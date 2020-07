„N-am ştiut cum arată pixurile-spion”, recunoaşte şefa învăţământului din judeţul cu cele mai multe fraude la BAC

„Examenul maturităţii” în judeţul Vâlcea a venit cu veşti bune şi veşti mai puţin bune pentru absolvenţi, dar şi pentru întregul sistem educaţional.

Pe de-o parte, două colegii naţionale din judeţ se află în „Topul liceelor de 10”, datorită numărului mare de medii maxime obţinute de absolvenţii acestora: Colegiul Naţional de Informatică „Matei Basarab” din Râmnicu Vâlcea (cu şapte medii) pe locul I şi Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” pe locul III (cu trei medii de 10), iar la nivel naţional, tot ca număr de medii, Vâlcea s-a clasat pe locul al II-lea, după Bucureşti, cu 16 medii. Aşa arată situaţia înainte de contestaţii.

Pe de altă parte, în sesiunea din iunie a examenului de bacalaureat, la Vâlcea s-a înregistrat şi cea mai mică rată de promovabilitate din ultimii ani, sub media pe ţară, dar şi un număr record de candidaţi eliminaţi din examene ca urmare a fraudelor sau tentativelor de fraudă.

Este vorba despre 14 candidaţi care au fost prinşi copiind sau încercând să copieze. Şi la nivel naţional numărul persoanelor eliminate de la cele trei probe de BAC a fost mare - 249.

Candidaţii din seriile anterioare, printre eliminaţi

„Nu ştiu dacă este o situaţie ieşită din comun în comparaţie cu ce s-a întâmplat anul acesta la nivel naţional. Într-adevăr, însă, este un număr mult mai mare, decât la alte examene. Este posibil să fi fost printre cei eliminaţi şi candidaţi din seriile anterioare, nu doar din cea curentă”, ne-a mărturisit Mihaela Andreianu, şefa Inspectoratului Şcolar Judeţean Vâlcea.

Anul acesta, s-a înregistrat şi un număr record de absolvenţi înscrişi la sesiunea din iunie proveniţi din seriile anterioare. Printre ei s-au numărat şi cei care au fost eliminaţi: „Este adevărat că anul acesta s-a înregistrat şi un număr foarte mare de candidaţi provenind din seriile anterioare, aproximativ 700, din cei peste 3200 de candidaţi înscrişi la bacalaureat”, ne-a mai confirmat şefa învăţământului vâlcean care recunoaşte că aşa se se explică şi rata mai mică de promovabilitate din acest an, de doar 59,16%.

S-a făcut o statistică a promovabilităţi absolvenţilor din seria curentă care este de 68,13%.

Absolvenţii acuzaţi de fraudă erau vorbiţi între ei

Despre candidaţii depistaţi că au vrut să copieze am aflat că: „Au fost prinşi având asupra lor căşti, pixuri spion, telefoane mobile şi dându-şi foile unii de la alţii, prin clasă”, ne-a mai spus prof. Mihaela Andreianu care este de părere că aceştia erau vorbiţi între ei: „N-aş vrea să fac speculaţii privind participarea din acest an a candidaţilor din seriile anterioare şi nici să se creadă că am pornit cumva o vânătoare de vrăjitoare. Faptul că au fost prinşi mai mulţi într-un anumit centru, sau în altul denotă cumva că au plănuit, împreună, dinainte, acest lucru. La prima probă, de limba şi literatura română, am avut şase eliminaţi, iar la cea de-a doua - a profilului - opt eliminaţi”.

Tehnica pe care o aveau asupra lor poate depăşi 1.000 de lei, investiţie considerată necesară şi suficient pentru obţinerea unei diplome de bacalaureat.

Eliminaţii nu mai au voie la BAC, până în toamna lui 2021

Ce justificări au avut candidaţii eliminaţi? „Nu ştiu ce ar putea să justifice un candidat prins copiind. Poate că a considerat că nu este prea bine pregătit la disciplina respectivă şi că merită să rişte, pentru că oricum n-ar fi reuşit să ia nici măcar nota 5 la disciplina respectivă. Cam aceasta a fost justificarea”, ne-a mai spus inspectoarea şefă .

În cazul celor 14 eliminaţi din examene s-a întocmit un proces verbal, s-au dat declaraţii şi s-au ataşat înregistrările audio-video care confirmă că au fost prinşi copiind sau încercând să copieze.

Până în toamna anului viitor, ei nu mai au voie să vină la examene, potrivit legislaţiei în vigoare: „Conform metodologiei nu mai au voie să participe la următoarele două sesiuni de bacalaureat, adică nici la cea specială din acest an, nici la sesiunea din toamnă şi nici la prima sesiune de anul viitor. Vor putea participa în sesiunea de toamnă a examenului de bacalaureat 2021”, susţine şefa IŞJ Vâlcea. „Profesorii au văzut pentru prima dată astfel de dispozitive” Anul trecut au fost cinci candidaţi eliminaţi. Creşterea numărului de absolvenţi prinşi încercând să copieze se explică prin evoluţia tehnologiei, dar şi prin înăsprirea măsurilor din centrele de examinare.