VIDEO Pastorul care şi-a abuzat sexual fiicele îşi teroriza şi vecinii: „Ne e frică de el. A spus că dacă scapă...”

Pastorul Constantin Pandelea şi-a transformat locuinţa într-o biserică penticostală. Doar cu numele, pentru că în realitate el nu reprezenta acest cult, susţin reprezentanţii bisericii.

Vestea că bărbatul şi-a abuzat sexual fetele timp de şase ani a picat ca un trăsnet în comunitate. Cei care îl cunosc pe Pandelea spun că era un om gospodar, trăia din legumicultură. Cei mai mulţi nici nu şi-au imaginat că era capabil să să-şi violeze sau agreseze sexual fetele, aşa cum susţin procurorii de la Parchetul de pe lânga Judecătoria Suceava.

„Copiii nu s-au plâns niciodată. Cât de tare puteai să te temi de acel om ca să nu spui nimic? Acolo a fost un model de sechestrare. Era el şi restul lumii. Toţi tăceau”, declară Costică Crăciun, administrator public al Primăriei Dolheşti.

Pastorul nu şi-a împiedicat copiii să meargă la şcoală. Dimpotrivă. Fiica lui cea mare a făcut faculatea la Iaşi.

„Îl cunosc bine pe Costel. Am fost colegi de şcoală, el este mai mare cu un an ca mine. Am rămas şocat când am văzut ştirile. Fiica lui mai mare a fost colegă cu băiatul meu. A învăţat foarte bine, a fost la un liceu foarte bun şi apoi s-a dus la facultate la Iaşi. Era un om muncitor. Nu mi-a venit să cred. Nu ştii ce ascunde omul”, a spus Florin Livadaru.

Un vecin de-al pastorului a spus, sub protecţia anonimatului, că-i este frică de el. „Ne este frică de el. Deja a spus că dacă scapă, are treabă întâi cu vecinii. Aşa este felul lui, aşa gândeşte el. Se comporta urât cu copiii. Copiii au trăit mai rău decât la închisoare. Le dădea treabă încontinuu”, a spus acesta.

Cercetat pentru că şi-a abuzat sexual fetele

Anchetatorii susţin că pastorul şi-ar fi violat în repetate rânduri fiica cea mare, iar pe celelalte trei le-ar fi agresat sexual.

Mezina familiei are 9 ani, după cum susţine Nicoleta Daneliuc, purtătorul de cuvânt al Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava (DGASPC). Pastorul este căsătorit şi are 8 copii, dintre care 4 sunt minori.

„Şi-a abuzat toate fetele. Am atâţia ani de când lucrez în această instituţie, nu am crezut vreodată că se poate întâmpla aşa ceva”, a mai spus Daneliuc.

În luna iunie a acestui an, mama şi cinci dintre copiii familiei au fost cazaţi în Centrul Multifuncţional pentru Victime ale Violenţei Domestice din Gura Humorului, judeţul Suceava.

Autorităţile au crezut într-o primă fază că au de-a face cu un caz de violenţă domestică. Cu atât mai mult cu cât soţia a depus o plângere la Poliţie împotriva soţului şi a cerut un ordin de protecţie. Constantin Pandelea era acuzat că şi-a maltratat copiii şi nevasta.

În cele din urmă s-a aflat şi că fetele familiei erau abuzate sexual de propriul tată. Atunci Pandelea a fost reţinut de poliţişti pentru 24 de ore şi ulterior a fost prezentat instanţei de judecată cu propunere de arestare preventivă.

Pe 10 august 2020, Constantin Pandelea a fost trimis în judecată.

„În perioada 2014 – iulie 2020 a exercitat în mod repetat acte de violenţă fizică şi verbală asupra a cinci dintre copiii săi minori, patru de sex feminin şi unul de sex masculin, cărora le aplica lovituri cu corpuri contondente, îi supunea la pedepse şi activităţi grele de gospodărie - uneori şi pe timp de noapte şi ploaie, le aplica corecţii prin privare de hrană, punându-le astfel în primejdie gravă dezvoltarea fizică. Deasemenea, în aceeaşi perioadă, în contextul stării de teroare pe care a creat-o în familie, prin constrângere fizică constând în acţiuni de lovire şi ameninţări cu acte de violenţă, a întreţinut în mod repetat raporturi sexuale cu una din fiicele sale minore, precum şi acte de natură sexuală cu acesta şi cu celelalte trei fiice”, se arată într-un comunicat de presă transmis de procurori.

De după gratii, agresorul şi-a sunat soţia şi i-a spus că nu-i prieşte regimul de detenţie. Ar fi slăbit 15 kg de când este în aresta. I-a cerut femeii să-şi retragp plângerea pentru agresiunea, iar ea a acceptat.

