Mircea Lucescu, în Hunedoara: „M-au năpădit amintirile cu acea echipă teribilă, Corvinul, şi sper să o văd renăscând”

Mircea Lucescu s-a întors în Hunedoara. Duminică dimineaţa, antrenorul român în vârstă de 73 de ani a putut fi întâlnit de localnici pe străzile municipiului, însoţit de prietenul său Ioan Andone şi de câţiva dintre foştii fotbalişti din echipa de glorie a Corvinului Hunedoara. „Am revenit în Hunedoara după foarte mult timp, cu foarte multă dragoste şi plăcere şi am fost încântat de ceea ce am văzut, de transformările prin care a trecut oraşul, mai ales la nivelul parcurilor, străzilor şi curăţeniei. Sper să revăd oraşul renăscând mai ales din punct de vedere turistic pentru că atâtea parcuri câte sunt aici nu am mai văzut de mult timp prin oraşele noastre”, a spus Mircea Lucescu.

Antrenorul român a relatat că l-au năpădit amintirile clipelor frumoase pe care le-a petrecut în Hunedoara, în vremea când antrena echipa Corvinul. „Sigur că mă bântuie amintirile, mai ales cele extraordinare pe care le-am avut cu acea echipă teribilă şi sper ca într-o zi ea să reînvie, pentru că performanţa pe care a făcut-o în acea perioadă Corvinul a fost una cu totul deosebită. Nu întâmplător 7 – 8 jucători au jucat la echipa naţională, iar mulţi dintre ei au evoluat apoi peste graniţele ţării, în condiţii foarte bune. Îmi doresc ca în următorii ani să revăd echipa Hunedoarei renăscând pentru că talente sunt convins că veţi găsi aici. M-au năpădit amintirile, nostalgic, aşa cum trebuie să fie un om după atâţia ani, am revăzut băieţii mei, prietenii mei, copiii mei şi sunt bucuroşi că ei sunt sănătoşi şi că duc mai departe această istorie a unei perioade fantastice pentru fotbalul hunedorean. Sper ca fotbalul să redevină un eveniment specific acestei zone, pentru că oamenii au iubit foarte tare fotbalul şi mai ales Corvinul Hunedoara. Aş vrea să văd Corvinul Hunedoara renăscând”, a mai declarat Mircea Lucescu.



Antrenorul ar putea reveni în Hunedoara în toamna acestui an, pentru a-şi lansa o caret despre Corvinul.

Antrenorul legendar al echipei Corvinul Hunedoara

Până la începutul anilor ‘80, familia Lucescu a locuit timp de aproape şase ani în Hunedoara, iar perioada în care antrenorul Mircea Lucescu a condus FC Corvinul Hunedoara au fost şi anii de glorie ai clubului. La finalul sezonului 1981, FC Corvinul se clasa pe locul trei în campionat, calificându-se în Cupa UEFA, iar echipa de juniori I, antrenată de Carol Gall, devenea campioană naţională. Secretul succesului, după o performanţă de neegalat, era munca, dragostea de fotbal şi seriozitatea. Într-un interviu pe care Mircea Lucescu îl acorda la acea vreme televiziunii naţionale, antrenorul relata despre faptul că avea la dispoziţie o echipă talentată, tânără, însă fără vedete şi lipsită de fotbalişti achiziţionaţi de la cluburi mari. Lucescu le impunea jucătorilor săi un joc frumos, pe placul publicului care umplea până la refuz stadionul cu aproape 15.000 de locuri.



„Jucând bine, poţi să pierzi o dată sau de două ori, dar cu timpul vei câştiga. Jucând prost, câştigi o dată sau de două ori, dar cu timpul pierzi”, spunea Mircea Lucescu. Principiul pe care se baza la acea vreme proaspătul antrenor al FC Corvinul era educaţia fotbaliştilor. Mulţi dintre tinerii care jucau pentru FC Corvinul Hunedoara erau studenţi la Institutul de Inginerie din Hunedoara, iar Lucescu era preocupat de activitatea lor la studii. Michael Klein, fotbalistul pe care l-a remarcat Mircea Lucescu ca fiind singurul care putea fi în primul lot al Naţionalei României, a confirmat pe deplin flerul antrenorului. După perioada petrecută la FC Corvinul Hunedoara, în anul 1981, Mircea Lucescu a devenit antrenorul echipei naţionale a României. Până la întoarcerea sa în Bucureşti, Mircea, soţia sa şi Răzvan Lucescu au locuit într-un apartament cu două camere, situat în Piaţa Florilor din localitate. Au stat într-o locuinţă obişnuită, în chirie, la fel ca şi ceilalţi locatari ai blocului, majoritatea sportivi.

Din 2013, Mircea Lucescu este cetăţean de onoare al Hunedoarei.

