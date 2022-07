Ce a păţit un şofer român prins de poliţie cu telefonul în mână în timp ce conducea pe o stradă din Olanda

Instanţele penale din România abundă în astfel de dosare, deschise la solicitarea autorităţilor străine care nu se lasă până ce şoferii nu-şi plătesc datoriile către statele unde au comis fapta. În plus, pe lângă amendă, oamenii sunt nevoiţi să plătească şi cheltuielile de judecată, în unele cazuri deloc mici.

De exemplu Lucian Valentin C., din Slatina, a fost chemat la Judecătoria Slatina unde a fost înregistrat un dosar penal pe numele său care are ca obiect recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine (Legea 302/2004). Concret, autorităţile din Olanda (Centraal Justitieel Incassobureau) au cerut omologilor din România să recunoască amenda de 250 de euro pe care şoferul slătinean a primit-o în data de 27 noiembrie 2021. Omul a fost prins de poliţiştii olandezi în timp ce şofa cu telefonul în mână. Pentru acest gest şoferul român nu a fost iertat, aşa că după aproape un an de zile s-a trezit cu decizia instanţei din România care-l obligă acum să plătească 1.237, 275 lei. Un alt şofer tot din Slatina are de plătit 315 euro printr-o decizie definitivă a instanţei. Omul a fost înregistrat de radar, în data de 30.10.2021, ora 20,19, conducând cu o viteză mai mare cu 42 de km/h decât cea legală pe o stradă din Germania.

În aceeaşi situaţie se află şi un bărbat din Moreni, care a fost prins, în martie 2021, conducând cu viteză mai mare decât cea legală pe o stradă din Germania. Pentru că a depăşit viteza cu 39 de km/h, Iordache C. A fost sancţionat cu 268,50 euro de autorităţile germane. Pentru că nu a plătit la timp, omul s-a trezit chemat în instanţă, dosarul său fiind înregistrat pe rolul secţiei penale a Judecătoriei Câmpina.

”Admite cererea formulată de Bundesamt fur Justiz – Germania. Constată că intimatul C.IORDACHE a fost condamnat prin decizia pronunţată de către Inspectoratul General de Poliţie din Germania la data de 05.05.2021 în dosarul nr. 13.4507995.1, definitivă la data de 15.06.2021, la o sancţiune pecuniară de 268,50 euro (240 euro sancţiune şi 28,50 euro cheltuieli judiciare) pentru săvârşirea unei infracţiuni privind conduita rutiere”, potrivit portalului instanţelor de judecată.

Astfel de solicitări venite din partea autorităţilor străine sunt aproape întotdeauna admise de către instanţele româneşti.

