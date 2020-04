Judecător român de Curte de Apel, proces cu statul din cauza interzicerii slujbelor. „Biserica este un spital în care puterea lui Dumnezeu vindecă”

Ioan Petrescu (53 de ani) a dat în judecată MAI pe 7 aprilie, procesul fiind înregistrat la Curtea de Apel Iaşi. Judecătorii ieşeni au stabilit deja primul termen de judecată: 14 aprilie.

În cererea de chemare în judecată a judecătorului Petrescu se solicită anularea parţială a a rticolului 2 din Ordonanţa Militară nr. 1/2020. Mai exact , Petrescu a cerut ca din articolul 2 al ordonanţei să fie anulat termenul „religioase”, sintagma “fără accesul publicului” şi expresia „la care nu pot participa maximum opt persoane”. Prin aceste modificări, judecătorul român vrea ca evenimentele religioase, cum ar fi slujba de Înviere, să poată fi organizate.





În cererea sa, j udecătorul arată că ordonanţa încalcă drepturile şi libertăţile cetăţenilor. El invocă articolul 29 din Constituţie care prevede că „libertatea credinţelor religioase nu poate fi îngrădită sub nicio formă”.



„Libertatea de credinţă religioasă are atât o componentă interioară, intimă, sentimentul religios, convingerea intimă în existenţa lui Dumnezeu, dar şi o componentă exterioară constând în manifestarea publică a credinţei prin participarea la slujbele (în principal Sfânta Liturghie) de adorare a Divinităţii, de mulţumire şi de cerere, slube oficiate de preoţi/episcopi şi slujitori bisericeşti în lăcaşul de cult, care este biserica. Cum prin interzicerea accesului publicului – în speţă a credincioşilor – la serviciu religios care are loc în biserică fără ca Decretul de instituire a stării de asediu să prevadă măcar o restrângere a libertăţii conştiinţei, dispoziţiile atacate au fost emise cu exces de putere deoarece, pe de o parte, pârâtul a încălcat limita componentei proprii în punerea în aplicare a respectivului Decret, dar şi libertatea fundamentală a conştiinţei cetăţenilor români credincioşi ortodocşi”, arată Petrescu, în cererea adresată Curţii de Apel Iaşi.



Argumentele judecătorului

Ioan Petrescu mai arată că, prin ordonanţele militare prin care autorităţile vor să prevină extinderea epidemiei de Covid-19, „restrângerea libertăţii de conştiinţă este disproporţionată, atingând substanţa libertăţii de credinţă religioasă”.



„Contrar acestor limite ale restrângerii dispoziţiile a căror anulare o solicit suprimă componenta exterioară a dreptului de libertate religioasă – manifestarea publică a credinţei prin participarea la slujbele religioase în lăcaşul de cult, componentă în lipsa căreia componenta internă devine iluzorie, deci libertatea de credinţă religioasă devine practic inexistentă întrucât, pentru credincioşii sănătoşi este interzis actul esenţial al comuniunii cu Divinitatea – în persoana Fiului lui Dumnezei Iisus Hristos – şi anume împărtăşania cu trupul şi sângele Domnului, măsură fără precedent în istoria României”, se menţionează în cererea judecătorului,

Ioan Petrescu a mai scris în documentul trimis omologilor săi de la Iaşi că obligarea „poporului credincios”să rămână acasă, în timp ce preotul slujeşte liturghia, „goleşte de sens actul liturgic în sine şi reprezintă o ingerinţă nepermisă a statului în rânduiala liturgică a Bisericii Ortodoxe”.



Nici limita de opt persoane, câte pot participa în prezent la o ceremonie religiosă, nu a trecut neobservată în acţiunea judecătorului Petrescu. „Dispoziţia este disciminatorie deoarece nu ţine seama de faptul că evenimente precum înmormântările ar putea aduna la căpătâiul celui decedat mai multe rude directe decât numărul prevăzut de lege. În atare situaţie, cine şi cum decide care dintre fii, nepoţi, soţi, părinţi participă la acest eveniment irepetabil, încărcat de o mare emoţie sufletească?”, se întreabă magistratul.

Despre slujba de Înviere

O altă nemulţumire de-a judecătorului este cea referitoare la slujba de Înviere. „Interdicţia aplicată creştinilor de a veni în noaptea de Înviere la biserică, care e, simbolic, mormântul gol al Mântuitorului, face ca preoţii slujitori să nu transmită mesajul Învierii nimănui, iar Învierea însăşi să nu se adreseze nimănui, ceea ce este inadmisibil. Pe parcursul istoriei poporului român, s-au consemnat mai multe epidemii de holeră, ciumă sau alte boli contagioase, dar nicăieri în istorie nu există consemnată o măsură de întrerupere a slujbelor bisericeşti în perioada Paştilor”



Petrescu susţine că măsurile luate de MAI induc mentalului colectiv al credincioşilor ortodocşi idei contrare doctrinei ortodoxe şi anume că „Biserica, Casa lui Dumnezeu, ar putea fi un loc de contaminare cu Covid-19, când de milenii se ştie că Biserica este un spital în care puterea lui Dumnezeu vindecă astfel de molime; introduc idee (n.r. ordonanţele) că pentru a te vindeca de această epidemie nu ai nevoie de Dumnezeu, El Însuşi „izolat la domiciliu” de către ordonanţele MAI”.



Judecătorul mai acuză că interdicţiile autorităţilor „îi despart pe credincioşii ortodocşi de Dumnezeu şi de sprijinul spiritual al Bisericii Ortodoxe, lăsându-i pradă singurătăţii, deznădejdii, fricii de moarte şi propagandei alarmiste a media, în condiţiile în care credincioşii ortodocşi în astfeld e momente aleargă mai mult decât oricând la ajutorul lui Dumnezeu şi au nevoie de ajutorul Acestuia”, „introduc ideea că Sfintele Icoane ar avea nevoie de dezinfecţie, deşi credincioşii ortodocşi ştiu de milenii că ele sunt „dezinfectate” de lucrarea Duhului Sfânt în ele” şi „introduc ideea că împărtăşirea de la acelaşi Potir ar putea fi sursă de infectare, în ciuda faptului că această Împărtăşire se practică frecvent în capelele spitalelor de boli infecţioase, iar a afirma că Trupul şi Sângele lui Hristos sunt vehicule ale bolii este o blasfemie. Toate aceste idei cultivă necredinţa, blasfemia şi delăsarea religioasă, punând în discuţie însăşi existenţa libertăţii de conştiinţă religioasă”.

Ioan Petrescu este judecător din 2008 şi are un salariu lunar de aproximativ 13.000 de lei. Până la 41 de ani, a fost consilier juridic la un club şcolar.