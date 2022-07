Primeşti bani să înveţi. Universitatea care îşi plăteşte studenţii dornici să facă practică de specialitate

Pentru a le face parcursul în viaţă mai uşor studenţilor, Universitatea pentru Ştiinţele Vieţii (USV) din Iaşi a venit cu o iniţiativă inedită. Tinerii au ocazia să transforme teoria din facultate în practica de pe teren. Iar pentru o lună de muncă, studenţii pot câştiga până la trei mii de lei.

În fermele facultăţii, în solariile de legume, în livezi, pe câmp sau la Spitalul de animale, timp de 8 ore pe zi, toţi cei 35 de tineri de la Universitatea pentru Ştiinţele Vieţii din Iaşi îşi pun aplicare cunoştinţele.

„Anul trecut nu am avut curaj să mă înscriu fiind primul an de facultate, însă acum m-am gândit să aprofundez cunoştinţele dobândite în cei doi ani de facultate şi am ales această oportunitate”, spune Roxana Ciobanu, studentă la USV Iaşi.