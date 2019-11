Poliţistul din Craiova care a exploatat sexual o fată de 14 ani. Mărturia copilei: „M-a drogat şi m-a obligat să mă culc cu 10 bărbaţi într-o singură zi“

Adolescenta spune că primul bărbat cu care ar fi întreţinut relaţii sexuale când avea doar 12 ani a fost chiar poliţistul reţinut de procurorii DIICOT pe data de 30 octombrie 2019.

Ionuţ Bogdan Alexandru, agent principal la Secţia 5 Poliţie din Craiova, a divorţat în anul 2017, iar băieţelul de 5 ani a rămas în grija fostei soţii. Bărbatul s-a mutat în Segarcea, la părinţii săi, şi acolo ar fi cunoscut-o pe fata orfană, care se afla la acea dată în grija unei asistente maternale.

Cristina, o fată de 18 ani, este una dintre colegele minorei. A aflat tot ce s-a întâmplat după ce cazul a fost mediatizat. „Nu ştiam că acest copil era abuzat chiar de un poliţist. Ea a fost mutată de la Segarcea şi adusă la Craiova, într-un apartament de tip familial în luna septembrie. A stat la noi o lună de zile, apoi au mutat-o. În decursul acestei luni, noi am văzut că este ceva în neregulă cu această fată, am prins-o cu droguri, mergea afară foarte des şi se întâlnea cu diverşi bărbaţi. Toţi cei de la Direcţie ştiau că are probleme, dar nimeni nu a făcut nimic pentru ea. A rămas şi însărcinată, i s-a făcut un chiuretaj, nu i s-a făcut bine, a fost din nou dusă la spital, imediat după ce a izbucnit scandalul”, a declarat colega minorei.

Tânăra de 18 ani spune că a reuşit să discute cu fata abuzată şi a convins-o să-i povestească tot ce a trăit. ”«M-a drogat şi m-a obligat să mă culc într-o zi cu 10 bărbaţi. M-a ameninţat, mi-a spus că va posta pe Facebook poze cu mine dezbrăcată», astea au fost cuvintele acestei fete. Mi-a povestit că acest poliţist, după ce îşi satisfăcea el nevoile, chema alţi bărbaţi şi primea 100 de lei pentru actul sexual consumat. Toţi banii îi lua poliţistul, fata nu primea nimic. A povestit cum arătau bărbaţii. Majoritatea erau mai în vârstă, peste 40 - 45 de ani”, a mai povestit colega minorei.

Cristina spune că nu o surprinde că fata se droga. „Cât a stat la noi în apartament, am spus, s-au găsit droguri asupra ei. A recunoscut că fuma, dar nu ne-a spus că poliţstul îi aducea iarba. Tot acum, după ce s-a aflat, ne-a povestit că acelaşi poliţist venea la noi la apartament şi o căuta. Într-o seară, cineva ne-a rupt gratiile de la geamuri. Tot el a fost. A reacţionat aşa pentru că fata nu dorea să meargă afară, la el. Noi atunci am sunat la 112, dar făptaşii nu au fost găsiţi. A mai fost cu alţi trei bărbaţi”, a declarat tânăra.



Gratiile rupte de poliţist cu câteva zile înainte de a fi arestat

Cristina consideră că principalii vinovaţi pentru tot ce s-a întâmplat sunt reprezentanţii Direcţiei pentru Protecţia Copilului. „Chiar dacă acest copil a luat-o pe un drum greşit, cei de la direcţie erau obligaţi s-o ajute. Am văzut că au spus că au sesizat crima organizată. Foarte bine, dar ce au făcut pentru acest copil. De ce nu au reacţionat când noi le-am spus că se droghează, că se întâlneşte cu diverşi bărbaţi, de ce nu a fost consiliată, de ce nu a mers nimeni la ea cât a fost la spital pentru chiuretaj. Sper ca acest copil să depăşească trauma trăită şi, măcar acum, să fie ajutată”, a mai declarat colega minorei.

Surse din cadrul anchetei spun că minora a mers la DIICOT şi le-a spus procurorilor tot ce le-a povestit şi colegelor de apartament. Ionuţ Bogdan Alexandru se află după gratii. El a fost arestat pentru 30 de zile pentru relaţii sexuale cu o minoră şi pornografie infantilă.