VIDEO Ultimul opincar din Oltenia, propus din nou Tezaur Uman Viu. Iţele unei poveşti şi ale unui meşteşug uimitor

El este cel care i-a încălţat cu opinci româneşti pe Prinţul Charles al Marii Britanii, pe preşedintele francez Emmanuel Macron, dar şi pe preşedintele României, Klaus Iohannis.

Povestea a început în urmă cu câţiva ani, când a fost abordat de un reprezentant al Ministerului Culturii pentru un documentar despre opinci. L-a întrebat ce demersuri ar putea să facă pentru ca opincile să fie protejate UNESCO, mai ales că, la nivel de ţară, numărul celor care mai practică acest meşteşug, după datinile străvechi, este extrem de scăzut.

În ciuda a ceea ce este evident, există autorităţi care continuă să-i conteste meritele şi implicarea în păstrarea şi promovarea tradiţiei şi meşteşugurilor populare.

„Am vrut să sesizez neregulile direct la UNESCO”

Despre subiectul acordării titlului de „Tezaur Uman Viu”, Alexandru Ilinca povesteşte: „Am vrut să sesizez neregulile, care s-au petrecut anul trecut, direct la UNESCO, fapt ce a ajuns la urechile celor vizaţi care mi-au transmis prin terţi să mai am răbdare până la următoarea sesiune, cea din acest an. Aşa că am făcut din nou dosarul, mai ales că în 2019 am avut o serie de activităţi şi am primit o serie de aprecieri şi distincţii. Printre acestea sunt şi cele venite din partea Arhiepiscopiei Râmnicului - o cruce pentru păstrarea tradiţiei, a Primăriei, Prefecturii, vreo 4 - 5 distincţii mai mari”.

Opincarul ne-a mărturisit că situaţia sa a ajuns la urechile unor persoane influente din zona culturii, care l-au asigurat că problema îşi va găsi o rezolvare şi că, în plus, de la ultima discuţie pe care a purtat-o cu reporterul „Adevărul” pe această temă, ocazie cu care a prezentat o serie de documente, a intrat în posesia altora noi, care l-ar putea ajuta, la o adică, să-şi menţină acuzaţiile pe care le aduce la adresa unor funcţionari şi a modului în care se derulează anumite procedee care-i vizează pe meşterii populari şi recunoaşterea meritelor acestora.

„Acum, unii luptă mai mult decât mine, ca să se rezolve această situaţie. Le-am şi spus că pe mine nici nu mă mai interesează. Mi s-a şi atras atenţia la un moment dat că aduc acuze nefondate. Doar că îmi bazez spusele pe documente”, a mai precizat Alexandru Ilinca.

Meşteşug deprins încă din copilărie, de la tatăl său, opincarul satului

Opincarul născut în Orleşti - Vâlcea a deprins meşteşugul încă din copilărie, de la părintele său - Gheorghe Ilinca - cunoscut drept „opincarul satului”, astăzi nonagenar. I-a învăţat pe mulţi cum să facă opinci, români ori altă naţionalitate, chiar şi pe americani.

Alexandru Ilinca, omniprezent la târgurile din ţară Foto: Arhiva personală

„Pe la vârsta de şase ani m-am apucat de confecţionatul opincilor, în dorinţa de a-mi imita părinţii. Cum tata se ocupa cu această deprindere, confecţionam şi eu, dar la nivelul unui copil. Îmi amintesc însă când tata se trezea la 4:00 dimineaţa şi se apuca de bocănit: dădea găuri pentru opinci”, rememorează Alexandru Ilinca.

S-a reapucat de opincărie abia târziu, când a realizat că meşteşugul, altădată la mare căutare, era de negăsit la târgurile meşterilor populari, unde nimeni nu mai vindea opinci. Cum a ieşit la pensie, s-a reapucat de opincărie, începând cu argăsirea pielii de porc.

„Când am crescut, poate tot din cauza opincăriei, m-am dus şi am făcut şcoala de croitorie, meserie pe care am practicat-o peste 30 de ani la Râmnicu Vâlcea, pentru că perioada opincilor era deja la apus. Am prins vremurile, când eram copil, când toate babele confecţionau opinci, cum s-ar spune. Poate tocmai de aceea nu am continuat să fac ce făcea tot satul. În schimb, meseria avea să-mi fie de mare ajutor mai târziu”, recunoaşte opincarul.

Tatăl său i-a dat imboldul de a se reapuca de treabă: „Nu mai sunt prea mulţi oameni care confecţionează opinci, iar tinerii nu par prea atraşi de acest meşteşug. Mulţi s-au apucat de el, dar s-au lăsat când au văzut că nu e chiar aşa de uşor cum pare la prima vedere”, mai spune Alexandru Ilinca. Opincarul foloseşte acelaşi procedeu ca în urmă cu 200 de ani şi, deşi are chiar şi ustensile ca pe vremuri, este conştient că uneori nu are sens să te chinui inutil.

Opincarul cu înfăţişare de dac autentic

De-a lungul timpului a avut tot felul de învăţăcei. De curând, a participat la Tabăra de creaţie „Vara pe uliţă”, din cadrul Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” unde i-a învăţat pe copii să meşterească nu doar opinci, ci şi măşti, brăţări etc. Şi nu a uitat să facă un cadou fiecăruia, la final.