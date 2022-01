Direcţia pentru Sănătate Publică Iaşi dezminte: „Nu există niciun deces din cauza infecţiei cu varianta Omicron”

Direcţia de Sănătate Publică Iaşi a dezminţit miercuri informaţiile conform cărora o femeie ar fi decedat, marţi, la Iaşi din cauza infecţiei cu varianta Omicron a Covid-19.

„Noi am verificat dacă, dintre persoanele decedate, se regăseşte vreo persoană dintre cele 21 care au fost confirmate cu infecţia cu tulpina Omicron şi am constat că nu există niciun deces din acel grup. Vreau să precizez faptul că determinarea tulpinei Omicron nu se face pentru toţi pacienţii identificaţi cu infecţia cu Sars-CoV-2 pentru că nu are nicio relevanţă din punct de vedere al atitudinii medicale. Se face pe un eşantion selectat pe criterii microbiologice pentru a determina dacă diseminarea infecţiei este comunitară sau nu”, a declarat dr. Vasile Cepoi, şeful Direcţiei de Sănătate Publică Iaşi.

Declaraţia şefului DSP vine după ce medicii de la Spitalul de Boli Infecţioase au transmis marţi că sunt şanse mari ca femeia să fi fost infectată cu varianta Omicron.

„Pacienta, în vârstă de 75 ani, cu suspiciune înaltă de infecţie cu varianta Omicron, era nevaccinată şi avea multiple comorbidităti: diabet zaharat, obezitate, atac vascular cerebral cu hemipareză în remisie, atrofie cerebrală. În ciuda eforturilor şi a tratamentului de înalt profesionalism, decesul a survenit în data de 17.01”, a declarat dr. Florin Roşu, managerul Spitalului de Boli Infecţioase, cu o zi înainte.

Vă recomandăm să citiţi şi:

Cum şi-au dat seama părinţii că fetiţa lor de trei ani a fost abuzată sexual la grădiniţa din Suceava