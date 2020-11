Monolitul de la Petrodava, similar celui din Utah, naşte teorii. „Extratereştrii ne vor pe noi şi pe americani“

Descoperirea de zilele trecute, în apropierea cetăţii dacice Petrodava din zona Bâtca Doamnei, foarte aproape de oraşul Piatra Neamţ, a ceea ce s-a spus că ar fi un monolit, a stârnit interes maxim, relatări pe această temă apărând în mai toată media românească, dar şi internaţională.

Au fost diverse comentarii, mai mult sau mai puţin pertinente, unele hâtre peste poate, dovenind cât de mucaliţi sunt „autorii“ şi diverse luări de poziţii, toate alimentate şi de faptul că, recent, o construcţie similară era descoperită în Statele Statele Unite ale Americii, în deşertul Utah.

Dacă despre monolitul „american“ deja se ştie că a dispărut fără urmă, se pare că pe 28 sau 29 noiembrie 2020, cel de la Piatra Neamţ este la locul lui, a suscitat interes pentru localnici, care în week-end au fost cu sutele pe culmea Bâtca Doamnei, foarte aproape de cetatea dacică Petrodava.

Apariţia misterioasă

Pe culmea ce domină lacul de acumulare Bâtca Doamnei, pe 26 noiembrie a fost făcută o descoperire, un aşa-zis monolit, copie oarecum fidelă celui găsit cu trei zile înainte, în Utah. Structura de lângă cetatea dacică are o înălţime de aproximativ patru metri, este confecţionată din tablă, are secţiune triunghiulară, iar una dintre feţe este îndreptată spre Ceahlău. Ca să intrige şi mai mult, pe toată structura de metal se pot observa spirale, ele fiind realizate cu o pânză de flex. Direcţia pentru Cultură Neamţ a demarat verificări pentru a afla cine este proprietarul terenului unde a fost amplasată construcţia şi dacă el este „autorul“, deoarece ar fi trebuit un aviz pentru că este o zonă protejată.

În plus, se aşteaptă puncte de vedere de la autorităţi despre aşa-zisul monolit, până acum ştiindu-se că a fost ridicat pe un teren privat, nu se cunoaşte cine este proprietarul, dar cert este că respectiva construcţie nu este autorizată, fiind într-o zonă protejată, pe situl arheologic al cetăţii.

„O dovadă în plus că oraşul nostru este special. Pentru pământeni şi (poate) nu numai“

Despre acest caz a luat „atitudine“ Adrian Carabelea, noul primar al oraşului Piatra Neamţ, comentariul său fiind ironic.

„Universul a ales: zilele acestea oraşul nostru este din nou în atenţia lumii şi de data aceasta nu e nimic de groază, nimic înfricoşător. Sau, cel puţin, nu este motiv de panică pentru cei care cred că mai există viaţă în univers. Piatra Neamţ găzduieşte un obiect misterios. Presupunerea mea este că nişte adolescenţi extratereştri, obrăznicuţi şi teribilişti, au plecat de-acasă cu OZN-ul părinţilor şi au început să planteze monoliţi metalici prin lume“, a scris, pe Facebook, edilul.

Iar continuarea este în acelaşi ton: „Mai întâi în Utah şi apoi la Piatra Neamţ. Sunt onorat că au ales oraşul nostru. Aş fi apreciat mai mult gestul lor îndrăzneţ dacă ar fi respectat regulile şi ar fi urmat paşii

legali pentru obţinerea autorizaţiei de construire. Vom încerca să lămurim situaţia juridică a monolitului şi să îi descoperim pe neobrăzaţi. Vom fi totuşi toleranţi cu ei dacă noul obiectiv va atrage mai mulţi turişti. Dincolo de teoriile conspiraţiei care pot fi tentante, aş vrea să vedem această întâmplare ca pe o dovadă în plus că oraşul nostru este special. Pentru pământeni şi (poate) nu numai“.

Una dintre feţele obiectului triunghiular este îndreptată către Ceahlău. FOTO Jurnal FM

Opinii „spumoase“ pe tema bizarelor construcţii ivite la Piatra Neamţ şi în Utah au apărut în spaţiul virtual, în special pe site-urile unor ziare, ele aparţinând celor care au citit articolele publicate:

„Americanii au fost mai deştepţi, au păstrat secret locul deşi la ei nu mişună cei ce trăiesc din adunarea diferitelor metale pentru REMAT. Monolitul de la Bâtca Doamnei până mâine dispare, iar americanii care vin să-l vadă, să-l compare cu al lor, vin degeaba!“; „Nu-i niciun monolit, sunt doar table sudate, ba chiar sudate prost, barim un cordon continuu dacă facea... A facut unul o glumă ieftină“; „Ar trebui să se autosesizeze şi cei de la ANAF... De unde au avut bani glumeţii să cumpere atâta tablă de inox“;

„Ştie toată lumea unde e. Nu e nimic misterios. Are nituri în el. Probabil a fost adus cu elicopterul în bucăţi şi instalat pe loc. E arta în natura! Ăsta de la noi e o glumă, ca mai tot ce se face la noi, în România“; „A început să iasă ţuica de zarzăre şi maldavii i-au făcut «monolit». Stai numa, numa, când o începe aia de prune de toamnă să vezi atunci «monoliţi» răsăriţi ca prazu' la olteni“. „Electrozi supertit fin de 2, o bormaşină cu perie rotativă. Ia vedeţi, cumva sună a gol (dacă n-o fi plină cu nisip)? Eu zic că zona are destul potenţial turistic pentru a nu fi nevoie de astfel de promovări“.

„La anu' o să fie coadă de babe la pupat monolit“

O selecţie a comentariilor apărute pe tema menţionată a făcut şi ZiarPiatraNeamt.ro , semnatarii lor fiind la fel de ironici şi comici, vorbindu-se de conspiraţii, radiaţii, antene 5 G, Bill Gates, cipuri sau extratereştri:

„Cu ajutorul lui se vor transmite radiaţii, spre cip-urile instalate odată cu vaccinul Covid. Pentru a ne putea proteja, trebuie să purtăm căciuli de plumb, cu moţ de cupru“; „Este antena 5G care a răspândit Covidul în toata lumea. Aşa a zis Arsenie Boca!“; „E de la Bill Gates. Este antena regională care va controla cipurile!“; Vând casca de protecţie anti 5G şi covid din aluminiu nu trece undele magnetice. Garantat 100%“.

„Normal că nu s-a descoperit încă ce e. Masonii sunt deştepţi, folosesc o tehnologie de ultimă generaţie, nedescoperită încă. Sigur înăuntru au o uzină de antene 5 Q ce ne monitorizează cipurile activate de paznicii din marketuri“; „E al doilea „descoperit. Primul a fost în America acum vreo săptămână, în Utah. E clar: extratereştrii ne vor pe noi şi pe americani, popoarele superioare de pe Pamânt“.

„Nu suntem singuri în univers!“; „La anu o să fie coadă de babe la pupat monolit“; După sudură am recunoscut extraterestrul! Îl cheamă Dorel!“; „A fost plantat de o civilizaţie foarte înaintată, care cunoştea flexul...“.

