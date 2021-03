Cele mai solicitate medicamente în tratarea COVID, din nou indisponibile. „Poate n-avea şanse, dar încerci, nu?!“

Ruda unui pacient internat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina (pacientul între timp a şi decedat) a dezvăluit pentru „Adevărul” că medicamentele care cresc speranţa la vindecare a pacienţilor COVID-19 lipsesc din spital.

Ar fi vorba de râvnitele Remdesivir şi Tocilizumab, care se distribuie centralizat şi care au mai constituit şi în urmă cu câteva luni mărul discordiei între administratorii spitalelor şi Ministerul Sănătăţii.

„Poate că bolnavul respectiv nu avea şansă nici cu acel medicament, dar măcar îi dai. Logic, nu? Eu spun ce mi-a spus medicul de gardă, că «nu mai avem Remdesivir». Şi atunci de ce-l mai aduci la spital?“, a fost reacţia rudei respectivului pacient care a primit îngrijiri timp de câteva zile.

Pacientul avea afectare pulmonară mare, 70%, iar cei care l-au tratat le-au transmis aparţinătorilor că nu pot iniţia tratamentul cu medicamentele distribuite centralizat pentru că stocurile nu le permit.

„Uşor-uşor au început să scadă stocurile“

Situaţia este cunoscută la nivelul Consiliului Judeţean Olt, instituţia care administrează spitalul judeţean.

„Aşa este, de ieri avem semnale. Uşor-uşor au început să scadă stocurile, nu prea ne-au mai venit, şi cazurile cresc. Cu tot cu internaţi, suspecţi şi ATI înseamnă cam 60 de persoane. În ultima lună şi jumătate am stat pe medie de 40 de pacienţi, cele trei rubrici, adunate. Probabil din cauza faptului că numărul a început să crească, medicamentele alea le împart şi ei, unul la prefectură, unul...“, a declarat Marius Oprescu, preşedintele CJ Olt.

Cele două medicamente nu pot fi cumpărate de pe piaţa liberă, se asigură prin redistribuire prin instituţiile subordonate Ministerului Sănătăţii, şi procesul nu ar depinde de intervenţia reprezentanţilor SJU, a subliniat Oprescu.

„Nu le-avem, n-am posibilităţi, ştiţi foarte bine că astea-s controlate de Ministerul Sănătăţii şi nu avem de unde să le luăm. Le-aş cumpăra imediat dacă aş avea de unde. Sunt medicamente pe care tot timpul le-a controlat ministerul. Toate demersurile se fac săptămânal, nu se pune problema, alea sunt aruncate de ei, aşa, că nu ne-a solicitat Slatina, nu există (n. red. – argumentul a fost invocat într-un schimb de replici anterior purtat de autorităţile locale cu cele centrale). Aveam şi data trecută hârtii, dar nu ies să ne batem în hârtii, să le arăt că am hârtii cu număr de înregistrare. Eu n-am informaţia că nu le mai au (n. red. - SJU Slatina) deloc, ci că stocurile au scăzut la limită şi probabil cele pe care le au le folosesc la ATI, la cei aflaţi în stare gravă. E bine ca tratamentul să-l foloseşti când nu ajung la ATI“, a mai spus preşedintele CJ Olt.

În anumite situaţii s-ar ajunge la deznodământul tragic şi pentru că pacienţii vin prea târziu la spital, altfel ar putea fi ajutaţi cu resursele de care dispune spitalul, a mai apreciat Oprescu, „Kineret îl cumpărăm noi şi este, dar nu e de ajuns. În ultima perioadă, la noi în spital vin din ce în ce mai mult doar cazuri grave. Lumea s-a obişnuit cu coronavirusul, cei care au forme uşoare stau acasă. Şi când vin cazuri grave, trebuie să ai medicamente să le tratezi, dacă nu le tratezi la timp, degeaba-ţi vin pe urmă. În general, nu vreau să le iau apărarea medicilor, dar cei care spun ei că n-au probleme... Nu e adevărat. Urmăresc şi eu cazurile. În general vin târziu, când organismul e deja tarat, şi e greu să-l mai pui pe picioare, sau vin pacienţi care au probleme şi n-au ştiut de ele. Persoanele care au venit la timp şi au început să ia tratament, dacă n-au alte boli asociate, cu medicamente pe care le are spitalul, fără Tocilizumab şi Remdesivir, se pun pe picioare, rar s-a întâmplat altfel. Dar de obicei stau acasă, pentru că le e greu. Eu înţeleg, e complicat să te duci la spital, dar nu te joci, dacă vezi că nu te-ndrepţi spre direcţia bună n-are rost să stai acasă, 2-3 zile contează“, a mai spus Oprescu.

„Am avut cazuri cu revenire fantastică în urma administrării“

Şeful secţiei Boli Infecţioase din cadrul SJU Slatina, medicul Marius Ionescu, spune că nu cunoaşte situaţia la zi a stocului de medicamente, fiind în concediu, însă la sfârşitul săptămânii trecute, vineri, lucrurile nu stăteau tocmai bine.

„Sunt nişte medicamente care sunt atât în protocolul nostru, cât şi în toate protocoalele mondiale în momentul de faţă, pe care le primim prin redistribuire din partea Ministerului Sănătăţii. Eu chiar vineri am făcut o altă adresă către Ministerul Sănătăţii pentru urgentarea redistribuirii către SJU Slatina a unui număr de flacoane, atât de Tocilizumab, cât şi de Remdesivir, aşteptam răspunsul de la Unifarm, nu vă pot da detalii pentru că nu depinde de noi. Dacă ar trece prin sistemul de licitaţii probabil ar putea să fie mai lesne, dar având în vedere că toată lumea necesită, nu se poate pune la distribuţie în felul acesta“, a spus medicul.

Acesta nu a exclus posibilitatea ca medicamentele între timp să se fi epuizat cu totul din stocul spitalului.

„De vineri încoace nu mai avem deloc, nu ştiu exact dacă s-a mai primit. Nu ştiu ce s-a primit, ce nu s-a mai primit. Există această posibilitate (n. red. – să nu fie pe stoc cele două medicamente) şi nu ar fi pentru prima oară când se întâmplă acest lucru, pentru că adresele pe care le fac către Ministerul Sănătăţii sunt, vă daţi seama, înregistrate undeva, dar durează, iar eu le explic în momentul respectiv că am 30 de cazuri, dar ei când îmi vor redistribui în baza cererii respective pot să am 60 de cazuri. Şi-atunci e tot pe sponci. Este o creştere semnificiativă (n.red.- a numărului de cazuri) la nivel mondial. Literalmente nu ţine de noi, noi ne facem datoria, mai departe depinde de Ministerul Sănătăţii, respectiv de Unifarm, pentru distribuţie“, a declarat dr. Ionescu.

Pe de altă parte, a mai spus medicul, cele două medicamente care sunt solicitate de spitalele din toată ţara, recomandate în urma analizei atente a cazurilor, şi-au dovedit eficienţa.

„Am avut cazuri cu revenire fantastică în urma administrării atât de Tocilizumab, cât şi de Remdesivir. Dar nu pot spune că 100%. Au fost pacienţi cărora le-am administrat aceste medicamente şi evoluţia a fost una, poate, din păcate, fatală, sunt pacienţi care au rămas cu sechele, dar trăiesc, sunt cazuri şi cazuri, depinde de organism, depinde de cât de repede vine pacientul la spital, depinde ce comorbidăţi are, cât de mult este afectat...“, a mai precizat medicul.

„Avem 12 flacoane de Remdesivir şi 11 de Tocilizumab, stocurile sunt foarte mici“

Directorul economic al SJU Slatina a menţionat, la rândul său, că spitalul înaintează constant cereri către cei care distribuie cele două medicamente.

„Acum solicităm tot timpul. Este o adresă unică şi noi solicităm către minister, nu avem o perioadă clară că vin lunea, că vin miercurea, că vin... Se-ntâmplă să ne trimită când au pe stoc. Bănuiesc că au o ierahizare a spitalelor, au o situaţie pe care se bazează. Noi tot timpul am încercat să fim proactivi, să nu rămânem fără stocuri, dar de săptămâni cerem către minister. Acum se pare că, odată crescând şi numărul pacienţilor internaţi, am ajuns puţin la fundul sacului. Am administrat, am administrat, dar n-am mai avut. Noi sperăm să ne vină cât mai repede. Totul este într-o dinamică continuă. Nu pot să spun că de mâine rămân fără medicamente“, a declarat directorul econimic Cosmin Floreanu.

Acesta a menţionat că medicii mai aveau la dispoziţie, marţi, 2 martie 2021, la miezul zilei, foarte puţine flacoane pe stoc.

„12 de Remdesivir şi 11 Tocilizumab, stocurile sunt foarte mici. Noi aveam undeva la 50 de pacienţi internaţi dimneaţă, le ajunge pentru o zi tratamentul acesta. Dar încercăm să suplinim prin Kineret. Noi am fost printre primele spitale care achiziţionam (Kineret) şi acum nu se mai găseşte atât de uşor pe piaţa liberă. Nu mai contează atât de mult banii în momentul de faţă, îl găsim greu. La începutul fiecărei luni dăm comenzi de undeva la 1.000 flacoane (n. red. – de Kineret), asiguram un stoc bufer. În ultima perioadă nu am mai avut atâtea cazuri, aveam 20 de pacienţi, ajunsesem la numărul din aprilie anul trecut...“, a mai spus Floreanu.

