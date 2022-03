Locuitorii unui judeţ şi-au deschis larg porţile caselor ca să-i primească pe refugiaţi. „Oficiali din 20 de ţări au fost impresionaţi”

Alin Găleată este purtător de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Suceava şi se ocupă în mod direct de cele trei tabere de cazare a refugiaţilor ucraineni de la Siret şi Rădăuţi.

Deşi se află la câţiva kilometri distanţă de familia sa, el nu a mai ajuns acasă de vreo trei zile. Copiii săi plâng pentru că le este dor de el. Militarul speră să reuşească să se revanşeze faţă de ei.

„Durerile mele sau ale colegilor mei nu se compară cu orele nedormite ale copiilor ucraineni. Nu există zi în care să nu lăcrimez”, a declarat Alin Găleată pentru „Adevărul”.

Taberele sunt organizate foarte bine. Corturile sunt încălzire, refugiaţii primesc mâncare, asistenţă psihilogică şi religioasă. Există cortruri speciale pentru asiatici care au o anumită nevoie alimentară, alte corturi pentru cei care vin cu animale de companie.

„În primele zile, în tabără a ajuns un copil cu arsuri, unii spuneau că a fost victima unei explozii. Am avut un copil cu autism şi cu intoleranţă la gluten. Noi suntem pregătiţi, avem de toate în tabără, de la lapte praf, la scutece, produse de igienă personală pentru femei. Oferim asistenţă psihologică, asistenţă religioasă, medicală. Am colegi care merg în fiecare cort şi le duc jucării copiilor. Încercăm să îi ajutăm să se desprindă de amintirile neplăcute. Când am avut timp, am jucat cu ei şi fotbal. Facem tot ce ne stă în putinţă ca să-i ajutăm”, a spus Alin Găleată.

El a declarat că în ultima săptămână, taberele au fost vizitate de oficiali din cel puţin 20 de ţări, care au rămas impresionaţi de condiţiile de cazare pentru refugiaţi. „Nu le vine să creadă. Sunt impresionaţi de ce au găsit aici”, a mai spus militarul.

Casa de adunare baptistă Mihoveni FOTO: Facebook

Nu doar ISU Suceava s-a mobilizat. Omenia şi generozitate nu mai au culori politice sau bariere religioase la Suceava. Autorităţile sucevene, cultele religioase, asociaţiile umanitare s-au pregătit într-un timp record ca să-i primească pe refugiaţi.

Sala de sport Suceava FOTO: Facebook/Ion Lungu

Până acum, mii de ucraineni au fost cazaţi în săli de sport, cămine culturale, prăznicare, şcoli, grădiniţe, case de adunare. Aceste spaţii sunt dotate cu saltele, pături, perne, sunt încălzite, oamenii primesc mâncare şi asistenţă emoţională. Cei care au probleme de sănătate sunt ajutaţi să se trateze.

Primarul de la Mitocu Dragomirnei s-a deplasat în repetate rânduri în Vama Siret de unde a preluat ucraineni pentru a-i caza la oamenii din comună. Recent a ajutat un cuplu sordo-mut.

Purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, pr. Alexandru Sava, a spus că a întâlnit multe cazuri care l-au impresionat în ultima perioadă. Şi-a amintit de o femeie care a venit din Germania unde se afla la muncă. Era disperată să-şi aducă copiii din Ucraina într-un loc mai sigur. A fost ajutată de preoţi să ajungă acasă de unde şi-a luat pruncii şi s-a întors în România.

Alimente donate de Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor FOTO: Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor

De la începutul crizei, Primăria Milişăuţi a găzduit într-o sală de sport 2.500 de studenţi indieni care studiau la universităţi din Ucraina. Unii veneau, alţii plecau. Simultan, în sală au stat 500 de persoane.

Sucevenii nu au grijă doar de refugiaţii care ajung în ţara noastră. Numeroase asociaţii, instituţii publice şi culte religioase s-au mobilizat pentru a duce alimente, medicamente, haine, produse de igienă, în Ucraina, la Cernăuţi.

