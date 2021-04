Cine plăteşte „cu capul” în scandalul virusării computerelor dintr-un spital, după ce au fost accesate site-uri porno

Scandalul izbucnit la Centrul de Primiri Urgenţe al Spitalului

Orăşenesc din Târgu Neamţ, după ce calculatoarele secţiei s-au virusat, dând peste cap activitatea timp de vreo 12 ore, deoarce angajaţii au accesat filme cu Bruce Lee şi site-uri porno, a determinat demararea unor anchete şi diverse luări de poziţie.

O comisie de anchetă a fost instituită la nivelul unităţii sanitare, pentru a se descoperi vinovatul sau vinovaţii şi tragerea la răspundere, dacă se va stabili că a fost adus vreun prejudiciu şi se pare că şi Poliţia face unele verificări. Recent, extrem de iritat de cele întâmplate s-a arătat a fi

primarul Daniel Harpa.

Asta pentru că spitalul este în subordinea administraţiei, edilul afirmând că nu i-a convenit deloc faptul că scandalul a căpătat o mare amploare şi că oraşul a ajuns „vedetă“ naţională după ce mass-media a relatat cazul.





Edilul a fost deranjat că nu a fost sesizat despre situaţia ivită, anunţând că dacă ancheta va stabili lucruri certe despre vizionarea filmelor pentru adulţi va cere demisia conducerii.

Primarul a făcut aceste precizări în cadrul unei şedinţe a CL Târgu Neamţ: „În prima fază, am zis că e o glumă. Discutasem cu managerul spitalului ca orice problemă apare să fiu anunţat şi, din păcate, nu am fost. Nu este frumos ca spitalul din Târgu Neamţ să ajungă «vedetă» (...). Locuim cu toţii în Târgu Neamţ şi este urât să râdă alţii de noi că nu suntem în stare, dacă avem o problemă, să o rezolvăm în familie. Membrii consiliului de administraţie a spitalului, comisia va stabili cum au stat lucrurile la CPU. Dacă cele spuse se vor confirma, voi ieşi public şi voi cere demisia conducerii spitalului. Nu pot să accept aşa ceva în spital!“.

Edilul a mai menţionat că din cele discutate cu câţiva angajaţi „lucrurile stau undeva mai pe la mijloc“ şi că nu-i convine să se ducâ la PNL, la cei de la guvernare, să insiste ca spitalul să nu devină unitate Covid în Târgu-Neamţ, „în timp ce alţii vin cu fel de fel de cancanuri“, referindu-se probabil la unele animozităţi dintre cadrele medicale.

Ce sancţiuni ar putea fi aplicate

Una dintre primele măsuri luate a fost de a tăia parţial accesul angajaţilor la internet. Cât despre eventuale sancţiuni, în caz că vor fi stabilite vinovăţii pentru îngreunarea activităţii spitalului, celor în culpă li se poate lua un procent din salariu pe o perioadă de câteva luni, sau desfacerea contractelor de muncă, dacă membrii Consiliului de Administraţie votează pentru aşa ceva.

Cazul a fost relatat de presă la sfârşitul săptămânii trecute, după ce un consilier independent din Târgu Neamţ, Maria Vrânceanu, care este şi membru în Consiliul de Administraţie al unităţii sanitare, a ajuns la CPU, din cauza unei probleme medicale a soţului.

„Pe 2 aprilie, am mers cu soţul la CPU, pentru că a avut o problemă de sănătate, un fel de intoxicaţie. Asta se întâmpla în jurul orei 11.00. Am ajuns la triaj şi era destulă forfotă acolo, asistentele fiind prinse cu munca, dar am observat că ele îşi alocă mult timp pentru completat hârtii, ceea ce nu e normal. Se pierdea mult timp care ar trebui folosit în interesul pacientului. La un moment dat s-a blocat tot triajul. Şi nu ştiam ce se întâmplă. Aşa că m-am interesat care e cauza blocajului activităţii“, declara Maria Vrânceanu.

A aflat apoi de la inginerul care se ocupă de sistemul IT că calculatoarele se blocaseră din cauza unor viruşi, după ce, în noaptea 1/2 aprile fusesră accesate filme cu Brece Lee şi site-uri cu carecter

pornografic. Contactat telefonic de Adevărul.ro, Alexandru Pătraşcu, directorul Spitalului Orăşenesc Târgu Neamţ, nu a răspus solicitărilor pentru un punct de vedere, dar a menţionat următoarele, pentru publicaţia Mesagerul de Neamţ:

„La ultima şedinţă a CA, doamna Maria Vrînceanu a semnalat un incident care a avut loc în noaptea de 1 spre 2 aprilie la CPU. Ni s-a adus la cunoştinţă despre nişte disfuncţionalităţi la nivelul registraturii de la CPU, pe partea de calculatoare“.

