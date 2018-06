INTERVIU Ciprian Deaconu, medic stomatolog: „Părinţii îi umplu pe copii de antibiotice, în loc să vină la stomatolog“

Ciprian Deaconu şi-a deschis în urmă cu 11 ani propriul cabinet stomatologic particular, pe când încă era tehnician dentar, şi s-a înscris la Facultatea de Medicină. A absolvit facultatea împreună cu soţia sa, Dana, cu care a creat Denta Clinic, o denumire pe care a şi omologat-o între timp, fiind singurul care poate să o mai folosească. Clinica are două componente: pentru adulţi şi pentru copii. De curând au inaugurat primul spital de turism stomatologic şi pedodonţie din Oltenia, pe DN 7 / E 81, punctul roşu care în câteva luni va fi deschis non-stop.

„Weekend Adevărul“: Statisticile îi arată pe români ca fiind codaşii Europei când vine vorba despre igienă în general, dar cât de mult ne afectează obiceiurile nesănătoase, care sunt cauzele, urmările?

Dr. Ciprian Deaconu: 70% din români au probleme destul de grave când vine vorba despre sănătatea orală. Totul pleacă de la o igienă deficitară, de la lipsa dinţilor, de la obiceiurile nocive, de la lipsa de educaţie, de prevenţie. Când afecţiunile stomatologice sunt deja grave, vin la dentist în ultima clipă şi speră să nu-i coste nimic sau să dea cât mai puţin. Păi, dacă ar fi venit de la început, când problema nu era acută, probabil nici nu i-ar fi costat prea mult. Observăm acest lucru în mod special la persoanele în vârstă. Cei tineri au altă mentalitate.

Cum mai stăm la capitolul pastă de dinţi? Sau la prevenţie?

Să nu uităm că avem cel mai mic consum de pastă de dinţi din Europa, următorii în clasament au triplu faţă de noi. Marile firme de paste de dinţi, din păcate, sunt mai interesate de brandinguri în magazine decât de prevenţie. Le-am cerut unora dintre ele să facem parteneriate pentru acţiunile noastre prin şcoli, ca să le dea copiilor paste şi periuţe de dinţi. Răspunsul primit n-a fost cel aşteptat. Pe de altă parte, la nivel naţonal, nimeni nu mişcă un deget când vine vorba de prevenţie. Sistemul de asigurări de sănătate îţi dă un plafon de 20 de milioane (n.r. – 2.000 de lei), cu care nu poţi face mai mult de trei copii într-o localitate cu 3.000 de oameni. Cum o faci? Îi învrăjbeşti. Pui în aşteptare nişte urgenţe? Tu, statule, pune şi tu deoparte 5 milioane (n.r. – 500 de lei) pentru prevenţie! Dă-i 5 milioane (n.r. – 500 de lei) şi pastă de dinţi stomatologului, să se ducă în şcoli să facă prevenţie.

„La 7 ani li se scot molari apăruţi la 6 ani!“

Care este cea mai gravă problemă pe care aţi întâlnit-o la copii, din punct de vedere stomatologic?

Copiii ajung în cabinete numai când au urgenţe. Dacă vedeţi cu ce probleme se confruntă, plângeţi. La 7 ani li se scot molari apăruţi la 6 ani! Părinţii îi umplu pe copii de antibiotice, în loc să vină la stomatolog. N-am avut niciodată şi nici nu voi avea vreun barter cu o firmă de antibiotice, sunt contra. Nu le mai daţi copiilor antibiotice, nu mai lăsaţi farmaciştii să dea antibiotice, pentru că acestea sunt soluţia finală pentru dinţi! Oamenii trăiesc cu impresia că o pastilă îi vindecă. O mare prostie! Antibioticul nu face altceva decât să strângă infecţia din zonă şi eu trebuie s-o scot cumva, mecanic. Soluţia ar fi ca farmaciştii să trimită oamenii la medic, iar acesta să le spună care este medicamentul corect, nu aşa, după ureche. Luăm agocalmin şi antibiotic ca pe bomboane şi ne trezim cu durerea din nou peste o săptămână. După ceva timp, pastilele nici nu-şi mai fac efectul. Caută-ţi exact problema!

„De la scobitori s-au pierdut cei mai mulţi dinţi“

Care este cel mai grav obicei al românilor când vine vorba despre sănătatea dinţilor?

Folosirea scobitorilor este un obicei foarte nociv al românilor. Cele mai multe scobitori se vând în România. Scobitoarea e traumatică, face locaşuri din ce în ce mai mari între dinţi. Unde e loc intră mâncare şi nu o mai scoţi şi putrezeşte, şi în 12 ore începi să miroşi ca un hoit, şi nu te speli, apoi apar placa bacteriană şi cariile. De unde apare boala parodontală? De la astfel de chestii. Tu trebuie să faci periajul, să foloseşti aţa interdentară, nu scobitori! Eu cred că de la scobitori s-au pierdut cei mai mulţi dinţi în România. Oamenii nu ştiu, au crescut cu ele. Dacă în loc de scobitori, în restaurante s-ar pune aţă interdentară, prima dată ar fi mai greu, dar în timp omul s-ar învăţa. Eu tot povestesc de cinci ani despre duşurile bucale. Da, există un aparat mobil asemănător cu ce am eu în cabinet. Îl iei în maşină, îi pui apă de gură şi, dacă n-ai timp să-ţi faci tot ritualul de igienă orală, aparatul acesta e minunat! Şi costă în jur de 100-200 de lei. Tuturor celor cărora le facem implanturi dentare le recomandăm duşurile bucale. Nu sunt gadgeturi, sunt pur şi simplu nişte accesorii normale pentru igiena orală.

Laserul şi plasmoliftul fac minuni

La inaugurarea spitalului de turism stomatologic şi pedodonţie, ne povesteaţi că aţi investit toţi banii dintr-un Start-up Nation în tehnologie de vârf. Despre ce este vorba şi la ce foloseşte?

Am investit în tehnologie 60.000 de euro. Încercăm să folosim tot ce este nou şi de top, de la materiale până la strategia în sine a tratamentului. Unul dintre aparatele foarte scumpe pe care le avem acum este un laser dentar, adus din America, de ultima generaţie – Biolase, nu ştim să existe altul mai bun. Ne va ajuta într-o multitudine de domenii. Spre exemplu, la dezinfectarea canalelor: curăţăm şi izolăm mult mai bine cu ajutorul lui. În cazul bolii parodontale, tehnica cu laser este folosită în dezinfecţia problemelor parodontale. În estetică, când avem nevoie să tăiem din gingie, ca să nu mai avem sâgerări şi să se vindece mult mai repede, ne ajută laserul. Nu se mai foloseşte celebrul bisturiu, iar perioada de refacere este mult mai rapidă, ţesutul nu sângerează şi se cicatrizează rapid. Apoi, toţi medicii care se respectă folosesc „sistemul de digă“, izolarea dintelui faţă de restul gurii, pentru a lucra cât mai steril. Sunt însă şi situaţii când nu se poate face corect adaptarea la nivel gingival, când avem carii între măsele, când sângerează gingia, iar laserul mă ajută foarte mult în astfel de situaţii. Când ne confruntăm cu gingivectomie – dinţii sunt scurţi, acoperiţi de prea multă gingie, ea se poate decupa foarte frumos, cu laserul, iar vindecarea este rapidă. În plus, laserul iradiază placa bacteriană, inflamaţia, încetineşte parodontoza, pentru că nu există încă un tratament care să vindece această boală.

Iar microscopul în ce situaţii este util?

Microscopul este un alt aparat proaspăt achiziţionat care ne va ajuta să vedem de 30 de ori mai mult decât ceea ce se vede cu ochiul liber. La tratamentele de canal, spre exemplu, canal care este la fel de gros cât un fir de păr, protocolul îţi cere să-l lărgeşti la o dimensiune ca să poţi să aplici ce este necesar, iar cu microscopul se vede foarte bine dacă este curăţat în totalitate, se vede vârful dintelui. De asemenea, la şlefuire ne ajută foarte mult. Mai avem centrifuga, plasmolitftul, care ne ajută la separarea sângelui de plasmă. Suntem adepţii lucrurilor cât mai naturale. Este foarte mult folosită această aparatură pentru tehnica facială – pentru riduri, pentru acnee, pentru hidratarea tenului. Se recoltează sânge, se bagă la centrifugă şi se separă, iar plasma este introdusă în ţesut. La fel, această tehnologie este foarte bună şi pentru cavitatea bucală, în caz de parodontoză, la chirurgie, în cazul extracţiilor, la implanturi se pune plasmă în alveolă, şi astfel ajută la regenerarea rapidă a ţesutului. Plus că totul este din propriul sânge, care conţine vitamine, minerale, adică este ceva natural, care nu are efecte adeverse. Unitul dentar – scaunul stomatologic – este şi el de ultimă generaţie, foarte confortabil, ne ajută şi pe noi, şi îl ajută şi pe pacient.

Există o soluţie pentru stoparea bolii parodontale!

Pentru că tot aţi adus aminte de parodontoză, boala care afectează trei sferturi din populaţie, ce soluţii de ultimă generaţie există şi ce costuri implică?

7 oameni din 10 suferă de parondotoză în România, din motive de igienă precară, moşternire, ticuri etc. Laserul şi plasmoliftul te ajută să stopezi evoluţia bolii. Paradontoza este boala dinţilor sănătoşi. Ea apare cu timpul, din cauza tartrului care se infiltrează pe sub gingie, din cauză că nu mai ai dinţi în spate şi nu mai mânânci cu ei, fie pentru că te-ai lovit în copilărie, că ai moştenit această boală, că te speli pe dinţi ca pe vremuri şi-ţi faci gingiile franjuri, că nu ştii să-ţi faci un periaj corect. Din cauza parodontozei, gingiile se relaxează din ce în ce mai mult. O pungă parodontală este plină de bacterii! Gingiile se desfac, dintele cade şi se formează o breşă. Breşa îi face să iasă pe ceilalţi dinţi, care sunt în permanentă mişcare. Erupţia este foarte agresivă: în momentul în care pică un dinte se formează o breşă, iar bolul alimentar apăsând pe ceilalţi dinţi, îi mişcă şi-i scoate şi pe aceia. Sunt oameni pe care îi văd astăzi, iar peste un an nu mai au niciun dinte. S-au învăţat să le miroasă gura, să scuipe sânge. Dacă elimină sânge pe orice altă parte a corpului se duc imediat la doctor, dar când acest lucru se întâmplă pe gură pare firesc. Când le spun că există posibilitatea ca boala să nu mai evolueze, mi se spune că tratamentul este scump. Aparatele ne ajută în acest sens – un tratament este 100 de euro şi cu trei şedinţe scapi, iar ele se fac o dată la şase luni .

Le oferiţi pacienţilor dumneavoastră garanţii pe zece ani pentru lucrări, ceea ce este un lucru inedit. Explicaţi-ne cum se dau aceste garanţii.

Din păcate, nimeni nu dă valoare pacientului, nimeni nu empatizează cu el, nu îi spune preţul final de la început, nimeni nu dă garanţii. Noi dăm garanţii pe zece ani la o lucrare. Lucrările noastre sunt făcute la CAD CAM, aparatul care face dinţii singur. Este un circuit pentru amprentare, un soft pentru tehnician care modelează dintele prin cinci axe, în două ore. Iar acest lucru rămâne arhivat, astfel că, dacă se întâmplă ceva, în timp, cu dintele respectiv, el nu mai trebuie modelat, pentru că există deja în arhivă. Aşa că rapid îl pot reconstrui, îl pot pune pacientului şi câştig încrederea şi respectul său. Pacientul va aprecia astfel că noi am respectat garanţia promisă. În zece ani nu am schimbat cinci lucrări. Am ajuns să dau această garanţie în urma unui istoric. Garanţia mă asigură şi că pacienţii, care de obicei nu mai vin la controale, decât dacă îi doare ceva, se reîntorc. Sunt obligaţi să revină, periodic, ca să nu-şi piardă garanţia. În Occident este obligatoriu să-ţi revezi pacienţii, altfel rişti să-ţi pierzi asigurarea de sănătate. La noi, din păcate, nu există această obligativitate. Aşa că noi nu facem altceva decât să ne educăm pacienţii, pentru binele lor. Le reamintim prin SMS că trebuie să vină la control, iar lucrurile acestea funcţionează foarte bine de ani mulţi. Avem protocoale de întâmpinare a pacienţilor, de şedinţe, de discuţii cu pacienţii. Oferim garanţie şi pentru lipsa durerii: dacă te doare, nu plăteşti aparatul respectiv. Într-un an şi jumătate a venit doar un pacient care s-a prefăcut că-l doare şi i-am oferit gratuitate următoarele două şedinţe. Iar omul a povestit după că garanţia chiar e reală. M-a costat 200 de lei lucrarea lui, dar marketingul de după este nepreţuit.

„Orice greşeală se poate repara dacă vii în timp util“

Pomeneaţi de garanţii, de ustensile elementare, dar românii nici măcar nu-şi cunosc drepturile. Ce părere aveţi despre dreptul la a doua opinie profesională?

Dreptul la a doua opinie este un drept al nostru, al tuturor. Personal, m-am lovit de acest aspect când mi-am dat seama că nu pot să mulţumesc pe toată lumea. Aşa am ajuns să-i dăm alternative omului să aleagă unde vrea să se trateze. Noi îl informăm ce trebuie să facă şi rămâne la latitudinea lui unde va face acest lucru. Le spunem ce facem noi şi cât îi costă. Pentru răspunsurile la aceste întrebări vin 99% dintre pacienţi, poate şi pentru că o facem gratuit. Mai departe fiecare decide ce va face. Sunt oameni care se blochează şi oameni care comunică. Le propunem un plan de tratament, le facem o radiografie şi îi sfătuim să revină cu un însoţitor, ca să audă cât mai multe urechi ce avem de spus. În prima şedinţă, eu, spre exemplu, stau cam 25 de minute la discuţii şi explicaţii, după care îţi dau posibilitatea să te documentezi şi să tragi o concluzie în cunoştinţă de cauză. La a doua şedinţă te aştept cu setul de întrebări. Nimeni nu face acest lucru în România. Îmi place foarte mult să răspund la întrebări, să spun ce riscuri şi ce contraindicaţii există. Şi explic că pentru orice complicaţie apare, trebuie să pui mâna pe telefon şi să mă suni. Orice greşeală se poate repara, dacă vii în timp util. În plus, noi oferim indicaţii scrise după fiecare procedură, cu ce este permis şi ce nu. Toţi ar trebui să procedeze la fel. Un pacient informat este un pacient cu care poţi colabora. Mare parte dintre pacienţi vin la cabinet cu tot soiul de frici, dacă nu comunici cu ei, nu sunt pregătiţi. De la empatie pleacă totul. Empatia medicului stomatolog faţă de pacienţii săi. Trebuie să se apropie de ei. Vă sfătuiesc să nu mai mergeţi la medicii care impun doar să fie ascultaţi fără să asculte la rândul lor. Şi pacienţii aşteptă cu orele la uşă şi aud tot felul de probleme. Aveţi idee cât de important este pentru pacient să nu-şi piardă timpul pe la uşi?

CV

Specializat în protetică dentară

Numele: Ciprian Deaconu

Data naşterii: 15 septembrie 1978

Starea civilă: Căsătorit, are un copil şi-l aşteaptă pe al doilea

Studiile şi cariera:

În 1997, a absolvit Colegiul Naţional Mircea cel Bătrân, Râmnicu Vâlcea; în 2001 Colegiul de Tehnică Dentară „Victor Babeş“, Cluj-Napoca, iar în 2014, Facultatea de Medicină Dentară din cadrul Universităţii „Titu Maiorescu“ Bucureşti.

Între 2008 şi 2010 s-a specializat în tehnica protezării implanturilor la Schutz şi la Bredent, în Berlin – Germania.

Între 2001 şi 2010 a fost tehnician dentar la Laboratorul de Tehnică Dentară Pamodent Râmnicu Vâlcea.

Din 2007 administrează una dintre primele clinici stomatologice private bazate pe implantologie şi estetică dentară, Denta Clinic Râmnicu Vâlcea.

Din 2014 este medic stomatolog la Denta Clinic Râmnicu Vâlcea.

În 2017 s-a specializat în tehnica folosirii laserului în stomatologie, iar în 2018, în tehnica inserării implanturilor dentare Bredent, sub îndrumarea prof. dr. Manfred Lang, Bredent Medical România, referent dr. Laurenţiu Florica.

Din 2018 este medic stomatolog la Dental Hospital, Smile Holidays – divizia de turism stomatologic Râmnicu Vâlcea.

Are pregătire avansată în coroane dentare pe implanturi, lucrări protetice fixe şi mobile.

Locuieşte în: Râmnicu Vâlcea.