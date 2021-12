Nestor Hunedoreanul, noul episcop al Devei şi Hunedoarei, are 38 de ani. Este succesorul răposatului episcop Gurie

Joi, 16 decembrie, Nestor Hunedoreanul a fost ales, de Sfântul Sinod, noul episcop al Devei şi Hunedoarei. El candidase la această demnitate alături de preotul Gherontie Ciupe, după ce în luna octombrie episcopul Gurie Georgiu a decedat. Întronizarea noului episcop al Devei va avea loc în data de 26 decembrie.

Controversele morţii de COVID-19 a episcopului Gurie, la 52 de ani. Medic: „S-a întâmplat ceva groaznic” VIDEO

Scene emoţionante la înmormântarea părintelui Gurie, în catedrala din Deva unde a devenit episcop VIDEO

Sicriul cu trupul episcopului Gurie a fost adus la Catedrala „Sf. Nicolae” din Deva. Aici va fi înmormântat

„Bucuria firească a acestui moment nu mai este aceeaşi. Este însă un balsam de mângâiere, pe o inimă şi peste toate inimile îndurerate ale celor care suntem în Episcopia Devei şi Hunedoarei”, a declarat ierarhul, potrivit Episcopiei Devei şi Hunedoarei.



Preotul Nestor Hunedoreanul este al doilea cel mai tânăr ierarh al Bisericii Ortodoxe Române. S-a născut în 1983 la Craiova şi a studiat teologia în localitatea natală. Are un doctorat în Istoria şi filosofia religiilor de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia.



Între 2018 şi 2021 a fost vicar administrativ al eparhiei Devei şi Hunedoarei, iar de la începutul acestui an a fost ales arhiereu-vicar.



Episcopia Devei şi Hunedoarei a fost înfiinţată în iunie 2009 şi a fost condusă din acelaşi an, până octombrie 2021, de episcopul Gurie Georgiu. Acesta a murit în spital, în urma complicaţiilor suferite ca urmare a infectării cu virusul Sars-CoV-2.

