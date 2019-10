FOTO Învăţământul profesional dual, de la practica reală la cea virtuală: meserie învăţată contracost

În urmă cu trei ani, se implementa şi în Vâlcea conceptul de învăţământ profesional dual. Un sistem un pic diferit de cel clasic, copiii primind de această dată o bursă şcolară atât din partea Ministerului Educaţiei cât şi a agenţilor economici care au nevoie de mână de lucru calificată. Primăria Râmnicu Vâlcea s-a implicat şi ea în acest sistem prin asigurarea mesei şi cazării gratuite pentru elevi.

Pe de altă parte, dacă înainte şcolile erau cele care căutau agenţi economici care să le susţină în procesul de învăţământ - pe partea practică, cu noul concept, firmele sunt cele care solicită acum unităţilor de învăţământ să instruiască elevi în anumite specializări.

Pe fondul crizei de muncă şi implicit al nevoii de forţă de muncă calificată, agenţii economici importanţi din Vâlcea au înfiinţat un ONG - Asociaţia „Vâlcea Dual Lerning” - menit să pregătească prin instruire practică elevii înscrişi în învăţământul dual profesional, pe lângă acordarea unei burse suplimentare şi a altor facilităţi.

Copiii atraşi nu numai de bani, ci şi de ideea de a avea un loc de muncă asigurat

Pentru unele unităţi de învăţământ, care deja aveau implementat acest sistem, asociaţia a avut un rol important şi pe partea de imagine. Cum este cazul Liceului Tehnologic Forestier din Râmnicu Vâlcea: „Împreună cu ei am reuşit să ajungem în toate comunele, pentru a vorbi direct cu părinţii şi elevii şi a le face cunoscută oferta noastră şcolară”, ne-a explicat directoarea liceului, ing. prof. Gabriela Staicu, în ce a constat ajutorul primit de la asociaţie.

„În plus, pe copii i-a atras bursa lunară de 400 de lei, din care 200 de lei de la Ministerul Educaţiei şi alţi 200 de lei de la agenţii economici. Iar din acest an, şi Primăria Râmnicu Vâlcea oferă masă şi cazare gratuite, pentru elevii fără posibilităţi, care vin din judeţ. Mai mult, pe lângă instruire şi susţinere financiară, agenţii economici au venit în sprijinul copiilor cu asigurarea transportului, a echipamentului de lucru şi pentru protecţia muncii”, ne-a mai dezvăluit ing. prof. Gabriela Staicu.

Colegiul Tehnic Forestier este unul dintre cele patru licee din Râmnicu Vâlcea cu care Asociaţia „Vâlcea Dual Lerning” a încheiat parteneriate. Învăţământul dual la Liceul Forestier funcţionează de trei ani. A început în anul şcolar 2017 - 2018, când unul dintre cei mai cunoscuţi operatori economici din Vâlcea - Avicarvil - a solicitat pentru prima dată înfiinţarea unei clase în sistemul de învăţământ dual.

De atunci, la nivelul acestui liceu funcţionează o clasă în domeniul mecanică, pentru două calificări profesionale: mecanic auto şi mecanic utilaje şi instalaţii în industrie. Iar cererea, ca şi oferta, au început să fie tot mai mari şi în creştere continuă. S-a ajuns ca, în acest an, Forestierul să înfiinţeze două clase pentru elevii care doresc să se specializeze într-o meserie: preparator produse din carne şi peşte, mecanic utilaje şi instalaţii în industrie, toate cele 56 de locuri fiind ocupate de absolvenţi ai ciclului gimnazial.

Cerere şi ofertă în continuă creştere: meseria învăţată pe bani, tot mai căutată

În total, pentru anul şcolar 2019 – 2020, Asociaţia „Vâlcea Dual Learning” a încheiat parteneriate cu cele patru licee din Râmnicu Vâlcea pentru pregătirea a 180 de elevi în meseriile de: electrician aparate echipamente electrice si energetice, electromecanic utilaje şi instalaţii industriale, confecţioner produse textile, preparator produse din carne şi peşte, mecanic utilaje şi instalaţii în industrie, sudor, electrician exploatare joasă tensiune, tinichigiu vopsitor auto, instalatori instalaţii tehnico - sanitare şi gaze, mecanic auto.

Şi dacă în anul şcolar 2018 - 2019, funcţionau patru clase de învăţământ în sistem dual, din acest an, la Vâlcea s-au format şapte clase.

33 de copii deprind cunoştinţe practice într-un laborator virtual, dar şi în viaţa reală

Una dintre instituţiile de învăţământ implicate în acest parteneriat a primit un sprijin consistent din partea Primăriei Râmnicu Vâlcea cu ajutorul căreia a înfiinţat şi un „laborator virtual”. Adică, pe lângă pregătirea practică la agentul economic, copiii învaţă şi cu ajutorul domeniului virtual. Este vorba despre Colegiul Energetic, unde învăţământul profesional dual funcţionează de anul trecut.

„Avem 33 de copii la profesional dual, care deprind cunoştinţe şi abilităţi într-un laborator virtual, unde acum sunt în maximă siguranţă, în comparaţie cu anii trecuţi când erau nevoiţi să înveţe cu ajutorul vechilor instrumente clasice. În plus, tot datorită Primăriei Râmnicu Vâlcea am fost dotaţi cu calculatoare şi aparatură de ultimă generaţie, achiziţionată din Germania”, ne mărturiseşte directoarea Colegiului Energetic, prof. Mariana Marica.

De la anul, un nou agent economic va susţine elevii: burse suplimentare de 500 de lei

Şi aici cererea din partea elevilor a crescut, dar „am fost nevoiţi să-i refuzăm pe copii şi să-i îndreptăm şi spre celelalte licee. De la anul însă, graţie solicitării venite din partea unor agenţi economici importanţi la nivel naţional, precum Hidroelectrica, vom înfiinţa noi clase. Ei au făcut solicitare prin intermediul Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, care va înainta cererea de înfiinţare a unor noi clase, către noi, prin Inspectoratul şcolar, cum se procedează acum. Nu mai vin cu cereri direct către noi. Din câte ştim, solicită înfiinţarea mai multor clase pentru pregătirea elevilor în domeniul lor de activitate, în mai multe zone ale ţării, unde au bazine hidroenergetice. Şi din câte ştim şi suportul financiar pe care ei îl vor oferi va fi mult mai mare decât în celelalte cazuri - de 500 de lei, faţă de 200 de lei cât este acum. Prin urmare, ne aşteptăm ca şi cererea elevilor să fie pe măsură, de la anul”, şi-a mai exprimat speranţa directoarea Colegiului Energetic.

Între 400 şi 700 de lei pe lună, colacul de salvare pentru copiii cu posibilităţi reduse

De altfel, bursa lunară pe care o primesc elevii care au ales învăţământul profesional dual reprezintă unul dintre marile atuu-ri ale acestui concept.

„700 de lei pe lună reprezintă pentru mulţi un ajutor nesperat. Mai ales pentru copiii din mediul rural sau urban mic. Chiar avem o fetiţă care ne-a recunoscut că am reprezentat o salvare pentru ea, prin oferta noastră şcolară. Altfel, singura ei şansă ar fi fost să rămână acasă, lângă părinţi, după cele opt clase, fiindcă părinţii n-ar fi putut s-o susţină să-şi continue studiile. Şi suntem convinşi că nu este singura în această situaţie. În plus, intenţionăm să introducem şi învăţământul seral pentru cei care vor dori să şi lucreze, dar şi să îşi continue studiile. Şi credeţi-mă că, din acest an, chiar ne-au venit copii bine pregătiţi, care ar fi putut să aleagă un liceu teoretic, dar au preferat învăţământul profesional dual, care le oferă o siguranţă a locului de muncă”, ne-a mai mărturisit prof. Mariana Marica