VIDEO Protestul lui Ştefan Mandachi de Ziua Unirii: „Moldova vrea autostrăzi! Ne-am săturat de scuze! Ne-am săturat de voi!“ Ce a mai inaugurat antreprenorul

La protestul care a avut loc vineri, 24 ianuarie, în localitatea Cumpărătura, din judeţul Suceava, la singurul metru de autostradă din Moldova, au participat câteva sute de persoane, şoferi şi pietoni deopotrivă. Au fost prezenţi şi reprezentanţi ai Asociaţiilor transportatorilor din Moldova.

Ştefan Mandachi a prezentat câteva hărţi şi a explicat că sunt ţări din Europa care au o reţea de autostrăzi foarte bine pusă la punct, în comparaţie cu România, unde în regiunea Moldovei există un singur metru de autostradă şi acela construit de el în mod simbolic.

Antreprenorul a dezvelit apoi o cutie poştală uriaşă care are forma unei borne kilometrice. El a spus că este cutia poştală a Moldovei, unde cei care ajung pot să lase scrisori Guvernului pentru a-i cere să construiască autostrăzi. Mandachi s-a gândit să procedeze astfel după ce el însuşi i-a transmis o scrisoare premierului Ludovic Orban în care l-a întrebat care este stadiul demersurilor pentru autostrada Moldovei. Afaceristul nu a primit până acum niciun răspuns.

Ştefan Mandachi, cel care a iniţiat protestul. FOTO: Oana Şlemco

Cutia poştală de peste patru metri. FOTO: Oana Şlemco

"M-am gândit că cei de la Bucureşti nu ne văd. Ca să ne facem mai vizibili, am făcut o bornă a autostrăzii, care are 4,2 metri în speranţa că cei de la Bucureşti o să ne vadă mai uşor. Pe lângă faptul că această bornă este un simbol al neputinţei întregii clase politice, ea are un dublu rol. Ea va fi cutie poştală pentru toţi cei care se adresează liderilor, conducătorilor sau Guvernului şi nu primesc răspuns. Eu sunt unul dintre cei păţiţi", a declarat Mandachi.

El a mai spus că în România, din 1990 şi până în prezent, au decedat în accidente de circulaţie 70.901 persoane şi alte 581.823 au fost rănite. "Drumul pe care-l vedeţi aici (n.r. lângă autostrada de un metru) este E 85, drumul morţii, de la Crăciun până la Anul Nou au murit 34 de persoane", a spus Mandachi.

După ce a dezvelit cutia poştală, suceveanul a transmis Guvernului o nouă scrisoare. Apoi a scandat, alături de cei prezenţi la protest, mai multe mesaje adresate politicienilor care conduc ţara. „Moldova vrea autostrăzi! Vrem autostradă! Ne-am săturat de scuze! Ne-am săturat de voi!”.

După ce a dezvelit cutia poştală, antreprenorul s-a fotografiat alături de românii care au participat la protestul organizat de Ziua Unirii.

Vineri, 24 Ianuarie, de Ziua Micii Uniri, preşedintele Klaus Iohannis şi premierul Ludovic Orban s-au aflat la Iaşi. Dacă şeful statului a fost, deopotrivă, huiduit, iar apoi aplaudat de către ieşeni, când a pomenit despre necesitatea realizării Autostrăzii din Moldova, Orban a fost nevoit să renunţe la discursul oficial când a fost huiduit şi fluierat, trecând la promisiuni. Astfel, premierul i-a anunţat pe moldoveni că Guvernul vrea ca mult aşteptata autostradă a Moldovei să fie finanţată de exerciţiul financiar multianual 2021-2027 al Uniunii Europene