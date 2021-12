Deschiderea noului sezon de iarnă vine cu câteva noutăţi. Una dintre ele se referă la noile facilităţi de care vor avea parte după mai mulţi ani iubitorii sporturilor de iarnă : vor fi redeschise tronsonul Telegondolă 2 şi Telescaun, care nu au funcţionat în ultimii ani. În plus, pentru a putea ajunge la pârtii, în afara traseului obişnuit Valea Oltului - DN 7 / E81 şi Valea Lotrului - DN 7A, din acesta an se va putea circula pe timp de iarnă şi pe sectorul de Transalpina - DN 67 C dinspre Alba . Traseul a rămas deschis şi în sezonul rece la solicitarea prefecţilor celor două judeţe, dar circulaţia este permisă doar pe timpul zilei, în intervalul orar 08:00 - 18:00.