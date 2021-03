Doi bărbaţi lăsaţi să moară, găsiţi după şase ore de la accident. Martorul, reţinut de Poliţie FOTO

Potrivit unor surse, persoana care a anunţat Poliţia despre accident mergea la biserică, la slujba de duminică, când a văzut în păduricea de pe marginea drumului care leagă satele Botorani şi Oveselu o maşină răsturnată.

Când au ajuns la faţa locului, poliţiştii au avut parte de imagini de groază: în apropierea autoturismului transformat într-un morman de fiare se afla cadavrul unei persoane care fusese proiectată prin parbriz, în urma impactului violent cu un copac din apropiere. În maşină, încarcerată, mai era o persoană. Nici una dintre cele două victime nu mai trăia când au ajuns salvatorii şi poliţiştii la faţa locului.

În urma cercetărilor, s-a stabilit că în noaptea respectivă a mai existat o persoană care a asistat la accident. Acum rămâne de stabilit dacă aceasta se afla în aceeaşi maşină cu victimele, în altă maşină sau trecea întâmplător prin zonă, dar şi dacă cele două victime ar fi supravieţuit în cazul în care li s-ar fi acordat primul ajutor ori ar fi fost înştiinţate imediat autorităţile. Anchetatorii vor trebui să mai afle şi ce anume l-a determinat pe martor să părăsească locul tragediei.

Potrivit unor surse, acesta era amic cu cei doi bărbaţi care au murit în accident – unul de 25 şi altul de 40 de ani şi cu care ar fi mers la băut Martorul circula în maşina din spatele celei implicate în eveniment. Nu este exclusă nici ipoteza potrivit căreia cele două autoturisme se întreceau când şoferul celei dintâi a pierdut controlul maşinii.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Vâlcea, Cătălin Udrea, a declarat despre acest caz: „Poliţiştii din cadrul Poliţiei oraşului Bălceşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bălceşti, au continuat cercetările în cauza penală de ucidere din culpă, după ce în noaptea de 13/14 martie, pe raza satului Botorani, comuna Măciuca, a avut loc un accident rutier în urma căruia a rezultat decesul a două persoane”.

Aceeaşi sursă a mai precizat: „Poliţiştii au identificat un bărbat de 38 de ani, din comuna Măciuca şi care în noaptea de 13/14 martie a.c., deşi ar fi luat la cunoştinţă de producerea evenimentului rutier, nu ar fi acordat ajutor victimelor, şi nici nu a anunţat organele abilitate de producerea accidentului”.

De aceea, martorul a fost reţinut de poliţişti după audieri. „La data de 17 martie, în urma probatoriului administrat, organele de cercetare penală au dispus reţinerea pentru 24 de ore a bărbatului, acesta fiind cercetat sub aspectul comiterii infracţiunii de lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate. Bărbatul urmează a fi prezentat magistraţilor pentru dispunerea de măsuri legale”, a mai menţionat Cătălin Udrea.

Evenimentul, ca şi în cazul Măciuca, a fost anunţat câteva ore mai târziu. Victima, deşi găsită în viaţă, nu a supravieţuit operaţiei. Instanţa de judecată din Bălceşti l-a arestat preventiv pe şofer, la vremea respectivă, pentru părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia, lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate, precum şi ucidere din culpă, iar restul pasagerilor au fost lăsaţi în libertate sub control judiciar. Ulterior, s-a dispus schimbarea pedepsei şoferului în arestat la domiciliu, pentru ca, la finele anului trecut, să fie trimis în judecată în libertate , sub control judiciar, pentru ucidere din culpă, alături de ceilalţi pasageri. În luna februarie a acestui an, a fost revocată şi măsura controlului judiciar. Cazul a intrat pe rolul instanţei, după mai multe tergiversări din partea celor acuzaţi, în urmă cu mai puţin de o săptămână, pe data de 12 martie.