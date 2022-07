Spitalul Piteşti, în scandalul locuinţelor de serviciu: „Doctoriţa vine de la Craiova zilnic şi este mamă a doi copii“

Conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Piteşti (SJUP) a transmis public, vineri, o serie de precizări, după ce medicul Andrei Gaitan - chirurg din 2017 la Spitalul Judeţean Argeş, care face zilnic naveta între Bucureşti, oraşul unde locuieşte, şi Piteşti - a reclamat faptul că în cei cinci ani de când lucrează la Spitalul Judeţean Argeş a cheltuit mulţi bani pe transport şi că, deşi face operaţii foarte complicate, spitalul refuză să îl ajute.

„Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti a întreprins, în permanenţă, demersuri în a atrage medici, în special tineri. În acest sens, fără a avea obligativitate legală, s-a preocupat să le asigure locuinţe de serviciu, fapt care s-a şi materializat cu sprijinul Primăriei Piteşti", a explicat, vineri, într-un comunicat, conducerea SJUP.

Priorităţi

Documentul menţionează că SJUP nu deţine un fond de locuinţe (nici în proprietate, nici în administrare)

„Referitor la atribuirea locuinţelor, aceasta se realizează în baza deciziei Comitetului Director, fiind prioritizată în funcţie de specializarea cadrelor medicale şi deficitul de personal aferent specializării respective şi statutul social. Prioritate în acest sens au avut şi au medicii din cadrul Secţiei ATI, medicii radiologi şi cei care ocupă posturi unice", mai spune conducerea SJUP.

„Epidemioloaga spitalului, un personaj angajat de două-trei luni, a primit recent apartament de serviciu"

Amintim că, într-o postare pe Facebook devenită virală joi, 7 iulie, medicul Andrei Gaitan, chirurg din 2017 la Spitalul Judeţean, acuză că nu i s-a dat o locuinţă de serviciu, deşi a făcut mai multe cereri în ultimii ani, în timp ce persoane nou angajate şi cu relaţii ar beneficia de aceste locuinţe.

două-trei luni, a primit recent apartament de serviciu . Nu e MINUNAT?! Asta însemna management performant şi de calitate. Punând în balanţă un chirurg care îţi aduce bani de 5 ani, cu criterii de performată ridicată şi epidemiologul care abia a trecut pragul spitalului... îl alegi pe cel din urmă”, a scris chirurgul Andrei Gaitan. „Epidemioloaga spitalului, un personaj angajat deluni, a primitapartament. Nu e MINUNAT?! Asta însemna management performant şi de calitate. Punând în balanţă un chirurg care îţi aduce bani de 5 ani, cu criterii de performată ridicată şi epidemiologul care abia a trecut pragul spitalului... îl alegi pe cel din urmă”,

Dr. Andrei Gaitan FOTO: arhiva personală

"Este mamă a doi copii şi unic întreţinător de familie"

Referitor la postul de medic epidemiolog la care Andrei Gaitan face referire, conducerea SJU PIteşti spune că se cunoaşte faptul că la nivel naţional se înregistrează deficit de personal în această specialitate.

„Tocmai de aceea, am fost bucuroşi că doamna doctor a ales SJUP. Precizăm că, în ultimii doi ani, de 4 ori a fost organizat concurs pentru ocuparea postului de medic epidemiolog, fără a se înscrie vreun candidat. Cu mare dificultate, prin transfer, am reuşit să atragem specialistul actual, fără de care SJUP nu îşi poate desfăşura activitatea, conform normelor în vigoare. Având în vedere contextul epidemiologic actual, ţinând cont că doamna doctor nu are domiciliul în Piteşti, fiind nevoită să parcurgă drumul Piteşti - Craiova şi invers, zilnic, că este mamă a doi copii şi unic întreţinător de familie şi luând în considerare necesitatea ca medicul epidemiolog să aibă disponibilitate permanentă, considerăm că decizia nu este doar justificată, ci şi absolut necesară", se mai arată în comunicat.

Distanţa Piteşti - Craiova este de 119,09 kilometri, iar cea parcursă de Gaitan, care stă în Bucureşti, este de 118 kilometri.

În comunicatul semnat de purtătorul de cuvânt al spitalului, Cristina Cazacu, se dau asigurări că se depun eforturi pentru ca toţi medicii să fie mulţumiţi de condiţiile de lucru, fără discriminare, cu menţiunea că sunt prioritizate situaţiile de urgenţă, tocmai pentru a veni în sprijinul bolnavilor, în raport de nevoile actuale

„Ne dorim ca serviciile medicale oferite în cadrul SJUP să fie de calitate, iar implicarea conducerii în acest sens este constantă, prin asigurarea unui mediu de lucru la standarde înalte, prin aparatura performantă achizitionată în ultimii ani, dar şi asigurarea de echipamente de protecţie, absolut necesare", se mai arată în document.

Prefectul de argeş a anunţat joi că Ministerul Sănătăţiia fost sesizat să trimită Corpul de Control la Spitalul Argeş.

Vă mai recomandăm şi:



Cum a ajuns un spital de provincie să angajeze 15 doctori în doar câteva luni: reţeta succesului într-o perioadă în care medicii preferă să lucreze în străinătate