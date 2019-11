Conferinţă internaţională eveniment: 30 de ani de la căderea comunismului, o utopie clădită pe teroare

În 1989, estul Europei era în fierbere, în capitala României „se întărea paza” menită să apere un sistem care începuse deja să se prăbuşească. Castelul din cărţi de joc al comunismului primea o lovitură decisivă în decembrie 1989, odată cu căderea regimului instaurat după cel de-al doilea război mondial.

Masacrele de la Timişoara şi Bucureşti încheiau un an al revoluţiilor. Asistam la un „naufragiu al Utopiei”, în cuvintele cunoscutului profesor de ştiinţe politice Vladimir Tismăneanu. O utopie clădită pe teroare, o utopie în care nu mai credea nimeni şi pe care propaganda insista cu obstinaţie să o susţină cu armele specifice.

Astăzi, la 30 de ani de la acele evenimente dramatice, care au schimbat cursul istoriei, nu ne dorim decât ca schimbarea să fie ireversibilă. Într-o eră a cuvintelor puţine, marcate de omniprezentul simbol #, ne întoarcem la sloganul lest we forget (R. Kipling). Să nu uităm!

Şi, în tradiţie umanistă, apelăm la cuvinte şi imagini, la construcţii ale imaginarului, la memorii alterate de subiectivism şi de trecerea anilor. Filologi, specialişti în studii culturale, istorici, sociologi, antropologi, filosofi ai culturii se vor reuni într-un eveniment ştiinţific interdisciplinar unic: Conferinţa internaţională „Thirty Years since the Fall of Communism: Visual Narratives, Memory and Culture”, care va avea loc la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, în zilele de 21 şi 22 noiembrie 2019.

Evenimentul, rezultat al colaborării dintre Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie, Facultatea de Litere şi Facultatea Transfrontalieră, este deschis tuturor celor care nu vor să uite, dar şi tuturor celor care vor să afle cum a fost şi cum este reprezentat comunismul. Manifestarea va debuta joi, 21 noiembrie 2019, la ora 10.00, în sala 111, corp AS, Strada Domnească nr. 111, şi va aduce împreună aproximativ 50 de specialişti din Germania, Olanda, Statele Unite ale Americii, Turcia, Georgia, Ucraina, Republica Moldova şi România, în cadrul a şapte secţiuni tematice.

Cele trei prezentări din sesiunile plenare vor fi susţinute după următorul program:

Joi, 21.11.2019, ora 11.00, sala AS111

DR. GERARD WEBER, Associate Professor, Department of Social Sciences Bronx Community College of the City University of New York. Specialist în antropologie socială, Dr. Weber este autor a numeroase studii referitoare la situaţia pensionarilor în România şi Republica Moldova, pe care le abordează din perspectiva genului, a clasei, dar şi a „istoriilor personale”. În prezent, Dr. Weber se află pentru a şaptea oară în România, într-un stagiu de cercetare la Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi.

Joi, 21.11. 2019, ora 12.00, sala AS111

PROF. UNIV. DR. IOANA MOHOR-IVAN şi PROF. UNIV. DR. MICHAELA PRAISLER, Departamentul de engleză al Facultăţii de Litere, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi. Autoare a numeroase studii din sfera criticii literaturii de expresie engleză, a dramaturgiei contemporane şi a reprezentărilor culturale, participante la sau coordonatoare a numeroase proiecte culturale, de la subculturi în postcomunism la efectele socio-culturale ale industrializării zonei Dunării de Jos, Prof. Ivan-Mohor şi Prof. Praisler s-au aplecat şi asupra reprezentărilor filmice ale migraţiei româneşti în perioada deschiderii graniţelor, imediat după 1989, o cercetare de anvergură, ale cărei rezultate se reflectă şi în alcătuirea planului de învăţământ al unui program de studii de masterat unic la nivel naţional, Literatură, film şi reprezentări culturale.

Vineri, 22.11.2019, ora 10.00, sala AS111

DR. YING ZHU, Professor of Cinema Studies, Department of Media Culture, The City University of New York, Director al Center for Film and Moving Image Research at the Academy of Film, Hong Kong. Autoare a opt cărţi, Zhu este specializată în studii media şi de cinema. Lucrările sale au fost publicate în jurnale academice de prestigiu, dar şi în ziare foarte cunoscute, cum ar fi The Atlantic, The New York Times şi The Wall Street Journal. Monografia sa, Chinese Cinema during the Era of Reform: The Ingenuity of the System (2003) este considerată o lucrare de referinţă, care a pus bazele studiului cinematografiei chineze în sfera economiei politice. Cartea sa din 2008, Television in Post-Reform China: Serial Drama, Confucian Leadership and the Global Television Market, a pus bazele studiilor de televiziune din China. Cărţile sale, traduse în chineză, olandeză, franceză, italiană şi spaniolă, sunt folosite ca material de curs la mai multe facultăţi americane. Zhu produce filme documentare pe teme contemporane: Google vs. China (2011) sau China: From Cartier to Confucius (2012).

Programul complet este disponibil pe site-ul conferinţei: http://fift.ugal.ro/30years/