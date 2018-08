FOTO Minunile din grădina unui cultivator pasionat din Neamţ: cum arată roşia-pom sau castravetele-şarpe

Valentin Cucu, din comuna Bălţăteşti (Neamţ), este unul din cei mai cunoscuţi cultivatori de legume din ţară, mai ales pentru preocuparea de a testa şi de a face schimburi de seminţe din soiuri vechi.

„Tot ceea ce produc în grădină şi în solar e numai pentru a recolta seminţele. O parte le trimit la colegii de la asociaţia Ecoruralis de la Cluj care le distribuie gratuit. De asemenea, trimit seminţe tot pentru distribuire gratuită şi unei doamne cu suflet, Rodica Meiroşu, de la grupul de producători <Seminţe cu suflet>, din Buzău, care organizează în fiecare lună câte un târg în fiecare oraş. Alte seminţe le mai folosesc în schimburile internaţionale, iar o parte le vând pentru că e foarte scumpă întreţinerea culturilor“, spune Vali Cucu.

Anul acesta, cultivatorul a reuşit să testeze 52 de soiuri de roşii, dar şi de alte legume. În solar au dat rod soiuri precum roşia-pom, roşii inimă de bou, diferite soiuri de roşii „cherry“, roşii negre, sau în două culori, dar şi „castravetele şarpe“ (Padwal), cei mai iuţi ardei din lume (Carolina Reaper) sau flori de colţ crescute la…ghiveci.

„Primul soi de roşii vechi care mi-a plăcut şi cu care m-am consacrat este roşia uriaşă pe care l-am obţinut de domnul inginer Bobu, de la Izvoare, de lângă Piatra Neamţ. Asta a fost în urmă cu vreo 40 de ani. De aici am plecat şi tot am mai găsit, prin schimburi. În primul an le testez să văd cum se prezintă, dacă-mi plac, dacă se adaptează şi anul următor încep multiplicarea. Nu fac multe, ci câte 100-200 de pliculeţe de seminţe din fiecare soi“, mai spune Vali Cucu.

În urmă cu trei ani, în toamna lui 2015, el a reuşit să obţină o plantă care produce în acelaşi timp cartofi şi vinete. Realizarea sa a fost mediatizată intens, iar performanţa a avut la bază principiul că atât cartoful, cât şi roşia sau vânăta provin din aceeaşi familie de plante - solanacee.

„Este vorba de o altoire simplă, care se face în V. Nu implică vreo tehnologie ieşită din comun. Orice om care se pricepe o poate face. Pentru reuşita culturii ai nevoie de un cartof productiv şi o roşie care face fructe de mărime mică spre medie. Pentru partea superioară, merg foarte bine roşiile cherry. Este importantă alegera soiului, atât pentru cartof, cât şi pentru roşii, pentru că, cele două plante trebuie să consume în mod echilibrat nutrienţii din sol, astfel încât soiurile alese să producă o cantitate similară de legume”, declara Vali Cucu pentru agrointel.ro.

Pe acelaşi principiu, anul acesta, cultivatorul încearcă să obţină de pe aceeaşi plantă trei legume: cartofi, vinete şi roşii.