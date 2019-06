Povestea celui mai frumos meci din istoria campionatului României. Cum a învins FC Argeş pe Dinamo la Bucureşti acum 40 de ani

După 33 etape, Dinamo avea 41 puncte, golaveraj 48-24, iar FC Argeş 43 puncte şi golaveraj 50-26. Matematic, Dinamo avea nevoie de victorie, pe teren propriu, după ce FC Argeş câştigase cu 1-0 în tur. Avantajul terenului propriu (şi al susţinerii Ministerului de Interne) păreau suficiente pentru ca Dinamo să câştige titlul naţional. În minutul 6 Dragnea deschidea scorul pentru Dinamo şi se părea că gazdele vor câştiga un alt titlu. Numai că în minutul 11, după o cursă memorabilă pe contraatac, Dobrin trece de mai mulţi adversari şi îi pasează lui Radu II, care egalează. În minutul 24, acelaşi Radu II marca şi FC Argeş prelua conducerea cu 2-1. În a doua repriză, după o altă fază memorabilă creată de Dobrin, Doru Nicolae ducea scorul la 3-1 în minutul 69 pentru piteşteni.

FC Argeş, campioana României în 1979, la Bucureşti

Meciul părea jucat, numai că în minutul 76 arbitrul Otto Anderco face cadou bucureştenilor un penalty, transformat de Dudu Georgescu. Meciul se îndrepta către final, însă în minutul 89 Dudu Georgescu egalează pentru Dinamo. Meciul a continuat şi erau destule voci care spuneau că partida s-ar fi prelungit până ar fi câştigat Dinamo. Numai că în ultimul minut, mingea a ajuns la marginea careului de 16 metri al lui Dinamo, iar Dobrin a prins un şut formidabil lângă bară, iar FC Argeş a câştigat cu 4-3, devenind pentru a doua oară campioană, după titlul obţinut în 1972. Iată şi care a fost componenţa echipei FC Argeş (antrenată de Florin Halagian) la meciul memorabil câştigat pe stadionul Ştefan cel Mare din Capitală: Cristian Gheorghe – M. Zamfir, Cîrstea, Stancu, Ivan – Toma, Iovanescu (78 Bărbulescu), Chivescu – Doru Nicolae, Radu II, Dobrin.

Radu II: „Eram consideraţi victime sigure”

Fostul mare fotbalist Radu II (foto), cel care în acel meci legendar a marcat două goluri şi în acelaşi sezon a fost golgheterul campionatului (cu 22 reuşite), a rememorat pentru Adevărul momentele speciale din acea zi de neuitat.

„A fost o satisfacţie uriaşă, mai ales că am câştigat campionatul în Ştefan cel Mare, acolo unde Dinamo era favorită. Eram consideraţi victime sigure, cei de la Dinamo îşi pregătiseră deja cupele. A treia zi trebuia să plece toată echipa Dinamo cu familiile peste hotare să sărbătorească titlul. Noi le-am stricat planurile. A fost un meci superb, eu am am marcat două goluri importante. Toată echipa a făcut un joc foarte bun, FC Argeş a meritat atunci să ia campionatul. Ca de obicei în meciurile importante, Dobrin a făcut un meci memorabil. Fiecare a sărbătorit în felul lui după meci. Unii au venit la Piteşti cu autocarul. Eu m-am întors cu preşedintele clubului. Dobrin a rămas la Bucureşti. Nu am sărbătorit împreună. În faţa restaurantului Argeş s-au adunat mii de suporteri care ne-au ovaţionat”, îşi aminteşte fostul mare fotbalist Radu II, cel care marcat două goluri în acele meci, considerat unul dintre cele mai frumoase din istoria campionatului României.

Radu II în timpul meciului cu Dinamo FOTO: Universul Argeşean

Radu II ne-a spus şi care a fost recompensa pentru câştigarea titlului de campioni: „Federaţia ne-a dat o primă de câte 2.600 lei doar pentru cei care au jucat 80% dintre meciurile din campionat. Însă nu banul era important atunci. Important era că ai câştigat campionatul, mai ales în acele timpuri în care comandau doar Steaua şi Dinamo, echipe ce nu erau vreodată nedreptăţite de arbitri”.

Unul dintre cei mai prolifici atacanţi români din toate timpurile, Radu II a marcat 190 de goluri în prima ligă, iar în 1986 a câştigat Cupa Campionilor Europeni cu Steaua.

„Am izbucnit în lacrimi când a marcat Dobrin”

Un vechi suporter al lui FC Argeş, Alexandru Georgescu, acum în vârstă de 78 de ani, a fost prezent la acel meci de la Bucureşti. A plecat de dimineaţa de la Piteşti alături de mulţi fani „Am ajuns la Bucureşti alături de sute de suporteri din Piteşti cu mai bine de patru ore înainte să înceapă meciul, programat pentru ora 17. Ştiam că va fi un meci greu şi că Dinamo va fi ajutată de arbitri. De altfel, senzaţia generală în tribune era că jocurile sunt făcute pentru Dinamo. Însă FC Argeş a făcut o partidă memorabilă, pur şi simplu nu ne venea să credem cât de bine joacă, ar fi putut bate orice echipă în acea zi. Începutul nu a fost unul reuşit pentru noi, după ce Dragnea a marcat pentru Dinamo îmi era teamă să nu urmeze un galop de sănătate pentru gazde. Însă geniul lui Dobrin şi faptul că FC Argeş avea mulţi jucători determinaţi şi de valoare a schimbat soarta meciului. Am izbucnit în lacrimi când Dobrin a marcat golul de 4-3. Dincolo de bucuria uriaşă a câştigării titlului de campioană naţională de către FC Argeş, era şi satisfacţia că am câştigat oarecum şi împotriva regimului, pentru că se ştie ce susţinere avea Dinamo de la Ministerul de Interne. Am ajuns seara târziu la Piteşti, iar în centrul Piteştiului, în faţa restaurantului Argeş, unde au petrecut jucătorii, era nebunie, cu mii de oameni fericiţi. Nu am văzut aşa ceva nici la Revoluţia din decembrie 1989”, spune Alexandru Georgescu.

