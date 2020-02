Cel mai mare incinerator de deşeuri medicale, închis de Garda de Mediu. „Avem contract direct cu spitalele, inclusiv cu «Matei Balş»“

Eco Burn funcţionează în Prahova, în parcul industrial Brazi, şi are contracte cu cele mai mari spitale din Muntenia, inclusiv cu Institutul de Boli Infecţioase ”Dr. Matei Balş” din Bucureşti.

Agenţia de Protecţia Mediului (APM) a emis, la data de 24 februarie, decizia privind suspendarea autorizaţiei integrate de mediu obţinută de Eco Burn în 2011. Hotărârea este valabilă pe o perioadă de şase luni, timp în care desfăşurarea activităţii este interzisă.

„Fără autorizaţie nu are voie să funcţioneze“

„Garda de Mediu a constatat că nu a îndeplinit nişte măsuri, i-a amendat şi ne-a solicitat nouă, în calitate de emitent al autorizaţiei, să suspendăm autorizaţia pe o perioadă de şase luni. Fără autorizaţie nu are voie să funcţioneze”, a declarat pentru ”Adevărul”, Florin Diaconu, directorul APM Prahova.

Reprezentanţii Eco Burn susţin că până miercuri 26 februarie, ora 9.00, nu au primit niciun document oficial din partea APM prin care să fie notificaţi că trebuie să oprească activitatea, motiv pentru care incineratorul funcţionează încă.

”Noi am aflat de decizia aceasta din presa locală. Deocamdată, nu am primit nimic oficial cum este normal, din partea Agenţiei de Mediu, dar probabil că urmează să primim zilele acestea bănuiesc, moment în care urmează să sistăm toate colectările de la toate spitalele, nu avem cum să facem altfel. Am notificat şi în această dimineaţă Agenţia de Mediu şi Comisariatul de Mediu să-mi spună care este decizia lor, după care, în funcţie de răspunsul primit, o să notific şi unităţile sanitare cu care avem contracte de colectare a deşeurilor”, a declarat Violeta Ştefănescu, directorul Eco Burn.

Directorul societăţii a precizat că la Brazi sunt incinerate 20 de tone de deşeuri medicale periculoase pe zi, iar incineratorul are contracte cu peste 20 de unităţi medicale din Prahova, judeţele învecinate, dar şi din Bucureşti.

”Eco Burn are contract direct cu spitalele. De exemplu, cu «Matei Balş», unde sunt şi cazuri cu suspiciune de coronavirus, spitalul Militar din Bucureşti, spitalul «Bagdazar- Arseni», Spitalul Judeţean din Ploieşti, în general cu cele mai mari unităţi spitaliceşti din zona Sud-Muntenia. Suntem cel mai mare incinerator din România, colectăm 200 de tone de deşeuri pe lună”, a precizat Violeta Ştefănescu.

Aceasta a adăugat că în momentul de faţă, în România mai sunt funcţionale doar trei incineratoare de deşeuri periculoase, la Iaşi, Timişoara şi Constanţa.

”Vă daţi seama că nu o să plimbăm deşeurile până la Timişoara, dar eu mă aştept la orice”, a adăugat Ştefănescu.

În ciuda acestei situaţii, reprezentanţii Consiliului Judeţean Prahova nu par să fie îngrijoraţi de faptul că pentru o perioadă de şase luni nu vor mai putea depozita deşeurile rezultate din activitatea medicală la Brazi. Bogdan Toader, preşedintele CJ Prahova, în subordinea căruia se află cele mai mari spitale din judeţ, Spitalul de Urgenţă şi Spitalul de Obstetrică-Ginecologie, a precizat că singurul inconvenient ar fi costul mai mare pentru transport care va trebui suportat de la buget.

„Facem alt contract cu altă firmă“

”Vor face alt contract cu altă firmă care are contract cu alt incinerator. Nu e o problemă majoră. Le vor duce la Iaşi, vor plăti mai mult”, a precizat Bogdan Toader.

Nu este clar până la acest moment dacă celelalte incineratoare funcţionale din ţară au capacitatea să primească o cantitate de 20 de tone pe zi de deşeuri periculoase, într-un timp atât de scurt.

Decizia de suspendare a activităţii incineratorului de deşeuri periculoase din Prahova vine după o lungă serie de proteste făcute de localnicii din Brazi. Oamenii au reclamat faptul că în comună aerul devine irespirabil atunci când sunt arse deşeurile. În plus, mai multe filmări au fost făcute publice pe reţelele de socializare, iar în imagini se văd munţii de saci cu gunoaie, depozitaţi afară, nu într-o cameră frigorifică aşa cum era legal, dar şi fumul gros care se înalţă de la cuptoarele incineratorului. Ministrul Mediul, Costel Alexe, a dispus la începutul acestui an mai multe controale la Eco Burn şi a trimis inclusiv corpul de control care a verificat activitatea instituţiilor din Prahova care aveau menirea că facă cercetări la incineratorul incriminat.

Dosare penale

”În luna decembrie am dispus două controale, unul pe fond, condus de Garda Naţională de Mediu, Garda de Mediu Prahova, Garda de Mediu Bucureşti, la operatorul economic pentru a verifica sesizările şi totodată am trimis corpul de control al ministrului pentru a verifica dacă în ultimii ani instituţiile din subordinea Ministerului Mediului şi-au făcut treaba cu profesionalism şi şi-au îndeplinit sarcinile prevăzute prin lege de verificare şi sancţionare a oricăror abateri", scrie ministrul pe pagina sa de Facebook.

Potrivit ministrului Mediului, societatea Eco Burn avea obligaţia ca deşeurile medicale, până la incinerare, să fie depozitate în camera frigorifică, ”dar ele erau depozitate pe o platformă sub cerul liber alături de celelalte deşeuri”.



”Înţeleg din raportul din decembrie, al celor de la Garda Naţională de Mediu că o serie de măsuri urgente i-au fost trasate cu termen de implementare până pe 15 februarie 2020, iar în caz de neîndeplinire propunerea este de suspendare a activităţii”, a explicat ministrul.

Eco Burn are, în prezent, două dosare penale. Violeta Ştefănescu, directorul Eco Burn, a precizat că unul dintre dosare se referă la ”suspiciuni privind contaminarea solului” şi a fost deschis în anul 2016. Cel de-al doilea dosar a fost deschis la solicitarea ministrului Mediului, potrivit unor surse judiciare.