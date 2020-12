Pateul vegetal premiat cu medalia de aur la Geneva. Brevetul a fost cesionat către Sanovita

Brevetul de invenţie denumit „Produs vegetal tartinabil şi procedeul de obţinere a acestuia”, rezultat în urma cercetărilor echipei de specialişti de la Facultatea Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi a fost cesionat celor de la SANOVITA.

Reamintim că în 2017, produsul tartinabil din făină integrală de bob şi linte a câştigat medalia de aur la Salonul Internaţional de Inventică de la Geneva.

Echipa de profesori şi doctoranzi care a lucrat la acest proiect mai bine de doi ani a fost coordonată de profesorul universitar doctor Petre Alexe şi este alcătuită din profesorul universitar doctor Iuliana Aprodu, şeful lucrări doctor inginer Livia Pătraşcu, şeful de lucrări doctor inginer Ina Vasilean şi doctorandul Marian Neculau.

Brevetul a fost scos la licitaţie în luna octombrie prin Centrul de Transfer Tehnologic al Departamentului de Formare Continuă şi Transfer Tehnologic (D.F.C.T.T.) din cadrul Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, pentru suma de 60.000 de lei.

SANOVITA producea deja pateul de mai bine de doi ani, în baza unei redevenţe, ba chiar a dezvoltat o linie diversă, produsul putând fi găsit la raft la preţul de 3 lei în variantele: pastă tartinabilă din făină de linte roşie cu ardei/ardei picant şi pastă tartinabilă din făină de bob cu roşii şi ceapă/ardei şi tarhon.

“Practic, prin semnarea acestui contract de cesiune, am cedat la o valoare relativ simbolică toate drepturile de producţie, vânzare şi cumpărare ale acestui produs”, a explicat profesorul doctor inginer Petre Alexe.

Fără proteina sau făina de soia

Pateul are în compoziţie linte sau bob, care înlocuiesc proteina sau făina de soia din majoritatea produselor similare existente pe piaţă (pentru că soia are potenţial alergen sau este modificată genetic). În plus, pasta tartinabilă furnizează o serie de beneficii pentru sănătatea consumatorului.

”Suntem onoraţi de faptul că am reuşit să finalizăm procedurile de semnare a contractului de cesiune. Este o premieră pentru Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi. Departamentul de Formare Continuă este preocupat de buna colaborare cu mediul economic, motiv pentru care, pe lângă contractul de cesiune, se va semna şi un contract de colaborare cu SANOVITA, pentru un parteneriat durabil pe viitor în domeniul cercetării în industria alimentară”, a declarat Cristian Munteniţă, directorul D.F.C.T.T.

E prima colaboare cu SANOVITA pe care Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi a finalizat-o prin S.I.A. Compania va mai produce în viitorul apropiat şi batonul proteic HiProBar, din soia şi zer cu miere şi merişoare, produs cu care S.I.A a câştigat concursul naţional „Ecotrophelia“ din 2017.

