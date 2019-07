VIDEO Scandal în trafic, pe DN1. Un român stabilit în Anglia, venit în vacanţă în România, ameninaţat cu pistolul: ”Poliţia nu i-a făcut nimic”

Cătălin Ionuţ povesteşte că în timp ce stătea în coloana de maşini pe DN1, la ieşire din Buşteni, un şofer a început să-l injure ”din senin”. Agresorul a coborât din maşină, iar la un moment dat a dus mâna la centură unde avea un pistol. Bărbatul ameninţat a sunat la 112, iar un echipaj de poliţie a venit la faţa locului.

Pistolarul a fost încătuşat într-o primă fază, dar când poliţiştii au realizat că arma nu era letală, ci ”de jucărie”, i-au dat drumul, relatează într-o postare pe Facebook, bărbatul ameninţat.

”Salutare. Am avut un mic incident cu acest om bolnav mintal care se crede poliţist sau ceva de genul. Stateam în coloana pe Valea Prahovei când din senin el a inceput să claxoneze (la volan era soţia lui) fără motiv, spunând că eu nu am ce să caut în România cu această maşina cu numere de Anglia (sunt în vacanţă 2 săptămâni). Am coborât din maşina pentru că el tot mă înjura cu capul pe geam şi supriză, omul m-a ameninţat că îmi trage un glonţ în cap (se vede în video cum puna mâna pe pistol).

AM VRUT SĂ ÎL LOVESC FIX ÎN FAŢĂ şi să îl bat până mă plictiseam, dar am văzut că eram filmat din maşina din spate, cel care mi-a şi dat filmuleţele (ÎMI PARE RAU CĂ NU L-AM BĂTUT PENTRU CĂ POLIŢIA NU I-A FĂCUT ABSOLUT NIMIC)

La un moment dat îşi pune soţia să plece pe contrasens pentru că îi promisesm că ajungem ori la poliţie amândoi ori la el la spital, nu avea cum să îmi scape, nu prea aveam încredere în 112.

AM SUNAT la 112, în Buşteni am fost opriţi amândoi, el a fost încătuşat iar PISTOUL era de jucarie, cu capse. “Domnii poliţisti” când au vazut că este de jucărie, l-au descatuşat, nu a primit nici o amendă sau orice altceva.

DACA EU ÎL BATEAM, PE MINE SIGUR MĂ ARESTAU ŞI AMENDAU.

Am depus plângere penală contra acestui individ, am mai multe filmări pe camera auto”, a scris şoferul ameninţat.

