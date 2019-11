Ameninţări cu moartea la adresa unor magistraţi de pe contul unui fals avocat: „Sunt cu satârul în spatele vostru!“

Totul a început după ce în 2016, când a fost pusă în mişcare o acţiune penală faţă de Nicuşor T., un bărbat de 45 de ani, care, într-o fotografie postată pe Facebook apare în robă de avocat (deşi nu are această profesie), pe al cărui profil online sunt menţionate datele de identificare şi de contact ale autointitulatului său sediu profesional. Bărbatul a fost acuzat de comiterea infracţiunilor de „exercitarea fără drept a unei profesii", „folosirea fără drept a denumirilor de Barou, Uniunea Naţională a Barourilor din România, a denumirilor specifice formelor de exercitare a profesiei de avocat, precum şi folosirea însemnelor specifice profesiei şi purtarea robei de avocat" şi de „înşelăciune".

"Ce îmi faci tu mie, o să-ţi fac şi eu ţie"

În ianuarie 2017, procurorul de caz (una din ţintele ameninţărilor ulterioare) a formulat propunerea arestării preventive a bărbatului, invocând comportamentul anormal al acestuia, propunere care a fost respinsă, în principal, pe motivul suspiciunii existenţei unei stări de boală psihică. Pentru a se stabili dacă bărbatul are sau nu discernământ, prin hotărâre judecătorească a fost încuviinţată aducerea lui la sediul Serviciului Clinic de Medicină Legală, în vederea efectuării unei expertize medico-legale psihiatrice. Ofiţerul de poliţie judiciară şi alţi ofiţeri de poliţie din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice al I.P.J. Galaţi trimişi să pună în executare au declarat la rândul lor că au fost ameninţaţi de bărbat.

„Inculpatul s-a exprimat faţă de persoana vătămată C. R. în sensul că o va plimba şi el, cu patru băieţi, şi la ruşi şi la moldoveni, după care o va aduce înapoi, folosind şi expresia <<Ce îmi faci tu mie, o să-ţi fac şi eu ţie>>", se arată în actul de sesizare a instanţei (www.rolii.ro).

Cum Nicuşor T. a refuzat examinarea sa psihiatrică, a fost formulată o propunerea de internare nevoluntară a acestuia pentru examinarea sa în cadrul unui spitalului de psihiatrie.

"Nici o târfa fie ea judecătoare, procuroare. avocata, militeanca etc. nu mai este in siguranţa"

În aprilie 2017, de pe contul „Avocat Teodorescu Nicuşor”, a început un alt tăvălug al amenininţărilor, inclusiv la adresa judecătoarei care soluţionase anterior şi două cereri de percheziţie domiciliară şi emiterea mandatului de aducere şi care, de data aceasta, urma să se pronunţe cu privire la internarea nevoluntară a lui Nicuşor T.

„PRIMA DATA O DECAPITEZ pe OTREPA judecătoare P.A.L apoi pe PARCHETARUL I.T.Lsi la urma pe SUPTCOIMISAR C.R . AJUNGE CU CRIMELE GEN A. PAUKER", „Ramân otrepe fără cap... ", „Rataţii astia merg la crematoriu in câteva minute, planificat si organizat...", „nici o târfa fie ea judecătoare, procuroare. avocata, militeanca etc. nu mai este in siguranţa. Sa te uiti peste umăr pas cu pas si secunda de secunda ca sunt cu satârul in spatele vostru", se arată în considerentele deciziei Judecătoriei Bârlad din septembrie 2019 (www.rolii.ro), în care sunt consemnate ameninţările, cu menţiunea că ortografia aparţine autorului postării.

"Ma dau nebun si va trimit in IAD"

Trei zile mai târziu a urmat o altă avalanşă de ameninţări: „DA DOAMNE sa ma scoată NEBUN sa ii scurtez de cap in voie. Sa umblu cu capatanile lor.... ", „... Lasă ca ma dau nebun si va trimit in IAD”, enumerate în considerentele deciziei citate.

Bărbatul trimis în judecată pentru ultraj judiciar, a fost însă achitat în septembrie 2019 de Judecătoria Bărlad, care a considerat că nu s-a demonstrat că inculpatul este una şi aceeaşi persoană cu cea care a făcut ameninţările de pe contul „Avocat Teodorescu Nicuşor”:

„Declaraţiile persoanelor vătămate şi print-screen-urile ataşate la dosar nu fac decât să confirme existenţa unor conturi şi adresarea unor ameninţări pe facebook, dar fără a putea conduce la stabilirea identităţii autorului acestor activităţi infracţionale", se arată în considerentele deciziei Judecătoriei Bârlad (rolii.ro).

"Probele administrate nu au fost în măsură să dovedească fără dubiu că inculpatul este autorul faptelor"

Instanţa a reţinut că probele administrate în cauză cu privire la săvârşirea infracţiunilor de ultraj judiciar nu sunt suficiente pentru crearea certitudinii că inculpatul este vinovat de comiterea acestor infracţiuni, motiv pentru care se impune achitarea sa.

"Instanţa reţine că organele de urmărire penală şi probele administrate în faza de cercetare judecătorească nu au fost în măsură să dovedească fără dubiu că inculpatul este autorul faptelor reţinute în sarcina sa. Instanţa reţine că există dubii serioase cu privire la persoana care ar fi făcut aceste postări, iar potrivit principiului in dubio pro reo orice dubiu profită inculpatului, astfel încât instanţa urmează să pronunţe o soluţie de achitare, conformă cu principiile care guvernează procesul penal", se mai arată în considerentele deciziei de achitare citate.



Decizia nu a fost una definitivă.

De precizat că pe celălalt profil „Statul DACIA", asociat de procurori aceluiaşi inculpat achitat pentru ultraj, se face menţiunea că Teodor N. este primul autor al aşa-numitului „Act din data de 25.09.2016 de ÎNFIINŢARE al STATULUI DACIA", înaintat mass-media la sfârşitul anului 2016, în care bărbatul se autoproclama şef al acestui stat.