Zece filme germane pe care orice cinefil ar trebui să le vizioneze

1. The Tin Drum (1979). Film regizat de Volker Schlöndorff





2. Paris, Texas (1984). Film regizat de Wim Wenders





3. The Pedestrian (1973). Film regizat de Maximilian Schell





4. Angry Harvest (1985). Film regizat de Agnieszka Holland





5. The Nasty Girl (1990). Film regizat de Michael Verhoeven





6. Beyond Silence (1995). Film regizat de Caroline Link





7. Downfall (2004). Film regizat de Oliver Hirschbiegel





8. The Lives of Others (2006). Film regizat de Florian Henckel von Donnersmarck





9. Metropolis (1927). Film regizat de Fritz Lang





10. Das Boot (1981). Film regizat de Wolfgang Petersen

