România anilor 1920-1960, văzută de faimosul fotograf de târg Costică Acsinte

Proiectul este bazat pe expoziţia cu acelaşi nume organizată în opt oraşe din ţară cu ocazia Centenarului, în urmă cu doi ani. Fotografiile semnate de Costică Acsinte din Primul Război Mondial, perioada Interbelică şi Slobozia mijlocului de secol 20, sunt însoţite de discuţii despre istorie şi fotografie, lecturi ale unor scrisori şi jurnale din război şi amintiri dintr-o copilărie în oraşul Slobozia.

Selecţie de portrete, scrisori şi cărţi poştale

Experienţa virtuală este împărţită în trei capitole. Primul dintre ele, „Nu mişcaţi!“, propune o selecţie de portrete de militari din timpul Primului Război Mondial şi din perioada interbelică.

Ele sunt însoţite de nouă clipuri audio despre istoria şi arta fotografică din acele vremuri, realizate de istoricul Ciprian Plăiaşu (revista Historia) şi de regizorul şi fotograful Vlad Petri.

„Să-mi trimiţi carte să vin la dumneata“ conţine o serie de patru video-uri ce conturează o imagine intimă a Primului Război Mondial şi perioadei interbelice din perspectiva vieţii cotidiene şi de familie.

Fotografiile lui Costică Acsinte din acea perioadă sunt însoţite de lectura unor fragmente de scrisori, cărţi poştale, jurnale şi note de front din volumul „Scrisori de pe front”, alcătuit de Mirela Florian.

În Foto Splendid din Slobozia, publicul se va întâlni cu poetul Mircea Dinescu, care povesteşte despre copilăria şi adolescenţa sa din oraşul Slobozia, la mijlocul anilor '50, dar şi despre Costică Acsinte, fotograful unde mergea împreună cu mama sa în vremea copilăriei.

Portret de familie FOTO acsinte100.ro

”Negustor de îngheţată şi de mere băgate în zahăr ars din ăla roşu era unul, Done. Era cel mai tare din oraş. După asta, era fotograful Acsinte care era mai puţin celebru decât Done, că pe noi ne interesau dulciurile în primul rând. Însă la un an sau doi ani veneam şi ne făceam poze acolo. … şi bunicii mei se fotografiaseră la el, şi părinţii, şi iată că am apucat şi noi”, povesteşte Mircea Dinescu.

Tonuri de culoare într-un război distrugător

O mare parte din colecţia lui Constantin Acsinte, sergent fotograf în Grupul 1 Aviaţie Escadrile, o reprezintă portretele de militari din Primul Război Mondial, perioada interbelică şi cel de-al Doilea Război Mondial. Selecţia de 50 de portrete este însoţită de două tururi ghidate.

Prima este o „Istorie alternativă a Primului Război Mondial“, povestită în patru părţi de istoricul Ciprian Plăiaşu: ”Gândind modul în care este prezentată la şcoală istoria Primului Război Mondial, am uneori senzaţia că lucrurile au fost atât de simplificate încât totul este privit în alb şi negru. Şi paradoxal fotografiile realizate de Costică Acsinte adaugă tonuri de culoare într-un război atât de distrugător.”

Fotografie realizată în anul 1937 FOTO acsinte100.ro

A doua este „Arta fotografică la început de secol 20“, povestită în cinci părţi de fotograful Vlad Petri: ”A merge la fotograf era un lucru foarte special. Un exemplu de la familia mea: în albumele de acasă am găsit o fotografie datată din 1915. Mai mulţi oameni, inclusiv străbunica mea care avea patru ani, luată de mama ei, au plecat la Târgu Mureş, la un studio foto pentru a face o fotografie şi a i-o trimite capului familiei, stră-străbunicului meu, care lupta pe front în momentul ăla. A fost un întreg proces, au plecat cu căruţa, a durat o zi întreagă să facă o fotografie.”

S-a înrolat voluntar pe front

Constantin C. Axinte s-a născut pe 4 iulie 1897 în comuna Perieţi din judeţul Ialomiţa, fiind al doilea din cei şapte copii ai lui Costache şi Maria. La vârsta de 18 ani a absolvit Şcoala de Pilotaj de la Cotroceni, în Bucureşti, dar fără a obţine licenţa de pilot. În 1913, România avea doar 20 de piloţi licenţiaţi.

Odată cu începerea Primului Război Mondial, Costică Acsinte se înrolează voluntar ca fotograf de război, developând atât fotografiile sale, cât şi pe cele ale piloţilor şi observatorilor aerieni români, francezi şi ruşi din grupurile 1 şi 3 Aviaţie. A făcut parte din Secţia Foto a Escadrilei 1 Aviaţie.

A fost demobilizat pe data de 15 iunie 1920 cu gradul de sergent. După retragerea din armată a revenit în Slobozia unde şi-a deschis propriul studio pe care l-a denumit „Foto Splendid“.

Doi caporali FOTO acsinte100.ro

În iunie 1920, cu titlul „Album. Grupul 3 Aeronautic. Fotografii din Războiul Mondial anii 1916-1917-1918-1919. Sergent fotograf, Acsinte Constantin“, publica un album ce conţinea 84 de pagini şi 327 de fotografii de pe front, majoritatea fiind însoţite de o scurtă descriere dactilografiată. Printre cei fotografiaţi se regăsesc Regele Ferdinand, Regina Maria, Pinţul Carol, Generalul Eremia Grigorescu, Generalul Berthelot şi mulţi soldaţi şi ofiţeri.

În 1930 a deschis un studio foto în centrul oraşului Slobozia numit „Foto Splendid Acsinte“, unde a făcut mii de fotografii folosind plăci de sticlă pentru ca ulterior să treacă pe planfilm şi film de 35mm şi 120mm.

S-a pensionat în 1960, iar studioul său a fost demolat la scurt timp după aceea. A continuat însă să facă fotografii prin împrejurimile Sloboziei, plăcându-i să meargă cu bicicleta în satele din apropierea oraşului.

A murit pe 7 ianuarie 1984, fiind înmormântat în cimitirul Bora din Slobozia.

Fotografie realizată de Costică Acsinte, un fotograf celebru din Slobozia FOTO acsinte100.ro

Costică Acsinte a lăsat în urma sa peste 9.000 de negative fotografice pe plăci de sticlă, planfilme şi un număr necunoscut de printuri fotografice - multe dintre ele aflate la familiile persoanelor ce au fost fotografiate de către Acsinte. Majoritatea printurilor poartă pe verso ştampila studio-ului „Foto Splendid Acsinte“.

Costică Acsinte (Axinte) - celebrul fotograf din Slobozia Sursa wikipedia.org

