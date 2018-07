Legătura dintre ieşirile în natură şi sănătate. Ce este rezonanţa Schumann şi cum luăm vitamina D de la soare

Când vorbim despre natură, aceasta înseamnă în primul rând energie, în timp ce boala reprezintă exact opusul, adică un deficit de energie. ”Când cineva prezintă simptomele unei afecţiuni, dincolo de medicaţia pe care o ia, este recomandat să iasă în natură. De aceea, cei care locuiesc la munte sunt sănătoşi, fără mari probleme de sănătate până la vârste înaintate”, explică psihologul Stelian Chivu.

De-a lungul vremii s-au făcut numeroase cercetări ştiinţifice legate de conexiunea omului cu natura, una dintre cele mai relevante fiind chiar prima misiune în spaţiu. Starea de sănătate a cosmonauţilor era foarte bună la plecare, dar când au revenit pe Pământ, toţi acuzau tot felul de probleme medicale.

”Cercetările ulterioare au scos în evidenţă faptul că odată cu depărtarea de Terra, cosmonauţii nu au mai avut acces la rezonanţa Schumann, iar din acest motiv s-au îmbolnăvit. De atunci, orice navetă care pleacă în spaţiul cosmic este dotată cu un generator de rezonanţă Schumann. Iată cât de importantă este conexiunea omului cu natura”, punctează Stelian Chivu.

Rezonanţa Schumann este un set de vârfuri de spectru în frecvenţa extrem de redusă a spectrului de câmp electromagnetic a Pământului. Rezonanţele Schumann sunt rezonanţele electromagentice globale, exercitate de descărcările fulgerelor în cavitatea formată de suprafaţa Pământului şi ionosferă. Acest fenomen global este numit după fizicianul Winfried Otto Schumann, care a prezis-o matematic în 1952. Rezonanţa Schumann apare datorită faptului că spaţiul dintre suprafaţa Pământului şi ionosferă acţionează ca un spaţiu închis.

Obiceiurile lui Beethoven şi Einstein

Mulţi dintre noi au dezvoltat de-a lungul anilor o serie de probleme medicale, iar natura are răspuns la cele mai multe dintre ele. Pornind de la nămolul terapeutic, pentru cei cu afecţiuni ale oaselor sau reumatismale sau mersul în salină, pentru cei cu probleme respiratorii, până la aerosoli, pentru cei cu probleme de respiraţie, şi ieşirile în natură pentru revitalizare.

Celebrul Teofrast Paracelsus (alchemist, fizician, astrolog, teolog şi filozof elveţian) spunea că vindecarea vine din natură, deşi el însuşi era medic. Ludwig Van Beethoven folosea dendroterapia, îmbrăţişând copacii pentru a se energiza şi vindeca, iar Albert Einstein se plimba prin grădină pentru a-şi elibera mintea de gândurile în exces.

”Corpul uman are 70% apă, planeta conţine 70% apă, iată deci o similitudine ce nu poate fi ignorată. Când mergem pe malul unei ape, în special a uneia curgătoare, aceasta conţine energie chi, energie fără de care nu am reuşi să trăim”, detaliază psihologul Stelian Chivu. Ieşirile în natură sunt vitale pentru sistemul osos şi cel muscular, iar statul ponderat la soare asigură necesarul de vitamina D de care organismul are nevoie.

Totul în natură funcţionează pe baza principiului curgerii, al fluxului. O persoană care stă foarte mult închisă în casă, va dezvolta, mai devreme sau mai târziu, o serie de afecţiuni, la fel ca şi apa pe care o lăsăm o perioadă într-un vas. Ea va capăta la un moment dat un miros şi un gust neplăcut. ”Dacă omul face plimbări în natură, în special în zone geopatogene, unde circulă mai intens energia, atunci şi energia din acea persoană va fi pusă în mişcare şi el îşi va menţine sănătatea sau şi-o va recăpăta”, explică psihologul Stelian Chivu.

Cele patru energii ale naturii

În natură există patru tipuri de energii. Energia de pământ, şi aminteam anterior de împachetările cu nămol, energia de apă, iar un exemplu sunt băile termale, energia de foc (mersul la plajă) şi energia de aer (aerosoli). Plimbările în natură nu pot fi făcute oricum, ci conştient. ”Este important să fiu atent la susurul apei, la foşnetul frunzelor, la cântecul păsărilor. Asta înseamnă comunicare cu natura, pentru că dacă merg la munte cu telefonul în mână şi căştile în urechi, eficienţa acestei comunicări tinde spre zero”, susţine psihologul Stelian Chivu.

O simplă plimbare în natură provoacă schimbări fiziologice măsurabile în organism. Astfel, nivelul de stres scade, ritmul respirator începe să se uniformizeze, scade cantitatea de transpiraţie eliminată de corp, iar ritmul cardiac se uniformizează. Oamenii de ştiinţă de la Universitatea din California au efectuat recent o serie de teste pe 200 de persoane care se luptau cu depresia.

100 dintre ele au fost ţinute în spaţii închise, primind în continuare medicaţie pentru depresie, în timp ce cealaltă jumătate a făcut psihoterapii cu plimbări în natură. Rezultatul a fost surprinzător şi pentru cercetători. Cei care nu au ieşit din casă nu şi-au îmbunătăţit starea de sănătate, în timp ce persoanele care au ieşit în natură au reuşit să îşi depăşească condiţia, iar o parte dintre ele au renunţat la scurt timp la medicamentele antidepresive.

Un remediu la îndemână împotriva stresului şi fobiilor

”În prezent, avem ceea ce se numeşte omul de apartament. În cele mai multe cazuri, îşi crează un confort exagerat şi orice ieşire din această bulă o vede ca pe o ameninţare la adresa sănătăţii sale, deşi lucrurile stau exact invers. O simplă plimbare dimineaţa cu picioarele goale prin rouă poate revitaliza întregul organism, tălpile picioarelor, ca şi palmele, având numeroase puncte folosite în acupunctură pentru tratarea a numeroase afecţiuni”, punctează psihologul Stelian Chivu.

Stresul reprezintă principala cauză a 82% dintre bolile existente în prezent. O ieşire în natură ajută la eliberarea unei bune părţi a stresului cotidian. Dacă persoana în cauză suferă de o fobie, este bine să o vindece şi apoi să facă ceva specific în natură, fără a se exclude însă ieşirile. De pildă, dacă are frică de înălţime, este bine să urce mai întâi până în zone unde se simte confortabil, urmând să reia procesul ulterior până la depăşirea acestei fobii.

”Omul a fost, este şi va fi mereu într-o strânsă legătură cu natură, numai că viaţa la oraş i-a făcut pe mulţi dintre noi să se rupă de această conexiune. Nu cu mult timp în urmă, oamenii se culcau la ora nouă, zece seara, odată cu animalele şi păsările, şi se sculau dimineaţa devreme. Mulţi dintre tinerii din ziua de astăzi, dar nu numai ei, au ajuns fiinţe nocturne, în sensul că se culcă la două, trei noaptea şi se scoală la zece, douăsprezece ziua. Ori, cea mai importantă energie pentru organismul nostru este dimineaţa, când soarele răsare. Asta este diferenţa între omul de la oraş, care nici nu mai ştie câteodată când este noapte şi când este zi, şi cel care trăieşte în ritmul naturii, fiind mai empatic şi mai sănătos. Prin urmare, cu cât vom ieşi mai des în natură, cu atât ne vom recăpăta sănătatea şi vitalitatea mai repede, iar stresul nu îşi va mai face apariţia”, concluzionează psihologul Stelian Chivu.