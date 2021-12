Cum văd instituţiile atacul din faţa unui liceu vâlcean: „Arma de tip airsoft ar fi putut să-l desfigureze”

„Până când presa n-o să urle asupra armelor cu aer comprimat, n-o să avem un instrument legislativ, pentru că la noi legislaţia, regimul armelor, se schimbă doar la presiunea opiniei publice, ca să putem astfel să avem un control inclusiv pentru armele de tip airsoft. A, da, cu o armă neletală nu omori un om, dar poţi să-l desfigurezi pe viaţă. Aşa cum s-ar fi putut întâmpla şi în cazul expus de dumneavoastră. În plus, starea de panică o induci, indiferent că foloseşti sau nu arma. Posesia armei într-un astfel de caz reprezintă o chestie agravantă”, explică specialiştii în bullying.

Aceştia recunosc că este posibil ca victima să fi văzut că agresorul este înarmat: „Poate că nu s-a ajuns mai departe şi pentru că victima a apucat să vadă armele asupra agresorului şi de teamă nu a mai reacţionat. Nereacţionând, nu a mai fost nevoie de folosirea armelor”.

Cei implicaţi în gestionarea acestui episod, cu care am stat de vorbă, au recunoscut că n-ar putea oricum face diferenţa dintre o armă letală şi una neletală: „N-aş şti să fac diferenţa între un pistol airsoft şi unul adevărat. L-am întrebat şi pe portar şi acesta mi-a spus că era unul adevărat, nu unul de jucărie”, a recunoscut directoarea colegiului vâlcean.