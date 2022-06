UPDATE Măicuţe şi turişti dintr-una din cele mai cunoscute mănăstiri din România, intoxicaţi grav cu ciuperci, de Rusalii

Update, ora 16:16 După apariţia informaţiilor legate de intoxicarea masivă cu ciuperci de la Mănăstirea Hurezi (Horezu), reprezentanţii Poliţiei Judeţene Vâlcea au precizat că în acest caz s-a deschis o anchetă penală.

„Poliţiştii s-au sesizat din oficiu întocmind un dosar penal sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Horezu în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă”.

- ŞTIREA INIŢIALĂ -

Mănăstirea Horezu - Vâlcea se află în mijlocul unui scandal, după ce mai multe persoane au acuzat dureri de stomac, greţuri şi vărsături, după cina de duminică seara.

Probabil nici o informaţie nu ar fi ajuns în spaţiul public dacă numărul persoanelor intoxicate ar fi fost mai mic şi dacă nu s-ar fi creat impresia de muşamalizare a situaţiei.

Autorităţile din Vâlcea refuză să ofere prea multe informaţii pe această temă, singurele date oficiale fiind oferite de către reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vâlcea, fără să se facă prea multe referiri la locul în care s-a produs incidentul.

În comunicatul de presă referitor la activitatea din minivacanţa de Rusalii se menţionează că este vorba despre o intervenţie la: „O intoxicaţie alimentară cu ciuperci, la un lăcaş de cult în localitatea Horezu, sat Romanii de Jos, unde mai multe persoane au cerut ajutor. În urma acestei solicitări, cinci persoane au fost transportate de echipajele SMURD (o persoană) şi Serviciul Judeţean de Ambulanţă (patru persoane) la Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU) a Spitalului Judeţean Vâlcea, pentru îngrijiri şi investigaţii suplimentare. În momentul preluării, persoanele în cauză prezentau stări de rău (greţuri şi vărsături)”.

În final, oficial, ni s-a comunicat că şase dintre victimele aflate în stare gravă au fost transportate la UPU Vâlcea.

Pe surse am mai aflat însă că reprezentanţii Mănăstirii Horezu au interzis într-o primă fază accesul salvatorilor, în parcarea interioară a lăcaşului de cult, pentru a putea să le ofere îngrijiri medicale la faţa locului celor afectaţi şi pentru identificarea altor victime, cel mai probabil pentru a nu se afla amploarea incidentului, în lipsa unei alte explicaţii logice sau altor informaţii oficiale.

Indirect, comandantul ISU Vâlcea, colonel Dan Pascaru ne-a confirmat informaţia: „De când sunt comandat nu am întâmpinat vreo situaţie în care să nu ni se permită accesul. Cei de la SAJ au fost primii. Noi când am ajuns nu am avut probleme. SMURD-ul a intrat direct. Acest lucru este prevăzut de altfel prin lege”.

În astfel de cazuri, legea specifică în mod clar obligativitatea de a permite accesul forţelor de intervenţie într-o situaţie de urgenţă, indiferent de statutul proprietarului: persoană fizică sau juridică, în caz contrar este solicitat ajutorul Poliţiei, iar persoana în cauză riscă sancţiuni.

Potrivit reprezentanţilor Poliţiei Vâlcea nu a fost semnalat nimic despre un astfel de incident la nivelul Poliţiei Horezu, deşi situaţia era cunoscută luni dimineaţa, 13 iunie, inclusiv de către autorităţile din cadrul Prefecturii Vâlcea.

Nu este foarte clar nici numărul de persoane afectate, nici despre câte măicuţe este vorba şi câţi dintre turiştii cazaţi aici de Rusalii au fost otrăviţi. Cert este că cel puţin o măicuţă se numără printre pacienţii care au ajuns în stare gravă la UPU. Persoana care a solicitat ajutor la 112 a menţionat că este vorba despre victime multiple, la Hotelul Mănăstirii Horezu. Şi se mai ştie că doar cei care s-au simţit mai rău au mers la spital.

La faţa locului s-au deplasat un echipaj SMURD şi şase salvări din cadrul SAJ Vâlcea, dintre care una cu medic.

Am încercat să contactăm în mai multe rânduri reprezentanţii mănăstirii, în speţă pe maica stareţă, dar din păcate telefonul acesteia apare ca şi cum ar fi închis.

