Asistentă din Sibiu, alungată de vecinii de bloc ca „răsplată“ că are grijă de bolnavii infectaţi cu noul coronavirus. „Sunt dezamăgită de societatea în care trăiesc“

Un nou caz revoltător are loc la Loamneş, o comună din judeţul Sibiu, unde o asistentă medicală este hărţuită de vecini, la fel cum s-a întâmplat zilele trecute la Galaţi.



Oamenii se tem că femeia ar răspândi SARS-CoV-2 în bloc. Vecinii îi mai reproşează faptul că i-a lăsat pe cei doi copii şi pe soţul ei în apartamentul în care locuiesc de obicei şi ea s-a mutat într-un alt apartament, în blocul lor, şi că îi va îmbolnăvi, relatează portalul Turnul Sfatului. Revoltată, fiica asistentei a reacţionat şi a postat un filmuleţ în care se aud vecinii care încearcă să-i alunge mama.

„După ore întregi de muncă, în care mama mea se sacrifică pentru oamenii infectaţi cu acest virus şi este trup şi suflet pentru meseria aleasă, fără vreun gând de abandon sau de regret pentru ceea ce face, acesta e respectul pe care îl primeşte zilnic din partea vecinilor şi, cel mai trist, chiar din partea apropiaţilor, pentru faptul că vine acasă de la muncă şi pentru că împart aceeaşi scară de bloc, privind-o ca pe un om de cea mai joasă speţă. Greşit! Mama mea e un erou, mama mea încearcă să ne salveze, să fie alături, în această situaţie, de oamenii care au nevoie! În loc să primească laude pentru curajul ei (subliniez, multe cadre medicale au abandonat misiunea asta), mama mea e jignită, alungată şi mai ales discriminată! Sunt dezamăgită de societatea în care trăiesc şi de ceea ce primeşte un om care se sacrifica ajutând”, a scris tânăra pe pagina de Facebook.

Apropiaţii asistentei spun că aceasta se află la capătul puterilor şi să gândeşte să se mute într-o chirie ca să scape de calvarul prin care vecinii o fac să treacă. „Este asistentă pe ATI de ani de zile, dar acum suntem nevoite să lucrăm cu pacienţii cu acest virus. Oamenii trebuie să înţeleagă că noi lucrăm echipate, nu infectăm pe nimeni”, spune una dintre colegele asistentei, iar altcineva le arată obrazul vecinilor: „Aceasta femeie chiar merită un buchet de flori din partea multor oameni. Nu s-a gândit nicio clipă să se retragă”.

Vecinii sunt însă de altă părere. Oamenii spun că asistenta vrea să-şi protejeze propria familie, dar în schimb îşi poate îmbolnăvi vecinii. Mai mult, unul dintre vecini spune că femeia şi-a adus o altă colegă asistentă şi că nici autorităţile locale nu sunt de acord cu ea.

Şi primarul comunei e împotriva asistentei

„Ea şi-a făcut o casă lângă bloc, la vreo 300 de metri. Acolo locuieşte de un an de zile. Blocul era gol. Ea nu a început lucrul, de luni va merge. Deci nu a dat încă piept cu coronavirusul aşa că nu avem de ce s-o blamăm pe chestia asta. Din contră, ea are o gură foarte mare. Nimeni nu stătea în gura ei. Nu doar că începe de luni, dar ieri a chemat o colegă care a venit direct de la serviciu de la ATI şi a băgat-o în apartament, acolo cu ea, să se izoleze cu ea. S-a izolat de familie, adică i-a lăsat pe cei doi copii şi pe soţ să stea în casă, care e la 300 de metri de bloc şi a venit cu asistenta de la ATI în bloc. Păi, asta nu e răspândire de virus? Întrebaţi şi autorităţile, primăria, poliţia, medicul de aici, nimeni nu e de acord cu treaba asta. Păi de ce nu a stat ea în casă şi să-şi trimită soţul şi copii în bloc pentru că acolo au stat ani de zile. De ce vii tu şi aduci asistente de la ATI să staţi amândouă în carantină în bloc. Noi, cele 11 familii, ce facem, doamnă dragă? Am cerut un dialog cu soţul ei şi i-am spus să vină să stea el şi copiii cu noi în bloc şi ea să stea în casă”, a spus vecinul asistentei, pentru sursa citată.

Primarul comunei Loamneş, Maria Greavu, cunoaşte situaţia, dar nu i-a luat apărarea asistentei. Greavu spune că administraţia locală a fost informată din timp asupra situaţiei asistentei, tocmai de aceea spaţiile publice ale blocului sunt dezinfectate zilnic. În schimb, primarul le ia apărarea vecinilor, care nu sunt de acord că asistenta şi-ar mai fi adus o colegă în apartament.

„Eu am avut vinerea trecută o discuţie cu ea în care mi-a spus că va începe, de luni, serviciul, iar pe toată perioada de urgenţă o să locuiască în apartamentul de la bloc, pe care îl are în chirie, pentru a-şi proteja familia, care locuieşte momentan în casa proprietate personală. Problema este că ieri, ea a venit cu încă o colegă asistentă ca să locuiască cu ea şi din acel motiv au plecat discuţiile între vecini. Ei nu au fost de acord ca cineva care nu are nicio legătură cu Loamneşul să vină şi să locuiască aici”, a afirmat primarul.

Asistentelor nu li se mai permite accesul în autobuz

Situaţia devine tot mai apăsătoare, iar medicii şi asistentele de la secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă (ATI) au tot mai multe probleme. Un cadru medical care lucrează alături de asistentă a reacţionat pe pagina ei de Facebook şi a povestit cum alte asistente nu sunt primite în autobuz pentru că lucrează în secţia de ATI.

„Am trecut prin toate stările din lume: teamă, groază, urmate de încredere, tristeţe şi dezgust! Teamă, ca tot omul, de infecţie, de boală. Teamă că nu o sa fiu în stare să-i îngrijesc pe oamenii infectaţi cu acest virus aşa cum mi-aş dori. Teamă că nu toţi oamenii îngrijiţi de noi vor supravieţui. Teamă de neputinţa de a-i ajuta pe toţi să se întoarcă la familiile lor. Încredere, puţin, pe undeva prin suflet, am găsit şi încrederea. Încredere că am găsit şi oamenii care îţi sunt alături. Încredere că am colegi cu care pot lucra în echipă (unii), că am şefi deosebiţi si implicaţi. Încredere că lucrurile s-au schimbat în bine, în secţie si în spital. Încredere că sunt protejată. Tristeţe şi dezgust… asta este foarte simplu. Am colege care nu sunt primite în autobuz pentru că lucrează în secţia de ATI, colege care sunt blamate de vecini din acelaşi motiv. Dezgust din cauza tuturor celora care ştiu doar să arunce cu piatra în noi, chiar în aceste zile. Până când lucrurile vor deveni mai roz”, a scris femeia, care le mulţumeşte apropiaţilor şi celor care o sudţin în aceste zile.

Un caz asemănător a fost semnalat zilele trecute la Galaţi. Aici, o asistentă medicală care lucrează la Spitalul de Boli Infecţioase (unitate aflată în prima linie a luptei cu epidemia de COVID-19) spune că este hărţuită de vecini pentru simplul fapt că lucrează în Sănătate.

