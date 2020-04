VIDEO Imagini cutremurătoare de la bordul unei nave atacate, unde se află români. Marinari în genunchi, cu capul plecat, ameninţaţi cu pistolul de piraţi

O publicaţie din Prahova, Observatorulph.ro, a publicat imaginile de pe vasul Remas, sub pavilion italian, în timp ce este atacat de piraţi înarmaţi în Golful Mexic.

Pa Remas se află şi 8 marinari români. Unul dintre aceştia, din Constanţa, a trimis imaginile surprinse de camerele de supraveghere de la bordul navei.

„Vă scriu de pe nava Remas, sub pavilion italian. Echipajul este format din 30 de marinari, iar opt dintre ei suntem români. Acum ne aflăm în Golful Mexic, unde am fost atacaţi de piraţi înarmaţi. Este al treilea atac de acest fel din noiembrie până acum. Pe 9 aprilie, în jurul orei locale 22:30, am fost atacaţi de piraţi înarmaţi. S-au tras focuri de armă asupra noastră. Câţiva colegi, ofiţeri de punte, au fost luaţi ostateci şi ameninţaţi cu arme. Piraţii au luat de la bordul navei mai multe echipamente, chiar şi motorul bărcii de salvare. Am trăit clipe de groază, o să vă daţi seama din imaginile pe care vi le-am trimis. În aceste condiţii, armatorul navei refuză introducerea navei în port. Nu ne-am primit salariile de două luni, suntem disperaţi şi ne simţim în pericol“, “, spune marinarul român.

Publicaţia Observatorulph.ro a alertat Ministerul Afacerilor Externe despre situaţia celor 8 compatrioţi.

În luna noiembrie 2019, nava Remas a mai fost atacată de piraţi. Aceştia au jefuit echipajul, doi navigatori au fost rǎniţi, iar nava - devastatǎ. Nu este primul astfel de incident ȋn zonǎ şi probabil nu va fi nici ultimul - avertizează Sindicatul Liber al Navigatorilor din România, care arată că autoritaţile mexicane ȋncearcǎ fǎrǎ prea mult succes sǎ lupte ȋmpotriva creşterii acestui risc de piraterie in zonǎ.

Opt piraţi ȋnarmaţi, cu douǎ barci mici, au atacat nava italianǎ cu 35 de persoane la bord, două dintre ele au fost rănite - una împuşcată în picior şi alta lovită în cap. Marina mexicanǎ a trimis imediat o barcă rapidă la locul atacului. Marinarii rǎniţi au fost duşi la o clinică privată pentru tratament şi sunt ȋn afara oricǎrui pericol. Nava era operată de firma italiană Micoperi, iar incidentul a avut loc la aproximativ 12 km de coasta Ciudad del Carmen în statul Campeche, în sud-estul Mexicului.

Incidentul este doar cel mai recent atac la infrastructura petrolieră şi operaţiunile de extracţie din Golful Mexic. Un ziar local a obţinut recent documente de la firma de extractie de stat Pemex care aratǎ că 197 de astfel de jafuri au avut loc în 2018, cel mai mult din ultimii trei ani şi o creştere de 310% faţă de cele 48 de atacuri din 2016.

Piraţii înarmaţi, care sunt uneori deghizaţi în pescari, ajung rapid cu bărci mici, dar cu motoare puternice, la platforme sau alte nave pentru a le jefui, a lua obiecte de valoare de la echipaj şi alte echipamente, care sunt adesea revândute la uscat.

