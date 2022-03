Imagine iconică pe pârtiile de la Transalpina: hora păcii împotriva războiului din Ucraina FOTO VIDEO

Timp de două zile, zeci de iubitori ai sporturilor de iarnă vor transmite un mesaj întregii lumi de pe pârtiile Domeniului Schiabil Transalpina: „Având în vedere dezastrul ce are loc dincolo de graniţă, ne vom uni (cu sau fără ii) pentru a transmite mesajul nostru de pace pentru Ucraina”.

Îmbrăcaţi parţial în port popular, având în mâini narcise, practicanţi ai schiatului sau snowbord-ului au format o horă: „Alături de Ucraina, cu ie sau cămeşă, vino la "Hora Păcii" pe pârtiile de la Transalpina, de unde toţi vom transmite un mesaj universal: "All we are saying is: Give peace a chance".

Pe zăpadă a fost trasat un cerc, sub forma cadranului unui ceas, în culorile drapelului ucrainean, în interiorul căruia a fost scris mesajul: „Stop the war” (Opriţi războiul), dublat de hora de oameni în picioare sau întinşi pe zăpadă.

Primele imagini iconice, care simbolizează „Hora Păcii”, surprinse din dronă, au fost transmise în direct sâmbătă, 5 martie, pe reţelele de socializare şi au început rapid să încingă internetul.

Iniţiativa aparţine administratorilor pârtiilor Domeniului Schiabil Transalpina, iar la ea iau parte români din toate colţurile ţării.

Imaginile surprinse din dronă dar şi de la sol, de pe pârtii, sunt sugestive: „Stop războiului! Viaţa este prea scurtă şi frumoasă, merită trăită în pace!”, au transmis cei care administrează conturile de socializare ale domeniului schiabil.

Mesajul universal transmis de pe pârtiile de la Transalpina aparţine unui celebru cântec scris de John Lennon şi Yoko Ono, în timpul campaniei pentru pace, de o săptămână, desfăşurată la Montreal, Canada, în 1969. Un film cu înregistrarea originală: „Daţi păcii o şansă” - „Give Peace A Chance” îi surprinde pe John şi Yoko la Mitingul Naţional pentru Pace din New York, trei ani mai târziu, şi arată în plus imagini suplimentare de la protestele din acea vreme. Acesta se încheie cu sutele de mii de fani şocaţi care, după moartea subită a lui John, s-au adunat pentru priveghiuri simultane la Liverpool, Londra, New York şi în întreaga lume, în 1980, pentru a cânta „Give Peace A Chance”, în memoria lui John Lennon.

