şi maică-mea, ca părinte i-a spus să termine cu balamucul. El, ca să se răzbune pe ea că nu a mai vrut să se împace cu sora mea a făcut ce a făcut. Era foarte agresiv. I-a smuls părul din cap surorii mele, mamei i-a dat în cap cu o sticlă şi sora mea a refuzat să se mai împace cu el”, a povestit sora iubitei agresorului.

Vecinii au auzit scandal mare în apartament, iar scenele pe care, ulterior, le-au văzut în faţa blocului, i-au îngrozit. „Am auzit scandal acolo în casă. Am urcat, am zis că se duce la soacră-sa, că el când era pus pe scandal vedea negru în faţa ochilor. Când mă uit, o văd pe vecina mea, îi curgea sângele din gât. Ce s-o fi întâmplat în casă nu mai ştiu”, a relatat un vecin.

Femeia a decedat pe loc, iar bărbatul, plin de sânge, a fost transportat direct la Spitalul Judeţean din Târgovişte. Potrivit medicilor, este în stare gravă.

„Femeia a fost victima unei agresiuni, prin înjunghiere, cu plăgi multiple cauzatoare de moarte. A fost adusă decedată, deşi când s-a prezentat ambulanţa prezenta încă semne vitale”, a precizat Ţârlea Mihaela, medic la UPU Găeşti.

Criminalul este un bărbat în vârstă de 40 de ani care a mai avut probleme cu Poliţia. Nu de puţine ori oamenii legii au fost chemaţi de concubina sa, care acuza că este bătută de acesta. Lucra la fabrica de frigidere din Găeşti.

Captură video

Bărbatul locuieşte în Morteni şi a fost reţinut de autorităţi pentru 24 de ore. El riscă ani grei de închisoare pentru crimă.