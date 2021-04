Două surori adoptate în SUA şi-au găsit în două zile părinţii din România. Apel de suflet pe Facebook

Dezvoltarea fără precedent a reţelelor de socializare are şi o parte pozitivă. Un exemplu în acest sens este o întâmplare cu sfârşit fericit, care a pornit de la o banală postare pe

Facebook, în care două surori adoptate de ani de zile în Statele Unite ale Americii cereau ajutor pentru a-şi găsi părinţii naturali rămaşi în România.

Mesajul a apărut pe 17 aprilie 2021, pe pagina de Facebook

a asociaţiei „The never forgotten Romanian Children - Copiii niciodată uitaţi ai României“, care de ani de zile facilitează românilor adoptaţi în diverse state să ia legătura cu părinţii, fraţii şi rudele rămase în ţară. Şi aşa se face că în mai puţin de două zile, demersul surorilor s-a concretizat.

„Salutări din California! Numele nostru la naştere a fost

Gabriela şi Nicoleta Egyed. Suntem surori şi împreună am fost adoptate din România. Ne dorim foarte mult să ne găsim părinţii şi rudele. Sperăm cu ajutorul oamenilor minunaţi de aici să reuşim. Primul nostru domiciliu a fost în Pângăraţi, judeţul Neamţ. După naştere am locuit o perioadă cu bunicii, apoi am fost luate la orfelinatul din Piatra Neamţ“.

Aşa începea mesajul tinerelor aflate acum peste Ocean, unul căruia i s-a pus apoi titlul „Familia regăsită“, el continuând cu amănunte ce aveau să se dovedească utile „cauzei“: „Părinţii noştrii se numesc Egied vasile şi Egyed Gabriela. Împreună şi-au dat acordul ca noi să fim adoptate. Pe atunci erau domiciliaţi în Taşca, judeţul Neamţ. Vă rugăm frumos să distribuiţi mult anunţul nostru, poate aşa va fi văzut şi de familia noastră. Mulţumim foarte mult!“.

„Bună seara, sunt Egyed Marius Mihăiţă, fratele vostru mai mic“

La scurt timp după postare, ea a fost distribuită pe grupurile din Neamţ, după cum rugau cele două surori, astfel că unii dintre cei care au citit-o au dat detalii precise despre familia rămasă în România.

Mariana Zaiţ: „Sunt din Taşca şi sint rudă cu tatăl fetelor; puteţi să mă contactaţi“, Ionela Dumitra: „Pe Fecebook există un domn cu numele tatălui .Este trecut de 50-60 de ani, este din Piatra Neamţ. Şi este şi o doamnă cu numele mamei, doar că Gabriela este cu 2 de l“.

Şi Sofica Fătu a avut un comentariu: „Sunt din comuna Pângăraţi şi cunosc realitatea acestor fete! Sunt vecină cu mama fetelor, cu bunica maternă a fetelor Gabriela şi Nicoleta“. Iar Ana Gheorghe a dat alte elemente importante, susţinând că mama fetelor are acum domiciliul în judeţul Călăraşi: „Bună ziua! Eu cunosc pe mama fetelor, ştiu foarte bine povestea. Este prietena mea şi locuieşte în judeţul Călăraşi. Aş fi foarte bucuroasă să vă întâlniţi, că foarte mult işi doreşte acest lucru; fetele mai au un frate, îi cunosc foarte bine“, iar Cătalin Constantin a precizat: „Căutaţi pe Eghyet Alexandru la Lacul Roşu, e frate cu Eghyet Vasile“.

Apoi, în seara zilei de 18 aprilie 2021, pe pagina de Facebook „The never forgotten Romanian Children“ a intrat Maryus Maryus, care a spis că este fratele lor:

„Bună seara, sunt Egyed Marius Mihăiţă, fratele vostru mai mic, mama noastră este Gabriela este despărţită de tatăl vostru din 1991 din vară. Aş vrea să iau legătura cu voi“. Până ieri, la ora 15.00, pe pagina de socializare menţionată nu a mai fost postat vreun mesaj în care să se precizeze dacă fraţii au luat legătura, dar e de cert că cel puţin tatăl fusese găsit

Vă recomandăm să mai citiţi: