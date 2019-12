VIDEO Aventurile unui cuplu de români în cel mai friguros loc de pe Pământ. Cei doi au ajuns la Novosibirsk cu o Dacia Duster

Condiţiile meteo extreme şi frigul năprasnic nu i-au împiedicat pe doi sătmăreni care şi-au propus să ajungă în cel mai rece loc de pe Pământ.







Sătmărenii Kinga şi Attila Bertici au pornit în 12 decembrie în aventura vieţii lor, spre Oymyakon, polul mondial al frigului. Cei doi vor parcurge peste 25.000 de kilometri la volanul unei maşini Dacia Duster, într-o expediţie programată pentru 40 de zile, la temperaturi de până la -65 de grade Celsius.





Provocările expediţiei au fost mari pentru cei doi sătmăreni, care odată ajunşi în capitala Siberiei au avut parte şi de o supriză. Au dat peste o rusoaică care vorbea limba română.

„Dragilor, după 1.020 kilometri conduşi din Ishim via Omsk am ajuns in capitala Siberiei in NOVOSIBIRSK! Ultimii 300 de kilometri au fost infernale pe un viscol foarte puternic şi cu zăpadă pe carosabil, dar am ajuns cu bine! Aici este ora 01:00, aşteptăm sa ne cazăm! “, a scris Attila Bertici pe pagina de Facebook dedicată expediţiei.

Pentru Revelion, cei doi soţi încă nu şi-au făcut planuri din cauza condiţiilor meteo şi al traseului dificil care îi aşteaptă.

Aceasta nu este prima aventură extremă la care ia parte Attila Bertici. Anul trecut, împreună cu fiul său, Norbert, a parcurs în 40 de zile aproape 30.000 de kilometri cu o Dacia Logan, până în Vladivostok. Aventurile celor doi sătmăreni pot fi urmărite şi pe pagina de Facebook a expediţiei Hello Siberia . Periplul este documentat şi prin intermediul unui vlog, care poate fi urmărit pe pagina de YouTube.

