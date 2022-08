Podul suspendat peste Dunăre şi vama Giurgiuleşti vor fi conectate la Galaţi de un drum cu patru benzi

Luni, 8 august, autorităţile judeţene au semnat contractul privind realizarea studiului de fezabilitate, inclusiv a tuturor studiilor de teren, pentru construirea unui drum de legătură între Drumul Expres Galaţi-Brăila şi viitoarea Centură Mare a Galaţiului. Valoarea contractului este de 1.914.000 lei (fără TVA).

„În cadrul strategiei de conectare a Galaţiului la infrastructura mare de transport a României, va fi construit un drum de legătură între DX Galaţi- Brăila şi viitoarea Centură Mare a Galaţiului. Este vorba despre un drum de aproximativ 8 kilometri, cu patru benzi de circulaţie, prin care vom asigura conectarea între vama Giurgiuleşti şi podul de peste Dunăre, iar mai departe cu viitoarea autostradă a Moldovei”, a anunţat Costel Fotea, preşedintele CJ Galaţi.

Firma care a câştigat licitaţia are mai puţin de jumătate de an să configureze traseul noului drum, inclusiv eventualele pasaje sau poduri necesare. După realizarea documentaţiei, proiectul va fi depus spre finanţare de către CNAIR, cei cu care CJ Galaţi are un parteneriat în acest sens, în cadrul Programului Operaţional de Transport.

În ceea ce priveşte Drumul Expres Galaţi-Brăila, în acest moment, după ce s-a lucrat pe o lungime de aproximativ 9 kilometri la partea de fundaţie, constructorul este în procedură de obţinere a avizelor de mediu pentru a demara lucrările la podul peste Siret şi la pasajul peste triajul Barboşi.

„În plus, în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară, se lucrează şi la varianta unui drum Transregio pe ruta Galaţi - Brăila - Drajna (Slobozia) - Autostrada Soarelui - Chiciu (Călăraşi), procedurile pentru realizarea studiului de fezabilitate fiind deja demarate”, a adăugat Fotea.

