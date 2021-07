Palmieri în Craiova. Cum au reuşit plantele să se adapteze la clima locală VIDEO

„Bulevardul Calea Bucureşti va beneficia de o amenajare peisagistică specială. Întreagă zonă verde mediană ce separă sensurile de circulaţie a intrat într-un amplu proces de înfrumuseţare, iar după finalizarea lui ne vom concentra pe grădinile din faţa blocurilor, unde va fi amplasat şi un mobilier urban deosebit, la care lucrăm cu angajaţii RAADPFL. Arbuşti, plante şi elemente decorative vor fi montate pe spaţiile verzi de-a lungul bulevardului. În timpul nopţii, acestea vor avea un farmec aparte, pentru că vor fi iluminate cu ajutorul unor proiectoare. Amenajarea a început din zona Universităţii din Craiova şi va continua pe toate spaţiile verzi de la bulevard. Palmierii vor fi mutaţi iarna in serele RAADPF, aşa cum se întâmplă in fiecare an când se schimbă temperatura şi vor fi înlocuiţi cu brăduţi. Până anul acesta, palmierii erau amplasaţi vara în Piaţa Prefecturii”, a scris primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, joi, pe pagina sa de Facebook.