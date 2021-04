Schimbare majoră în tratarea pacienţilor cu COVID la spitalul din Slatina. Neurologi, cardiologi, pneumologi şi oncologi vor intra în liniile de gardă

La Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, un întreg corp de clădire a fost rezervat, încă din primăvara anului trecut, tratării patologiei COVID-19, circuitele separate fiind astfel asigurate pentru a se putea continua activitatea non-COVID în restul spitalului.

La acel moment, un alt spital din Olt, Spitalul Municipal Caracal, era desemnat spital suport-COVID cu rolul de a prelua pacienţii infectaţi cu SARS-CoV-2 care au şi comorbidităţi, pacienţii cu COVID, dar fără alte afecţiuni, rămânând să fie trataţi la Slatina.

Încă de atunci au existat discuţii privind competenţa, SJU Slatina fiind superior în rang spitalului din Caracal. Pe procedurile privind tratarea patologiei COVID, pacienţii cu comorbidităţi şi cu test pozitiv pentru SARS-CoV-2 erau transferaţi însă, în cea mai mare parte, la Caracal.

Acest lucru nu se va mai întâmpla odată cu emiterea ordinului 434 din 26 martie 2021 „privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor şi a unităţilor de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 şi a listei spitalelor şi unităţilor de dializă care asigură asistenţa medicală pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competenţă“.

Spitalele vor fi nevoite să trateze pacienţii care se prezintă pentru o anumită patologie indiferent că au sau nu test pozitiv pentru SARS-CoV-2. SJU Slatina şi Spitalul Municipal Caracal devin spitale de nivel 1 şi pot trata conform competenţei medicilor atât patologie COVID, cât şi patologie non-COVID“.

„Va exista o dublă monitorizare“

Conducerea SJU Slatina a luat, la sfârşitul acestei săptămâni, decizia de a aloca 24 paturi pacienţilor confirmaţi cu SARS-CoV-2 dar care au şi comorbidităţi. Aceştia vor fi trataţi la etajul II al corpului Medicală, iar cea mai bună veste este că se înfiinţează, chiar începând de luni, 5 aprilie 2021, a doua linie de gardă, medicii infecţionişti fiind astfel sprijiniţi de colegi din specialităţile: pneumologie, neurologie, cardiologie, oncologie etc.

Medicii oncologi vor efectua cele mai numeroase gărzi, 10 la număr, astfel încât, în total, într-o lună să fie asigurate, cu medicii infecţionişti şi cu medicii din celelalte specialităţi medicale care le vin în ajutor, 61 gărzi.

„Conform acestui ordin, SJU Slatina este declarat spital de faza 1, nu mai este nicio deosebire între Spitalul Municipal Caracal şi noi. Ar trebui să creăm circuite COVID pe toate secţiile, or infrastructura nu ne permite acest lucru. E spitalul de 100 ani, de când e, nu ne permite să realizăm circuite şi să-i păstrăm pe secţia respectivă, să nu-i mai ducem la Caracal. Şi atunci am luat o decizie: tot am afectat pavilionul cu cinci etaje pentru COVID, aşa că am zis ca la etajul II, unde sunt patru saloane cu câte şase paturi, să le afectăm pentru pacienţii confirmaţi în spital pe oricare secţie. Aceşti pacienţi se vor duce în aceste saloane şi vor beneficia de o dublă monitorizare“, a precizat managerul SJU Slatina, Dan Stana.

Medicii infecţionişti vor face în continuare triajul în UPU şi vor hotărî care dintre cazuri necesită internarea, însă aceştia vor fi ajutaţi, în gardă, în monitorizarea pacienţilor deja internaţi, dar nu numai, de către colegii din celelalte specialităţi. „Şi din punct de vedere psihologic va fi altceva, faptul că trece un medic mai des pe la ei, fiind doi medici de gardă, pentru că au mai fost discuţii pe tema asta, pacienţii s-au plâns că se intră rar, schimbă foarte mult lucrurile“, a precizat managerul.

Neurolog: „Am înţeles că e nevoie de noi şi nu dăm un pas înapoi“

Printre primii care şi-au anunţat ajutorul au fost medicii neurologi, care cer, de altfel, de multă vreme să poată să-şi trateze adecvat pacienţii. Şeful secţiei Neurologie, dr. Renică Diaconescu, a precizat că singurele discuţii au fost în privinţa competenţei colegilor săi de a efectua garda (dacă s-ar fi pus problema să rămână o singură linie de gardă în secţia COVID, dar care să poată fi efectuată şi de către neurologi).

Cum, însă, este vorba de dublarea gărzii, beneficiile sunt evidente, spune dr. Diaconescu, atât pentru pacienţi, cât şi pentru medicii infecţionişti, aceiaşi care de un an sunt în linia întâi şi care se confruntă în aceste zile cu cel mai mare val de pacienţi COVID.

„Este un lucru foarte bun, pentru că un bolnav cu patologie neurologică, cu accident vascular, care are şi COVID, noi îl transferam într-un spital de COVID, dar se neglija partea neurologică a pacientului. Aşa, în colaborare cu infecţionistul, neurologul poate să acopere cele două patologii, şi neurologică şi infecţioasă. Este un lucru bun, în favoarea pacientului. Noi ne vom echipa, vom intra acolo şi-i vom vedea şi pe-ai noştri. Cum ne vom organiza noi, dacă fiecare se duce la pacientul lui, sau merge un medic pe zi şi-i vede pe toţi, asta ţine de cum vom hotărî împreună la raportul de gardă (n. red. – pentru situaţia din timpul zilei). (...) Noi ne-am propus ca cinci gărzi să le acoprim şi noi, dar cu menţiunea că trebuie să vedem cât avem dreptul de competenţă în gardă. La discuţia pe care am avut-o cu conducerea spitalului ni s-a spus că vom avea două linii de gardă, iar aceasta este cea mai bună soluţie. (...) Secţia de Neurologie va fi solidară cu situaţia şi nu facem niciun pas înapoi, nu fugim de răspundere. Şi pentru pacient, în momentul în care ştie că are doi medici care-l văd, este altă poveste. Şi patologia va fi mai repede descifrată“, a declarat şeful secţiei Neurologie.

Problema numărului limitat de locuri pentru pacienţii COVID, cu comorbidităţi sau fără, rămâne însă, a mai menţionat managerul Dan Stana. Pentru că infrastructura este foarte veche, şi a fost dimensionată pentru un număr mult mai mic de secţii, nu se pot realiza circuite separate pentru COVID şi non-COVID la nivelul fiecărei secţii în parte.

Sunt în spital inclusiv secţii care funcţionează câte două la acelaşi etaj şi nu pot fi amenajate fluxuri sigure pentru COVID şi non-COVID, aşa că singura posibilitate rămâne transferul pacienţilor porzitivi cu comorbidităţi în corpul de clădire rezervat COVID. Aici sunt cu totul 74 locuri în saloane non-ATI şi opt locuri pentru ATI, iar pentru pacienţii suspecţi de COVID-19 SJU Slatina are o capacitate de 20 saloane (fiecare pacient suspect, până la aflarea rezultatului testului, fiind îngrijit singur în salon).

