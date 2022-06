Premieră la maternitatea din Ploieşti. O mămică de 52 de ani a născut o fetiţă după o sarcină obţinută prin fertilizare in vitro

Fetiţa a venit pe lume prematur, a primit la naştere nota 8, dar starea ei este bună la acest moment.

Mămica eroină a fost urmărită pe timpul sarcinii, obţinută prin fertilizare in vitro, de medicul Karaouni Ali, angajat în timpul pandemiei la Spitalul de Obstetrică-Ginecologie din Ploieşti. Acesta a precizat că femeia se află la a patra sarcina, dar cu toate acestea şi-a dorit nespus acest copil.

”A avut emoţii la început, am tras mult de sarcina asta, dar astăzi (vineri 24 iunie 2022 n.r.) am decis să o operez pentru că analizele au început să nu mai fie chiar bune, copilul avea lichid verde, aşa că am operat-o. S-a născut la 36 de săptămâni, copil de nota 8, prematur, dar este bine. Este o fetiţă.”, a declarat, pentru ziaru Adevărul, medicul Karaouni Ali.

Acesta a precizat că mămica se simte bine, dar va mai rămâne o perioadă alături de copil în spital sub supraveghere medicală.

Fetiţa se numeşte Maria Ioana şi este cel de-al patrulea copil al familiei.

