Tânărul care aduce la viaţă istoria vechiului Focşani. „Am salvat de la uitare o lume întreagă”

Vrânceanul de 34 de ani Sorin Tudose este absolvent de filozofie şi ştiinţe politice şi un mare pasionat al oraşului Focşani de odinioară. Şi nu ne referim la perioada comunistă, ci la epoca de la sfârşitul secolului XIX, începutul secolului XX şi perioada interbelică, când oraşul avea o strălucire aparte. A aflat despre istoria lui în timp, dintr-o pură întâmplare.

„Am scris un articol în Monitorul de Vrancea despre Focşaniul de altădată, dar nu a trezit nicio pasiune în mine. Ulterior, am început să public şi în Ziarul de Vrancea şi s-a declanşat o scânteie. Văzusem o fotografie din perioada comunistă cu faţada palatului Administrativ şi undeva în colţişor am remarcat nişte case vechi. Atunci mi-am dat seama că a existat alt oraş decât cel dinaintea comuniştilor. Practic, nu exista nimic despre Focşaniul de altădată, nicio broşură, ci doar câteva imagini care au circulat prin toate restaurantele din Focşani. Atunci mi-am zis că nu are cum, trebuie să existe şi altele, dar că nu a avut cine să le descopere”, ne spune Sorin Tudose.

Ceea ce a pornit la început ca o simplă curiozitate, ca o mică dorinţă de a afla cum arată oraşul pe vremuri, s-a transformat într-o pasiune intensă, care iată, deja, a parcurs un deceniu de cercetare. Colecţia sa despre oraşul vechi numără 650 de piese, multe foarte rare, unicat. Îşi aminteşte că prima fotografie cu care a început colecţia datează din anul 2012 şi şi-a făcut-o cadou de ziua sa. Este vorba despre o carte poştală cu Piaţa Munteni (Unirii de astăzi), datând din Primul Război Mondial, pe care a cumpărat-o de pe un site.

„Cum stătea singură în album, am adăugat şi altele, până am ajuns la această colecţie fabuloasă, de nici mie nu-mi vine să cred. În decembrie 2011 am lansat site-ul focssaniulvechi.ro. Am pus acolo şi din alte colecţii de stat, de la arhive şi îmi făcusem deja un ritual căutând zilnic imagini valoroase din punct de vedere istoric. Am scris apoi despre oraşul vechi, despre farmacistul Oravetz, fotograful Koroschetz, căpitanul Mihai Vasiliu, oameni care erau foarte cunoscuţi şi apreciaţi în acele vremuri şi care prin natura vremurilor pe care le-am prins au fost uitaţi. Am salvat de la uitare o lume întreagă”, mărturiseşte Sorin.

El a fost deschizător de drumuri în acest domeniu, astfel că pasiunea şi tenacitatea cu care a scos la iveală istoria oraşului i-a îndemnat şi pe alţii să scrie.

Tânărul spune că oraşul se poate reconstitui pe baza fotografiilor sale, cel puţin pe partea de centru. Ceea ce fost special la proiectul său est legat de faptul că având site-ul şi scriind la ziar a avut ocazia să ia legătura cu vechi familii de focşăneni, mulţi localnici, dar şi din alte judeţe, stabiliţi la Bucureşti, Iaşi sau în alte ţări, păstrători de fotografii valoroase, pe care nu le mai au nimeni. Estimează că a fost ajutat cu fotografii şi informaţii de peste 60 de familii. Chiar şi vacanţele şi le-a programat în locurile unde ştia că îşi va îmbogăţi colecţia.

Franz Xaver Koroschetz, fotograful care l-a inspirat

Când a început să colecţioneze fotografii, Sorin nu a ştiu că Focşaniul s-a aflat sub ocupaţie germană, din acest punct de vedere existând fotografii din perioada 1917-1918, imagini de o valoare inclusiv documentară. Sunt fotografii făcute de nemţi din avion şi se numără printre referatele sale. Fotograful său de suflet este Koroschetz, un vienez la origini, care la 1899 vine în Focşani şi timp de 35 de ani este fotograful care participă la toate evenimentele mari şi mici.

„Avea atelier lângă Primărie şi contracte să imortalizeze evenimentele vremii. Spre deosebire de ceilalţi fotografi din perioada 1860-1940, Koroschetz avea foarte multă recuzită şi trei pânze pictate. Ştia să scoată subiectul fotografiat în varianta lui cea mai bună. Există cu el o singură fotografie, pe mormânt, în Cimitirul Nordic. Nu ştim nimic despre arhiva fotografică lăsată de acesta”, ne mai spune Sorin Tudose.

Cel mai frumos album dedicat oraşului de suflet

În vara anului 2015, după ce a strâns foarte multe imagini de epocă, majoritatea necunoscute, Sorin a scos albumul „Focşaniul de altădată-o istorie ilustrată”, tipărit în 600 de exemplare, un omagiu adus vechiului oraş şi vechilor focşăneni, dar şi un cadou făcut Focşaniului de azi şi viitor. Din păcate, autorităţile au tratat cu indiferenţă acest album excepţional, care poate fi oricând cel mai frumos cadou pe care îl poate oferi o municipalitatea oaspeţilor ei. La realizarea sa, tânărul a avut o susţinere financiară consistentă din partea unei vechi focşănence, Olga Blănaru Iordănescu, care din cauza regimului comunist a fost nevoită să plece din ţară, stabilindu-se la Paris. Ea nu şi-a uitat oraşul şi când a aflat că cineva se ocupă cu atâta pasiune de scoaterea la suprafaţă a oraşului vechi i-a trimis câteva fotografii.

„Mi-a zis aşa: când ai timp, te aştept la Paris. Mi-a plătit biletul de avion şi m-am dus. Deşi era o distanţă de 60 de ani între noi (Olga avea 85 de ani), am povestit amândoi, eu pe baza a ceea ce făcusem, ea în baza amintirilor pe care le avea şi mi-a promis că o să mă ajute cu bani dacă fac albumul. Mi-a dat parte din bani, dublu cât estimasem. Nu se simţea atât de bine şi ardea de nerăbdare să ajungă albumul la editură şi tipografie. Îi dădeam zilnic raportul, iar ea îmi spunea: <<Mă rog la Dumnezeu să mai trăiesc până iese albumul>>. După lansare, am vrut să mă duc personal la Paris, să-i duc albumul, Olga era foarte bolnavă şi m-am gândit că nu ajung în timp util. L-am trimis prin poştă şi profund emoţionată, Olga mea dragă, care râdea mereu, a plâns când a ajuns în mâinile sale. Replica ei a fost: <<Sorine, ce ai făcut tu este un lucru fantastic pentru oraşul nostru. Noi nu moştenim pământul>>. La o lună a murit”, spune emoţionat Sorin.

Conceput ca o călătorie în timp şi spaţiu, albumul bilingv româno-englez reuneşte în paginile sale 375 de imagini din istoria Oraşului Unirii, îşi poartă cititorii pe Strada Mare a Unirii, pe la Banca Economia, trecând prin vechea Piaţă a Moldovei cu hala, Biserica Domnească, în încercarea de a oferi o viziune de ansamblu a oraşului în care au vieţuit bunicii şi străbunicii noştri. Un oraş în care existau la tot pasul magazine de „coloniale şi delicatese”, „galanterie şi mercerie”, bodegi în care se comercializau „băuturi spirtoase”. Magazinele purtau numele proprietarilor sau denumiri precum „La Peştele de Aur”, „La Papagal”, „La Barza” ori „Carmen Sylva”.

De altfel, albumul său este recunoscut astăzi drept unul dintre cele mai valoroase din România, obţinând cu el medalia de aur la un concurs tematic organizat la Bucureşti.

O pasiune costisitoare

Tânărul colecţionar ne spune că pasiunea sa este destul de costisitoare, în sensul că sunt şi alţi colecţionari, iar Focşaniul are o cotă de piaţă ridicată, astfel că fotografiile au şi un preţ piperat. Vorbim de sute de euro o singură piesă. Dincolo de valoarea pecuniară a fotografiilor, acestea au şi o valoare istorică. Astăzi, Sorin, care locuieşte în Bucureşti, continuă să colecţioneze cu aceeaşi pasiune fotografii cu oraşul vechi, luând acest lucru ca pe o misiune şi o îndatorire faţă de urmaşi şi are aceeaşi dorinţă de a reda viaţa unui oraş pierdut. Din punctul său de vedere, singura stradă centrală care mai păstrează farmecul vechiului oraş este artera Mihail Kogălniceanu, în zona de case vechi.

„Dacă sunt focşăneni risipiţi prin lume care citesc aceste rânduri şi au imagini făcute înainte de 1940, m-aş bucura să mă contacteze. Această pasiune a mea mi-a marcat definitiv destinul şi mă va urmări tot restul vieţii”, concluzionează Sorin Tudose.

