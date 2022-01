Ce spune profesoara de canto care l-a format pe câştigătorul SuperStar România 2021. „Am visat, am muncit”

Mihaela Tertelici este cea care conduce Clubul Lucky Dance din Roman, postură din care a avut de-a lungul anilor succese la întreceri pe plan naţional şi internaţional cu copiii pe care i-a pregătit. Cel mai nou „produs“ pe piaţa artistică este Alessandro Mucea, un tânăr de doar 18 ani, din satul Cotu Vameş, comuna Horia, judeţul Neamţ.

După cum se ştie, el este câştigătorul concursului de interpretare SuperStar România 2021, care a fost organizat, timp de câteva săptămâni, spre finalul anului trecut, de către

PRO TV. Profesoara de canto Tertelici, cea care l-a format pe Alessandro, a afirmat că se simte împlinită de succesul elevului său, iar reuşita acestuia este şi o realizare a clubului din oraşul nemţean.

„Privesc înapoi şi realizez că am visat, am muncit, am crezut în visul nostru şi am trăit cele mai frumoase momente din

viaţă, momente cu o încărcătură emoţională greu de descris în cuvinte. Am urmărit ca dorinţele noastre să devină realitate, iar rezultatele au meritat tot efortul. SuperStarul României este şi al nostru, al Clubului Lucky Dance şi poartă un nume, Alessandro“, a dezvăluit directoarea grupării menţionate.

La sfârşitul anului trecut, sosit acasă după concursul de la Bucureşti, Alessandro Mucea a susţinut şi un prim concert la Roman, în Ajunul Crăciunului, împreună cu ceilalţi colegi de la club, în cadrul spectacolelor organizate cu prilejul sărbătorilor. A cântat piesele care i-au impresionat pe fanii şi juraţii de la show-ul SuperStar. Solistul a evoluat live, în ciuda temperaturii scăzute de afară, una cam

nerecomandată pentru vocea sa, spre încântarea celor prezenţi, apoi a acordat autografe.

Profesorii săi, Mihaela Tertelici şi compozitorul Sergiu Rudich, care l-au însoţit de-a lungul celor 14

săptămâni de concursau vorbit celer prezenţi despre talentul acestuia, modestia sa şi ce va face în viitorul apropiat, acest an fiind unul foarte încărcat. Directorul de la Lucky Dance a detaliat şi alte aspecte din ceea ce înseamnă activitatea la club:

„Am simţit cât de important este să te cunoască lumea“

„Râsete, lacrimi, comentarii, trofee, premii pe măsură, copii care promit, copii care au păşit cu sfială dar şi cu încredere pragul clubului, amăgiri, dezamăgiri, greşeli, iertări... (...) Gândirea pozitivă, speranţele şi visele mari să vă călăuzească paşii spre o viaţă de succes şi realizare. Sunteţi un exemplu pentru cei din jur, voi, familia Clubului Lucky Dance şi vă mulţumesc! Unii oameni sunt talentaţi, alţi oameni sunt visători... Pentru a avea succes, trebuie să le aveţi pe amândouă!“.

Alessandro Mucea, tânărul din satul nemţean, cel care s-a impus, pe 17 decembrie a anului trecut, în finala de la SuperStar 2021, a dat detalii, în exclusivitate pentru „Adevărul.ro“, despre planurile din viitorul apropiat. Sunt unele normale, care au legătură directă cu premiul câştigat şi de actualul său statul, cel de elev în clasa a XII-a, la Colegiul „Petru Poni“ din Roman, la profilul economic.

Alessandro, acordând autografe după spectacolul de la Roman FOTO Lucky Dance

Ele privesc studiul în domeniul muzical, dar şi pregătirea Bacalaureatului, examen esenţial pentru o viitoare admitere la Conservator. Va continua să iau lecţii de canto la profesoara Tertelici şi de la compozitorul Sergiu Rudich, la care se adaugă studii de teorie muzicală. Afirma că încă nu realiza că a luat marele premiu la concursul menţionat:

„Trăiesc încă sentimentul că nu e adevărat şi că eu, băiatul timid din satul Cotu Vameş, care mă

emoţionez încă în faţa unei camera de luat vederi, sunt cel care a reuşit performanţa de a deveni «SuperStar». A fost un efort uriaş, a fost o muncă asiduă, epuizantă, dar plină de satisfacţii. În aceste

zile am reuşit să mă odihnesc şi să îmi fac planuri de viitor, evident legate şi de muzică, şi de şcoală“.

Alessandro a mai susţinut că îşi va planifica riguros timpul, pentru că trebuie să recupereze materia

şcolară din săptămânile cât a lipsit de la cursuri. A mai destăinuit că participarea la SuperStar a fost o oportunitate extraordinară de a se face cunoscut şi apreciat de români, care l-au votat în număr mare, lucru ce i-a adus şi premiul de 200.000 de euro:

„Am simţit cât de important este să te cunoască lumea. Un asemenea val de simpatie, nu-l primeşti de multe ori în viaţă. Sunt convins că este necesar să rămân acelaşi tânăr modest, pe care-l cunoaşte lumea. Şi sunt convins că muzica este drumul meu în viaţă. Să fac din muzică o carieră. E visul meu! Şi acest lucru nu se poate face decât cu seriozitate“.

