Românii, la coadă pentru mielul de Paşti: „Ne vin copiii acasă. Vin de departe, din Anglia, din Constanţa“

Un singur fermier a venit în dimineaţa zilei de miercuri, 28 februarie, ca să-şi vândă mieii în hala din cea mai mare piaţă a municipiului Suceava.

În doar două ore a dat toată marfa. A reuşit să vândă 25 de bucăţi, deşi costul unui kilogram de carne de miel se ridică la 30 de lei.

Clienţii au venit la piaţă încă de la ora 8.00, s-au aşezat la coadă şi au aşteptat să le vină rândul la cumpărături. Unii dintre ei nici nu au conceput că ar putea să se întoarcă acasă fără miel, cu atât mai mult cu cât copiii care locuiesc departe i-au anunţat că vor petrece Paştele în Suceava.

„Mielul pe care l-am cumpărat are puţin peste 12 kilograme. Am să fac o friptură, drob, borş de miel. Am musafiri, vin copiii, pentru ei pregătesc. Unul dintre copii vine din Anglia, iar celălalt - de la Constanţa”, a spus o clientă.

Paraschiva Rusu locuieşte singură şi ar fi vrut să cumpere doar o jumătate de miel, pentru că nu are nevoie de mai mult. S-a aşezat la coadă în speranţa că va găsi pe cineva care să cumpere cealaltă jumătate pentru că vânzătoarea nu era dispusă să tranşeze carcasele.

A ţinut tot postul şi ne-a mărturisit că abia aşteaptă să consume carne. „Sunt o persoană singură, nu am ce să fac cu un miel întreg. Şi aşa este destul de stump. Totuşi, nu poate să treacă Paştele fără miel. Îmi plouă în gură numai când văd. M-a ajutat bunul Dumnezeu şi am ţinut tot postul”, a explicat suceveanca.

Pentru că Paştele a picat mai târziu anul acesta, mieii sunt mari şi, în plus, se găsesc cu greu la piaţă. Inspectorul de la Administraţia Pieţelor Suceava, Ovidiu Procopeţ, a explicat că, în mod surprinzător, abatoarele din zonă le-au oferit producătorilor un preţ bun pe carcase. „Au dat pe kilogram 27 de lei. La piaţă vând kilogramul cu 30 de lei, dar îi costă 3 lei taxa pentru hală. Noi nu am mai modificat taxele din 2017”, a spus salariatul Primăriei Suceava.

Pe de altă parte, hala de lactate este plină de bunătăţi. Producătorii vând în vitrinele frigorifice caş, urdă şi smântână, toate ingrediente necesare pentru prepararea păştilor.

Un kilogram de caş se vinde la preţuri cuprinse între 16 şi 30 de lei. Unii dintre comercianţi recunosc cu zâmbetul pe buze că au scumpit lactatele înainte să Paşti.

„Sunt de la Luncuşoara, vin în Suceava săptămânal cu brânză şi smântână. Dau smântâna cu 18 -20 de lei. Acum s-a mai scumpit, ce să mai vorbim. Am mai pus ceva la preţ, profităm şi noi de sărbători”, ne-a spus una dintre vânzătoare.