Soţie de vicepreşedinte CJ, dată în judecată de 15 branduri celebre. A vândut produse piratate

Mai exact, Lavinia Bughiu este judecată pentru infracţiuni la legea privind mărcile şi indicaţiile geografice, şi anume pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 102 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, constând în punerea în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare.

Mai exact, este acuzată că a vândut îmbrăcăminte, cosmetice, încălţăminte şi alte produse contrafăcute sub însemnele a 15 mărci celebre. "Aici puteţi găsi produse de la branduri naţionale şi internaţionale" Companiile Tommy Hilfiger, Puma, The Polo/Lauren, Louis Vuitton, Burberry, Parfumus Christian Dior, Chanel şi Deckers Outdoor s-au constituit ca parte civilă împotriva soţiei vicepreşedintelui Consiliului Argeş, iar Moncler SPA, Adidas, Giorgio Armani, Zara, Nike Inovate, Converse & All Star şi Guccio Gucci SPA s-au îndreptat împotriva acesteia ca părţi vătămate. Lavinia Bughiu, soţia politicianului Adrian Bughiu (PSD), vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Argeş, are un magazin în Mall Trivale – zona centrală a Piteştiului, pe care îl şi manageriază, magazin prezentat pe pagina oficială de Facebook drept unul care “propune iubitorilor de fashion o plimbare prin lumea modei de la Paris, Milano sau New York, o experienţă asemănătoare cu cea pe care o savurezi pe principalele străzi de shopping din lume, oferind colecţii de sezon gândite pentru femeile dinamice cu apetit pentru modă. Aici puteţi găsi produse de la branduri naţionale şi internaţionale, boutique-ul fiind ca un podium de prezentare a unor colecţii echilibrate de piese extravagante şi produsele basic, produse unicat şi produse de serie mică”.

Dosarul în care este judecată pentru infracţiuni la legea privind mărcile (nr 8537/280/2022) este înregistrat la Judecătoria Piteşti şi mai are asociat un altul 8537/280/2022/a1, care are ca obiect "măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară", dosar în care Lavinia Bughiu are tot calitate de inculpat, iar companiile şi societăţile comerciale amintite sunt parte civilă, respectiv parte vătămată.

Lavinia Bughiu, la inaugurarea magazinului din Piteşti. Foto: Facebook Lavika Bughiu