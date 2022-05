Adrian Mititelu, patronul FCU Craiova, poate fi eliberat. Ce spun unii magistraţi

Informaţia a fost făcută publică de fiul lui Adrian Mititelu şi, ulterior, a fost confirmată de surse judiciare.

"Curtea Constituţională a României a admis excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 155 alin. 1 Cod Penal, excepţie invocată de Adrian Mititelu în data de 20.05.2020 în dosarul în care a fost condamnat total nelegal la pedeapsa privativă de libertate de 3 ani pe care o execută în prezent", a scris Adrian Mititelu Jr. pe pagina sa de facebook, cel care a şi preluat conducerea clubului imediat după ce tatăl său a fost încarcerat.

Mititelu a fost trimis în judecată în anul 2016. Procurorii DNA din Craiova au fost cei care l-au acuzat de evaziune fiscală. şi înşelătorie în dosarul transferului jucătorului Mihai Costea. În 2011, acesta fusese vândut la FCSB pentru 1,1 milioane de euro. Transferul a avut loc înainte de dezafilierea Craiovei. Procurorii DNA au considerat vânzarea ilegală întrucât lotul de jucători se afla la data respectivă sub sechestru din cauza unor datorii către bugetul statului.

În primă instanţă, patronul FCU Craiova 1948 a fost achitat în acest dosar, însă, pe data de 5 noiembrie 2020, Curtea de Apel Craiova a dispus condamnarea acestuia. "„În baza art.9 alin.1 lit.g) din Legea 241/2005 cu aplicarea art.5 Cod penal (forma în vigoare în prezent) condamna pe inculpatul MITITELU ADRIAN MARIN la 3 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, pedeapsă ce se va executa în regim de detenţie”, au hotărât magistraţii craioveni.

Mititelu a aflat în puşcărie că a mai primit o condamnare de 5 ani cu executare

La două luni după ce a fost încarcerat, finanţatorul craiovean a aflat că Tribunalul Dolj l-a mai condamnat la 5 ani de închisoare cu executare, tot pentru evaziune fiscală, pentru o faptă pe care ar fi comis-o în urmă cu 17 ani. Ulterior, însă, Curtea de Apel Craiova l- a fost achitat,

Adrian Mititelu a susţinut în permanenţă că este nevinovat atât în dosarul în care a fost condammnat la 5 ani de închisoare, cât şi în cel cu 3 ani de detenţie cu exxecutare.

„Mi s-a furat o echipă, mi s-a furat echipa şi tot eu fac puşcărie pentru judecătorii furaţi de alţii. Nu are legătură cu actul de justiţie. E o condamnare a mafiei din justiţie! Are legătură cu tot ce am făcut în aceşti ani din dorinţa de a mi se face dreptate. Am făcut plângeri şi reclamaţii contra unor magistraţi care mi-au încălcat drepturile cu privire la echipa Universitatea Craiova şi acum am fost executat. Este o execuţie ordinară!

Costea a ajuns la Steaua în baza excluderii Craiovei din campionat, nu în baza actului de transfer care nu s-a făcut. Toţi jucătorii au plecat în baza actului de excludere, niciunul nu a plecat în baza niciun act de transfer. Mai mult, Sandu, Dragomir şi ceilalţi inculpaţi au fost achitaţi pe motiv că nu se poate pune sechestru pe drepturile jucătorilor. În schimb, eu sunt condamnat. La Curtea de Apel Bucureşti, Sandu şi Dragomir au fost achitaţi în dosarul în care cei 39 de jucători au plecat, iar eu sunt condamnat! Costea a ajuns liber la Steaua, iar banii din transfer au mers către salariile jucătorilor! Nu s-a furat niciun ban!", a fost declaraţia lui Adrian Mititelu în ziua în care a fost încarcerat.

"S-a mers prea departe cu condamnările lui Mititelu"

La Craiova, s-a vorbit mult despre dosarele lui Mititelu. şi mai mulţi magistraţi nu au ezitat să-şi spună opinia. "Dacă eram în dosar, alta era decizia... s-a mers prea departe cu condamnările lui Mititelu... Nu am văzut speţa, dar nu-mi miroase bine ce s-a întâmplat acolo... Curtea Constituţională a mai spălat puţin obrazul pătat al justiţiei din oraşul ăsta. Nu avem voie să ne dăm cu părerea, sunt deciziile colegilor, dar putem avea o opinie. Nu vreau să mă gândesc la decizii dictate de terţe persoane cu influenţă", au declarat magistraţi din Craiova, sub protecţia anonimatului.

Adrian Mititelu nu va putea fi pus imediat în libertate. Acesta trebuie să facă şi o contestaţie în anulare, iar dacă decizia va fi definitivă şi irevocabilă, abia atunci finanţatorul FCU Craiova 1948 va putea ieşi pe poarta Penitenciarului din Craiova unde este încarcerat de mai bine de 1 an şi jumătate.

