Ludovic Orban: În Ialomiţa au venit foarte multe persoane din ţări incluse în zona roşie. Ce pregătesc autorităţile

"Trebuie să recunoaştem că avem probleme în anumite localităţi, cum e Ţăndărei, de exemplu, unde e foarte greu să convingem pe unii cetăţeni care au venit să respecte izolarea la domiciliu. Deşi am mărit efectivele de jandarmerie, deşi am solicitat sprijinul Armatei care a contribuit cu efective importante, încă sunt cazuri de nerespectare a condiţiilor de izolare. Evident apelăm la toate deciziile pe care le-am luat. Cine nu respectă izolarea, este introdus în carantină şi este introdus în carantină pe costuri proprii, adică va trebui să plătească costurile cazării pe 14 zile în carantină. De asemenea, cine nu respectă carantina, i se va face dosar penal şi i se suplimentează cu încă 14 zile", a transmis primul-ministru. Despre instituirea carantinei generale la Ţăndărei, Ludovic Orban nu a făcut niciun fel de precizări, anunţând doar faptul că la nivelul MAI se pregăteşte încă o Ordonanţă Militară care va fi prezentată public în cursul zilei de sâmbătă. "Am pregătit o nouă ordonanţă militară în cursul zilei de astăzi. E aproape finală. Am evaluat situaţia (...) În Ialomiţa au venit foarte multe persoane din ţări incluse în zona roşie. Măsurile vă vor fi prezentate astăzi de Ministerul de Interne", a spus premierul.